Dacă reușim să avem 11 mil. de vaccinați, vom avea turiști și oameni care vin să se facă bine în România. Mihai Marcu, MedLife

“Cred că dacă lumea se vaccinează, nu vom mai avea valuri pandemice succesive și mai cred că cine s-a comportat bine în această perioadă a pandemiei ca persoană, ca și companie, ca și țară, a avut mult de câștigat”, spune Mihai Marcu, CEO MedLife, într-un scurt interviu care marchează un an de pandemie în România.

Cum vedeți viitorul României, după acest an plin de provocări?

Mihai Marcu: MedLife va urmări cu atenție ce se întâmplă și fără dubii se va dezvolta în continuare.

Faptul că am fost pregătiți de ani de zile mental, că am avut software cu programări online și contact redus cu pacienții în recepție, ne-au scos de departe din stresul crizei, pentru că stresul a lovit primul. Stresul cand vedeai cum crește numărul pacienților infectați cu noul coronavirus, stresul mental că ești singur ca în Walking Dead, stresul că o clinică trebuie să își primească pacienții, oameni bolnavi care au nevoie de medic și trebuie să rămână în siguranță.

A fost un al treilea război mondial, țările și-au închis granițele complet, fără niciun echivoc, își luau una alteia măștile și mănușile, nu mai exista niciun avion de Viena, Istanbul sau New York unde să te faci bine. Erai cu medicii tăi, granița ta, măștile tale, substanțele tale de spălat pe mâini și educația ta de a te feri și cred că România a câștigat incredibil în acest răspuns. Este una dintre țările care s-a comportat foarte bine și vorbesc chiar de omul de pe strada. Eu am circulat enorm de mult în perioada pandemiei, pentru ca am deschis laboratoare în Sfântu Gheorghe, în Timișoara sau în Cluj și în timpul acela circulația era oprită și nu era nimeni pe strada în orașe întregi, românul a respectat regulile.

România are un potențial extraordinar și populația României a gestionat bine acest război și cred că avem o șansă mare ca România să devină un lider regional. Dacă ne vaccinam, dacă reușim sa avem 11-12 milioane de vaccinati până în septembrie, vom avea turiști, investiții străine, oameni care vin să ne vadă munții, oameni care vin să se facă bine în România. Deci, este o șansă extraordinară.

Articolul face parte din campania MedLife Facem România bine.

De 26 de ani suntem alături de tine și nu ne oprim. Pentru că azi, mai mult decât oricând medicina înseamnă să te lupți prin știință și cunoaștere.

Ne-am dezvoltat sănătos și am devenit cel mai mare furnizor de servicii medicale private din România. Antreprenorii români, care au pus bazele acestei companii, au investit și s-au implicat pentru a aduce schimbare în sistemul de sănătate românesc, au crezut în inovație și au îndrăznit să țintească cât mai sus, pentru a oferi pacienților români calitate, profesionalism, grijă și respect pentru nevoile lor.

În perioada de pandemie, am reușit să jucăm un rol esențial în societate și să obținem statutul de lider detașat în monitorizarea pandemiei prin implicarea activă în zona de cercetare.

Continuăm să investim în proiecte cu impact asupra comunității locale în tehnologie și infrastructură. Creăm locuri de muncă și dezvoltăm un ecosistem care contribuie la dezvoltarea și menținerea unei Românii sănătoase.

Ne adaptăm continuu la prezent și ne pregătim pentru viitor. Facem România bine.