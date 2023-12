De la agonie la bucurie nemărginită. Povestea primelor 12 zile din viața unui prematur

Un copil este considerat prematur atunci când vine pe lume înainte de săptămâna 37 de sarcină. Pentru părinții de prematuri, sentimentele sunt asociate cu un eveniment profund traumatic, cu furie, anxietate și frică. Și pe bună dreptate, dacă ne gândim că o naștere prematură este urmată de îngrijire neonatală, uneori de lungă durată, în secția de terapia intensivă, lucru care afectează foarte puternic familia.

În aceste momente dificile, expertiza și sprijinul emoțional manifestate de echipa medicală sunt cruciale. De la comunicarea onestă și constantă cu părinții, la certitudinea acestora că bebelușul este pe mâini bune, rolul echipei medicale de neonatologie intensivă este să ofere speranță într-o situație de risc extrem.

Un astfel de caz a avut loc la Maternitatea Spitalului Regina Maria Brașov , unde viața extrem de fragilă a unui bebeluș născut în săptămâna 33 de sarcină cu multiple complicații adiacente, a fost salvată de medicul neonatolog Andreea Bordeianu .

O sarcină fără probleme

Tinerii părinți așteptau cu mare nerăbdare nașterea primului lor copil, un băiețel care, conform investigațiilor din timpul nașterii, se dezvolta foarte normal și sănătos.

În săptămâna 30 de sarcină însă, mama s-a prezentat la medic cu simptome care sugerau inițial o viroză respiratorie. După o serie de analize, s-a dovedit a fi vorba despre o infecție genitală care a impus un tratament de urgență pentru a împiedica o naștere prematură. Ca măsură suplimentară de siguranță, medicul ginecolog a efectuat o corticoterapie pentru a stimula dezvoltarea pulmonară a bebelușului și a decis, împreună cu mama, ca nașterea să fie realizată prin operație de cezariană, într-o zi din săptămâna 37-38 de sarcină.

„Totul a decurs perfect până la momentul acelei infecții. De la o sarcină ușoară care evolua excepțional și era o continuă bucurie pentru mine, totul s-a schimbat.”, a povestit mama.

La controlul de 33 de săptămâni - bebelușul era în pericol iminent

Deși analizele mamei arătau că tratamentul a fost eficient și infecția a fost depășită, controlul efectuat la 33 de săptămâni a venit cu vestea că membrana exterioară a fătului era afectată și declanșase travaliul. Unica soluție pentru a salva viața bebelușului era operația de cezariană de urgență.

Operația de cezariană și un prim semn bun

În doar câteva ore, echipa medicală formată din medicul obstetrician, medicul anestezist și medicul neonatolog din cadrul Maternității Spitalului Regina Maria Brașov era pregătită pentru intervenție. După ce a fost adus pe lume, părinții bebelușului au fost anunțați că Scorul Apgar primit la naștere a fost 9 și greutatea a fost de aproape 2 kilograme și jumătate. O veste bună pentru ei și pentru medici.

„Am făcut rahianestezie pentru că am vrut să-l aud și să-l văd în prima lui clipă de viață. Aveam nevoie imensă de asta. Orele pe care le-am petrecut eu la terapie intensivă am avut în minte doar imaginea băiețelului meu.”, a povestit mama bebelușului.

Momentul culminant – dificultățile de respirație

Imediat după operația de cezariană, mama a fost mutată pe secția de terapie intensivă pentru supraveghere, iar bebelușul în cea de neonatologie. Pentru un copil născut prematur, semnele erau în continuare bune. La puțin timp însă, acesta a început să aibă dificultăți de respirație.

„Micuțul făcea un real efort ca să respire, iar lucrurile au luat o întorsătură radicală, extrem de rapid. Setul complet de investigații a confirmat diagnosticul sever de pneumonie congenitală, ceea ce nu era deloc bine pentru plămânii insuficient dezvoltați, peste care aveam și o infecție severă.”, explică dr. Andreea Bordeianu, medic primar neonatolog la Maternitatea Spitalului Regina Maria Brașov, care l-a îngrijit pe bebeluș din momentul în care s-a născut.

Pe secția de terapie intensivă neonatală, micuțului i-a fost realizată ventilație non-invazivă, a fost montat cateterul venos central ombilical și s-au inițiat numeroase tratamente injectabile. Cu toate eforturile și tratamentul realizat rapid, starea bebelușului s-a agravat, ceea ce a impus intubarea și ventilarea mecanică.

„Imprevizibilitatea si instabilitatea sunt cuvintele cheie care descriu evoluția unui nou-născut în general, dar mai ales a unui nou-născut prematur. Starea copiilor născuți prematur se poate agrava brusc, de foarte multe ori fără niciun fel de preaviz. Există și o compensație însă, pentru că și revenirea poate fi spectaculoasă. În cazul acesta, lucrurile s-au succedat cu o viteză incredibilă de la bine, la mai puțin bine, pentru ca apoi să ajungă la grav și foarte grav, într-un interval foarte scurt de timp”, a explicat dr. Andreea Bordeianu despre radicalizarea stării bebelușului.

Agravarea simptomelor i-a indicat medicului că se confruntă cu sindromul de detresă respiratorie, complicație care apare frecvent la bebelușii născuți prematur, din cauza faptului că plămânii lor nu sunt dezvoltați complet și nu pot furniza suficient oxigen pentru buna funcționare a organismului.

36h de intubare

Timp de 36 de ore bebelușul a respirat doar cu ajutorul aparatelor. Mobilizarea a fost incredibilă – de la implicarea întregii echipe de neonatologie, respectarea protocoalele și luarea celor mai bune decizii, până la aparatura medicală performantă și medicamentele administrare la momentul oportun.

După 36 de ore, starea micuțului a început să se stabilizeze. A respirat din nou singur, fiind ajutat doar de o mască de oxigen, iar infecția care i-a afectat atât de sever plămânii, a cedat și ea treptat.

„Copiii care vin pe lume înainte de termen, au o forță incredibilă. Trupușorul acela mic are niște resurse impresionante, iar atunci când primește ajutorul de care are nevoie, evoluția de la foarte rău, la bine este uluitoare. Am văzut asta la mulți dintre copilașii pe care i-am îngrijit în terapie intensivă.”, a spus dr. Andreea Bordeianu despre puterea inexplicabilă a micuților născuți prematur.

Recuperarea și bucuria de a fi împreună

Spre bucuria părinților și a echipei de la maternitate, bebelușul s-a recuperat foarte bine, fără alte complicații.

Însă micuțul nu a fost singurul care a avut nevoie de îngrijire. Dincolo de recuperarea fizică ca urmare a intervenției chirurgicale, mama a primit și ea suport din partea unui psiholog din cadrul maternității, care a ajutat-o să depășească mai ușor emoțiile și incertitudinile adunate.

În prezent, starea bebelușului este foarte bună, iar investigațiile arată că este perfect sănătos. Echipa de neonatologie de la Maternitatea Spitalului Regina Maria Brașov îl evaluează frecvent pentru a se asigura că evoluția lui decurge normal și este recunoscătoare pentru că a reușit să mai salveze o viață.