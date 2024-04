Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat joi, la Interviurile Digi24.ro, că programul Rabla Plus nu va dispărea și că, dimpotrivă, încurajarea achiziției de mașini electrice trebuie să fie o prioritate pentru orice guvern și pentru orice ministru în România. El a mai adăugat că nu vrea ca România să fie ultima țară care mai finanțează autoturisme poluante.

„La Rabla Clasic nu e un interes scăzut, pentru că am epuizat banii. La Rabla Plus, la autoturismele electrice sau la cele plug-in hybrid, ca urmare a unei ordonanțe de urgență din luna decembrie a anului trecut a fost plafonat voucherul, valoarea maximă la suma de 25.500 de lei, adică aproximativ 5.000 de euro.

Fechet spune că programul Rabla Plus nu va dispărea

Întrebat dacă descurajează achiziția de mașini electrică prin această măsură, ministrul a răspuns că „dimpotrivă”.

„Dimpotrivă. Atunci când am anunțat un buget record la Rabla Plus, respectiv un miliard de lei pentru prima oară în istoria AFM-ului, se poate spune orice, mai puțin că descurajăm acest fenomen”, a mai explicat el.

De asemenea, a mai adăugat că programul Rabla Plus nu va dispărea.

„Rabla Plus este un program care nu doar că nu va dispărea, dar cred că încurajarea achiziției de mașini electrice trebuie să fie o prioritate pentru orice guvern și pentru orice ministru în România, mai ales că avem jalon în PNRR până în 2026 să scoatem din uz 250.000 de rable, un sfert de milion de rable. Mașini mai vechi de 15 ani trebuie să dispară de pe străzile României, sunt poluante, sunt nesigure”, a mai afirmat Fechet.

Ministrul a mai spus că o parte din banii de la Rabla Clasic ar putea fi mutați la Rabla Plus.

„Așa cum am anunțat ori de câte ori a fost cazul, în fiecare an ne propunem să luăm o parte din bani de la Rabla Clasic și să mutăm banii la Rabla Plus, pentru că așa e firesc, asta e direcția în care merge Europa, toată lumea și știm că din 2035 nici măcar nu se vor mai produce autoturisme cu combustie internă, ceea ce ne face și pe noi să înțelegem că nu o să avem ce finanța”, a mai declarat Mircea Fechet.

Ministrul spune că „nu-și propune ca România să fie ultima țară care încă mai finanțează diesel sau autoturisme poluante”

Totodată, ministrul spune că „nu-și propune ca România să fie ultima țară care încă mai finanțează diesel sau autoturisme poluante”.

„Nu-mi propun să fie România ultima țară care încă mai finanțează diesel sau autoturisme poluante, cu condiția ca toți acei bani să ajungă la Rabla Plus, la mașini plug-in hybrid și electrice”, a mai spus el.

Fechet a reamintit că, începând de anul acesta, un astfel de autoturism se va produce și în România, la fabrica Ford de la Craiova.

„Am anunțat cu mare bucurie că, începând de anul acesta, un astfel de autoturism se va produce și în România, adică la fabrica Ford de la Craiova. E unul dintre cei doi mari producatări români și m-aș bucura ca banii să rămână într-o măsură cât se poate de mare în țară, fie că finanțăm autoturisme, echipamente, utilaje agricole, fie că avem altfel de finanțări, fiecare leu care rămâne în România și pe care îl finanțăm din fondul de mediu și nu pleacă în China sau în alte țări înseamnă un leu care produce locuri de muncă, investiții, salarii în România și se întoarce înapoi în economia noastră”, a conchis ministrul Mediului, Mircea Fechet.

Editor : B.C.