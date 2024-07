De ce Donald Trump s-ar putea să regrete deja că l-a ales pe J.D. Vance ca vicepreședinte. Kamala Harris i-a dat planurile peste cap

Aliații lui Donald Trump spun că în tabăra fostului președinte au început să apară primele îndoieli cu privire la alegerea lui J.D. Vance ca vicepreședinte, mai ales acum când Kamala Harris, actualul vicepreședinte al Statelor Unite, va fi cel mai probabil candidatul partidului Democrat la alegerile prezidențiale, potrivit Business Insider.

Ieșirea din cursa pentru Casa Albă a președintelui Joe Biden a forțat echipa lui Trump să își schimbe strategia, potrivit jurnalistului Tim Alberta de la The Atlantic.

Inițial, aliații lui Trump erau foarte încrezători în planul lor de campanie prin care să îl înfrângă pe Biden.

The Atlantic a raportat că echipa lui Trump l-a ales pe J.D. Vance pentru a încerca să profite și mai mult de victoriile inițiale pe care Trump le-a înregistrat în timpul campaniei electorale.

Echipa lui Trump se pregătea de o victorie categorică și nu s-a gândit că va avea nevoie de o strategie prin care să îi convingă să voteze cu el pe alegătorii indeciși.

Echipa lui Trump se pregătea de o victorie categorică împotriva lui Biden și nu a pregătit o strategie prin care să îi convingă pe votanții indeciși. Foto: Profimedia Images

Thomas Gift, directorul Centrului pentru Politicile Statelor Unite de la UCL, a spus că alegerea făcută de Trump a fost o decizie „încrezătoare – unii ar putea spune prea încrezătoare”.

„Mizând și mai mult pe mobilizarea bazei MAGA pentru un candidat care are deja o bază ce îi mănâncă din palmă nu ar fi fost niciodată cea mai bună mișcare tactică”, a mai spus Gift.

Înlocuirea lui Biden cu Kamala Harris a expus noi slăbiciuni în echipa Trump-Vance, potrivit lui Angelia R. Wilson, autoarea cărții „Politicile urii” și profesoară la Universitatea din Manchester.

Trump și Vance puteau să îl atace pe Biden în privința vârstei înaintate și a competenței sale în calitate de președinte al Statelor Unite. Dar, acum, ei se văd nevoiți să găsească alte subiecte de care să se lege.

Vance a avut mai multe momente de stângăcie la ultimul său miting electoral, în care a arătat că nu este un foarte bun orator. Foto: Profimedia Images

Trump l-a ales pe Vance atunci când părea că va câștiga cu ușurință alegerile. Acum, situația s-a schimbat

Faptul că Trump nu a ales o femeie pentru postul de vicepreședinte riscă să ducă la pierderea voturilor femeilor din rândul alegătorilor independenți indeciși, potrivit lui Colin Talbot, profesor de politică la Universitatea din Manchester.

În ultimele zile, au apărut clipuri din 2021 cu Vance care o descria pe Harris ca fiind una dintre „femeile fără copii” care sunt obsedate de pisici, cu o viață „jalnică” și care nu are nicio miză legată de viitorul Americii pentru că nu are copii – cu toate că Harris are doi copii vitregi cu soțul ei, Doug Emhoff.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Într-o dezbatere legată de drepturile de reproducere, Harris nu a ascuns faptul că este în tabăra „pro-choice”, care susține dreptul femeilor de a alege să facă avort, în timp ce Vance a spus că ar vrea ca avortul să devină ilegal în toată țara.

Talbot a spus că Trump l-a ales pe Vance atunci când părea că va câștiga cu ușurință alegerile. Acum, însă, se va vedea „greșeala” pe care a făcut-o când nu a ales un candidat cu care să își echilibreze echipa din punct de vedere ideologic sau al genului.

Unii comentatori spun că Trump ar fi trebuit să aleagă o femeie pentru postul de vicepreședinte ca să câștiga mai multe voturi. Foto: Profimedia Images

Anul acesta electoral a arătat cum o singură evoluție slabă în public poate dăuna grav reputației unui candidat – cum s-a întâmplat în cazul lui Biden. Cursa dintre Trump și Harris pare că va fi una mult mai strânsă decât cea împotriva lui Biden.

Cu toate că primul miting la care Vance a participat fără Trump, ce a avut loc luni în Virginia, nu a fost la fel de dezastruos sau urmărit precum a fost Biden în timpul dezbaterii contra lui Trump, evenimentul a expus totuși o posibilă slăbiciune.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Vance a avut mai multe momente de stângăcie în care a arătat că nu este un foarte bun orator, inclusiv atunci când a încercat să facă o glumă despre băutura Diet Mountain Dew și aproape nimeni din public nu a râs.

„Nu are carisma unei persoane ca Donald Trump”, a spus și Kevin Fahey, profesor asistent de științe politice la Universitatea Nottingham. În afară de loialitatea față de Trump, Vance nu aduce nimic în plus pentru republicani.

Editor : Raul Nețoiu