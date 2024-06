Fondatorul INSCOP Research, Remus Șterfureac, a vorbit, joi, la Interviurile Digi24.ro despre miza alegerilor de pe 9 iunie. Acesta a punctat că scrutinul de duminică va „defini un nou deceniu”, dar și că chiar dacă am avut o campanie anostă, prezența la urne ar putea fi una foarte bună, de peste 45%.

Remus Ștefureac: Anul 2024 este un an care va defini o nouă decadă, un nou deceniu, un deceniu al dezvoltării. Acest deceniu va depinde, în mare măsură, de opțiunile românilor care vor merge la urne pe 9 iunie. Chiar dacă am avut o campanie anostă, vom avea o prezență foarte bună.

CEO-ul INSCOP a vorbit și despre miza politică a scrutinului de pe 9 iunie: Alegerile din 9 iunie vor da o direcție pentru celelalte scrutine electorale, dar nu va fi una decisivă. Este extrem de important scorul pe care vor reuși să-l obțină partidele pentru moralul trupelor de votanți, mobilizarea și modul în care se vor comporta și la celelalte alegeri.

Ștefureac a explicat și de ce crede că am avut o campanie anostă: Dacă nu ai o dezbatere foarte intensă, pare că interesul pentru alegeri este unul redus, dar pot exista surprize. Cred că ne vom apropia de o participare la vot în jur de 45-50% dintre românii cu drept de vot. A fost o campanie anostă și pentru că ține de legislația noastră. Din cauza unor excese de acum 10 ani, am adoptat o legislație foarte strictă, care practic a eliminat dezbaterea și prezența în spațiul public. Am ajuns în extreme. De la omniprezența afișelor și a candidaților de acum 10 ani, am ajuns la o absență aproape totală a acestora. Este extrem de important ca oamenii să vadă dezbateri și confruntări, lipsa acestora ar putea să se reflecte în prezența la urne în ziua de 9 iunie.

Din cauza faptului că votul din diaspora nu poate fi anticipat prin sondaje, CEO-ul INSCOP crede că votul de acolo poate reprezenta o surpriză din mai multe puncte de vedere. Opțiunile românilor pelcați peste graniță se îndreaptă, preponderent, către o zonă de „anti” și tocmai de acceea scrutinul din iunie ar putea reliefa o direcție către un vot atipic.

Editor : Alexandru Rotaru