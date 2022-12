„Avem același sânge”. De Ziua Națională, 321 de români au donat sânge

Donarea de sânge e un gest simplu, de o însemnătate uriașă. 10 minute, atât durează să donezi sânge, și să salvezi viața a trei oameni. Digi24 a deschis, de Ziua Națională, drumul spre cea mai mare acțiune de solidaritate în beneficiul bolnavilor. Prin campania „Avem același sânge”, oamenii au fost chemați să donați pentru cei care au nevoie disperată de ajutor. În centrele deschise în Gorj, Alba și Iași, au venit 321 de donatori. Adică 132 de litri de sânge vor ajunge la cei care au mare nevoie. Și pentru asta vă mulțumim!

În cele trei centre de transfuzii din Iași, Alba și Gorj au venit donatori care vor să facă din acest gest o obișnuință sau oameni aflați într-un moment de cumpănă.

Ion Surupăceanu - donator: Am venit să donăm sânge pentru sora mea, care e bolnavă de leucemie. Are nevoie de sânge. Am înțeles că avem nevoie cu toții, nu doar aproapele din familie.

Donator: Sunt donator la 3 luni, am peste 20 de donări. Mă simt foarte bine.

Călina Căluțoiu, directorul Centrului de Transfuzii Târgu-Jiu: Venim de fiecare dată de acasă cu familia. Fiecare și-a adus azi copiii, surorile. Avem nevoie de voluntari să sprijinim această campanie. E o campanie amplă, cu număr crescut de donatori și pentru a preîntâmpina această perioasă în care donatorii așteaptă mult, am mizat pe ajutorul voluntarilor.

Medic: După donare, e foarte important să vă hidratați, să consumați multe lichide, să mâncați bine, să vă odihniți, pentru a se reface sângele donat.

Alexandru Olălău - donator: Prieteni, cunoscuți, toată suflarea orașului Zlatna s-a mobilizat să mă ajute. Am simțit nevoia că trebuie să ajut și eu pe alții, cum am fost și eu ajutat. Anual, de 2-3 ori, donez sânge.

La centrul din Zlatna a venit și un bărbat care a donat până acum de 24 de ori.

Nicolae Boca - donator: Pe cineva cunoscut n-am avut, dar am avut cereri pentru persoane pe oncologie sau care aveau nevoie de sânge și am fost să donez. Să doneze. E un sentiment fizic și psihic foarte bun. N-au nimic de pierdut.

Cosmin Teacoe - preot: E important orice gest al nostru în ceea ce privește ajutorul semenului. Când e vorba de viața cuiva, tot timpul trebuie să răspundem prezent la orice acțiune.

Lipsa sângelui e o problemă uriașă pentru toți pacienții, iar medicii spun că mereu se confruntă cu situații-limită.

Cătălin Moroșanu: Dragi români, sângele apă nu se face! Haideți să facem o faptă bună de Ziua Națională a României!

Proiect susținut de SANADOR