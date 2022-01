Imobiliarele ar putea deveni investiții „de refugiu”. Cele mai accesibile orașe pentru cumpărarea unei locuințe

2022 ar putea deveni cel mai bun an din istorie pentru piața imobiliară. Analiștii se așteaptă ca investițiile să depășească pragul de un miliard de euro, depășind recordul din 2008. Pe de altă parte, acum ar fi mult mai accesibil să cumpărăm o casă decât era în anul 2009, arată studiul unei companii de brokeraj bancar.

Investitorii din piața imobiliară s-ar putea îndrepta în acest an spre activele sigure, generatoare de numerar, și spre cele care oferă o oarecare protecție împotriva inflației, în detrimentul celor care promit câștiguri mari în viitor, dar care nu au confirmat până acum, potrivit unui raport Colliers.

Analiștii arată că actualul context inflaționist sporește atractivitatea investițiilor rezidențiale, iar dacă la asta se adaugă schimbarea obiceiurilor de muncă și scumpirea materialelor de construcții, prețurile ar putea accelera în acest an. Astfel, ar putea exista riscul ca piața rezidențială să se îndrepte spre o supraîncălzire și apariția unei bule. Deșii consultanții Colliers consideră că prețurile din piață sunt corecte în acest moment, acest lucru se poate schimba destul de repede.

Ce se va întâmpla cu piața de birouri?

În ceea ce privește piața de birouri, analiștii se așteaptă ca gradul de neocupare să atingă un vârf în acest an.

În București, peste 20 la sută din spațiile de birouri vor rămâne neocupate și va fi nevoie de câțiva ani pentru ca piața să-și revină. Redresarea va fi însă neuniformă. Pe măsură ce firmele își vor readuce angajații la birou, vor fi favorizate clădirile cu amplasamente bune și cu conexiuni la rețeaua de transport, în vreme ce restul vor fi obligate să compenseze prin reduceri mai mari de chirie.

Analiștii anticipează o evoluție bună pe piața logistică și industrială. Deși aceasta a crescut în ultima perioadă cu 10-20 la sută pe an, aceștia spun că este în continuare loc de creștere. Piața ar urma să primească un impuls pe fondul tensiunilor geopolitice și a problemelor legate de lanțurile de aprovizionare, care au evidențiat importanța de a avea cel puțin o parte din capacitățile de producție sau stocare mai aproape de casă.

Astfel, Europa Centrală și de Est este o opțiune pentru relocarea acestor operațiuni. Iar în condițíile în care stocul modern de depozite din România rămâne subdimensionat și dezvoltările de infrastructură din zona Capitalei vor deschide noi piețe, sectorul va cunoaște o creștere importantă în perioada următoare.

Marile centre comerciale vor redeveni un „magnet”

În zona de retail, consultanții Colliers se așteaptă ca marile centre comerciale să își recâștige statutul de „magnet”, atrăgând clienții cu mixul lor diversificat de chiriași.

Totodată, parcurile de retail din orașele mici și mijlocii, unde oamenii nu au tendința să cumpăre atât de mult de pe internet, sunt văzute ca o alternativă sigură și au avut vânzări în creștere chiar și în timpul anilor de pandemie.

Analiștii se așteaptă ca piața să crească și în perioada următoare și mizează inclusiv banii de la Uniunea Europeană. Ei se așteaptă ca pe măsură ce rezultatele investițiilor vor începe să se vadă, și creșterea să se accelereze și să rămână robustă în anii următori.

Cel mai accesibil oraș din România pentru cumpărarea unei locuințe

Acum este mult mai accesibil să cumpărăm o casă decât era în anul 2009. Asta arată studiul unei companii de brokeraj bancar. Bucureștiul este printre cele mai accesibile orașe la acest capitol, asta pentru că tot aici sunt și cele mai mari salarii. Balanța nu este atât de echilibrată, în schimb, în orașele Cluj și Constanța, unde prețul metrului pătrat este mult mai mare decât salariul mediu.

Prețurile caselor și apartamentelor sunt cele mai mari din ultimii 12-13 ani, dar creșterea a fost mai lentă decât cea a salariulului mediu, arată studiul unei companii de brokeraj bancar. Asta înseamnă că acum este mult mai accesibil să cumpărăm un apartament într-unul dintre orașele mari ale țării.

Astfel, Iașiul ar fi cel mai accesibil oraș din țară atunci când vine vorba de cumpărarea unei locuințe. Aici metrul pătrat este puțin peste 1.000 de euro, în timp ce salariu mediu este de peste 700 de euro.

La polul opus se află Clujul, unde găsim cele mai scumpe apartamente, raportat la salariu mediu.

Bucureștiul, cea mai accesibilă capitală din Europa

„Bucureștiul e pe primul loc în Europa, nu numai în România ca accesibilitate și oricum face o discuție separată, pentru că, sigur, e capitală, capacitează 30-40 la sută din totalul tranzacțiilor într-un an de zile. Are cea mai mare dezvoltare imobiliară și în același timp are cele mai mari salarii medii”, spune Anca Bidian - director la o companie brokeraj bancar.

Adrian, de pildă, și-a luat casă cu credit în anul 2009. Pe atunci, un apartament cu două camere în Capitală depășea 42 de mii de euro. Din salariul său de 800 de euro, 20 la sută se duc la bancă.

„Nu am reușit să îl achit nici acum. Mai am șase ani, am avut noroc că l-am făcut cu rată fixă. Cel mai bine e să o iei mai din timp, dar mai din timp nu ai banii necesari să te poți înhăma. Ca și eu aș fi vrut trei camere, aveam doi copii la momentul achiziționării, dar nu mi-am permis o locuință mai mare”, spune Adrian, care are 55 de ani.

„Astăzi, da, este mult mai accesibil să obții o finanțare, chiar dacă prețurile apartamentelor se află la un nivel ridicat. Pentru orașele mari, București, Cluj, Constanța, Timișoara, proprietatea unui apartament cu 3 camere pentru o familie cu cel puțin un copil înregistrează valori de peste 65 de mii de euro, iar un 10% aici putem să vorbim de un 10.500 de euro, pe un salariu mediu, ai nevoie de 5-6 ani de economii destul de drastice”, explică Adrian Pandelescu, agent imobiliar.

Cele mai multe locuințe se vând în Capitală și orașele adiacente. Doar la finalul anului trecut s-au vândut aproape 19 mii de locuințe în București și Ilfov, arată datele publicate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate.

