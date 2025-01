Funeriu: Călin Georgescu, un „guru cu zorzoane” care a spus fiecăruia ce vrea să audă și oamenii au avut impresia că sunt ascultați

„Una dintre marile probleme ale mandatului Iohannis a fost că președintele nu doar că n-a vorbit, dar el nici nu a ascultat,” a declarat Daniel Funeriu la emisiunea În fața ta, de la Digi24. Fostul ministru al Educației îl numește pe Călin Georgescu un „guru cu zorzoane” care „a segmentat electoratul și a spus fiecăruia ce vrea să audă.”

„Ceea ce s-a întâmplat la votul de la prima încercare de a organiza aceste alegeri prezidențiale a dovedit că electoratul s-a emancipat de votul partidic, nu mai merge cum era pe vremuri cu uleiul și cu zahărul și electoratul s-a emancipat. Deci, există o fereastră de oportunitate politică pentru un candidat care are un bilanț serios, care are un parcurs serios și care are un plan, precum și oameni,” a declarat Daniel Funeriu.

Una dintre marile probleme ale mandatului Iohannis a fost că președintele nu doar că n-a vorbit, dar el nici nu a ascultat, este de părere candidatul independent la prezidențiale.

„Încă de acum 3 ani, în COVID, am avertizat că pentru că acești oameni care au preocupări legitime nu sunt ascultați, este foarte posibil ca votul lor să meargă înspre un vehicul politic care nu este bun, doar pentru că ei au impresia că cineva îi ascultă și e un lucru esențial pe care trebuie să îl constatăm. Covidul, războiul în Ucraina, agresiunea Rusiei în Ucraina, mai bine spus, inflația, când vezi că mergi la supermarket și cumperi jumătate din aceeași bani, va veni inteligența artificială care va schimba profund modul în care foarte mulți oameni lucrează astăzi. Toate astea sunt șocuri sociale majore care n-au găsit un ecou în actuala clasă politică și atunci a venit un, eu îl numesc pe Georgescu „guru cu zorzoane”, a venit un om care a segmentat electoratul și a spus fiecăruia ce vrea să audă și oamenii au avut impresia că sunt ascultați. Și atunci sigur că s-a întâmplat acest fenomen,” a precizat precizat Funeriu.

Editor : A.P.