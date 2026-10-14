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Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 14 octombrie

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1802 - „CUTREMURUL CEL MARE”

La ora 12:55, un cutremur început în zona seismică Vrancea avea să zguduie Europa. Seismul s-a simțit de la Moscova până în Creta și a avut o magnitudine de 7,9.

„Cutremurul cel Mare”, aşa cum a fost denumit seismul, a ţinut 2 minute şi jumătate. A fost unul dintre cele mai puternice din istoria Europei și cel mai mare din România.

Bucureștiul a fost grav afectat de cutremur, mai multe case boiereşti au fost distruse. Mănăstirea Cotroceni s-a prăbuşit şi o parte din Turnul Colței a fost distrusă.

1892 - CEL MAI CELEBRU DETECTIV

„Aventurile lui Sherlock Holmes”, prima carte despre detectiv, apare în UK. Autorul Arthur Conan Doyle strânge cele 12 povești pe care le publicase în revista The Strand.

Cartea are un succes imediat. Sherlock Holmes și Watson erau personaje cunoscute, după apariția în revistă. Cazurile lui Sherlock ating adesea teme sociale delicate.

Sherlock Holmes a fost jucat de peste 75 de actori în 200 de filme. În total, Arthur Conan Doyle a scris 56 de aventuri ale detectivului de la 221B Baker Street.

1943 - EVADARE DIN LAGĂR

Este inițiată una dintre cele mai îndrăznețe evadări dintr-un lagăr nazist de exterminare. Un grup de prizonieri evrei de la Sobibor a atacat gardienii SS.

11 ofițeri naziști au fost uciși în secret. Apoi, 300 de evrei închiși la Sobibor au sărit peste gardurile de sârmă ghimpată și au trecut de câmpul cu mine, către libertate.

60 dintre evadați au supraviețuit războiului. Naziștii audistrus lagărul Sobibor pentru a șterge urmele evadării. Povestea a ajuns cunoscută după o ecranizare din 1987.

Editor : C.S.

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