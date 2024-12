Simona Croitoru, antreprenor: Într-adevăr, dacă donăm sânge și ne implicăm în viața comunității, facem binele mai bine 

“Avem același sânge”, primul proiect național al unei televiziuni de știri în beneficiul pacienților, s-a dovedit o campanie cu impact major în comunitate. Digi24 continuă demersul început pe 1 decembrie 2022, pentru a ajuta pacienții, cu speranța că autoritățile vor accelera procesul de reorganizare a sistemului de transfuzie, esențial pentru supraviețuirea multor bolnavi.

Donarea de sânge înseamnă, la propriu, salvarea a cel puțin unei vieți, viața unui pacient care se află, poate chiar la această oră, într-un spital și depinde de o pungă de sânge.

”Susțin această campanie! În fiecare an, de cel puțin trei-patru ori, merg să donez și într-adevăr, dacă donăm sânge și ne implicăm în viața comunității, facem binele mai bine. (...)

Donez de cel puțin 10 ani. Am donat și în România și în afara țării pe unde am locuit, în Spania, de fiecare dată când am avut ocazia și la campanii din acestea, de caravane mobile de donare de sânge.

Astfel de activități sunt foarte bine venite, pentru că așa cum spuneați, donarea într-un centru de transfuzie durează mai mult. Am mers de mai multe ori, chiar și cu programare, și poate să dureze până la două ore, adică trebuie să ne oferim și timpul pe lângă disponibilitatea de a dona sânge. De asemenea, încurajează și spiritul civic, fiind vorba de comunitate și de a ne implica în a face mai bine”, a declarat Simona Croitoru, antreprenor.

Înainte de a pleca în vacanţa de sărbători, mergeţi să donați, în spitale rămân sute de pacienţi care au nevoie de noi pentru a primi o nouă șansă la viață! Digi24 îi invită pe toți cei interesați să se alăture acestei inițiative, pentru că doar împreună putem face o diferență reală în viața pacienților din România.

