digistoria

BAZĂ PENTRU PACE GLOBALĂ



Reprezentanți a 50 de țări, reuniuniți la San Francisco, în SUA, au semnat Charta Organizației Națiunilor Unite. Era primul pas pentru refacerea păcii și stabilității globale. Când a fost semnată Charta ONU, Al Doilea Război Mondial

nu era terminat. Germania fusese înfrântă, dar Japonia încă a mai luptat până în august în acel an. La conferința de la San Francisco au fost prezenți 6.000 de oameni - delegați, organizatori și jurnaliști de pe tot globul. Charta a intrat în vigoare pe 24 octombrie 1945.



ULTIMUL CONCERT LA REGELUI



Elvis Presley a susținut, la Indianapolis, ultimul său concert. În acel moment, nici el, și nici oamenii din public nu știau că era ultima apariție a regelui rock'n roll. 18.000 de oameni erau în tribunele arenei Market Square din Indianapolis. Elvis Presley a cântat 80 de minute. A încântat publicul cu melodii clasice, dar și unele mai noi. Ultima melodie pe care Elvis a cântat-o pe scenă a fost

"Can't Help Falling in Love with You". După aceste show, artistul a pus pauză turneului. A murit după două luni.



SECRETELE OMULUI



Președintele american Bill Clinton și premierul britanic Tony Blair au anunțat, împreună, că o echipă de savanți au reușit să facă secvențierea întregului genom uman. În alte cuvinte, au reușit să facă o "hartă" a tuturor genelor din corpul uman. Au reușit să vadă cum se îmbină toate cărămizile care formează o ființă umană. Totuși, genomul prezentat nu era gata. Era doar o schiță. Harta completă genelor umane a fost gata în 2003. O variantă îmbunătățită a fost realizată în 2022.