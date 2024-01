Președintele Parlamentului din Republica Moldova, Igor Grosu, a declarat vineri, la Interviurile Digi24.ro, că „Rusia va continua să încerce să destabilizeze situația în Republica Moldova” și că a devenit „mai brutală”, observându-se o schimbare de tactică a serviciilor rusești. El a mai adăugat că rușii au „bătut palma pe față cu crima organizată”.

„Rusia va continua să încerce să destabilizeze situația în Republica Moldova. Noi, la rândul nostru, am reușit să dejucăm mai multe tentative, încercări, în cadrul alegerilor locale”, a declarat Igor Grosu.

Acesta a mai explicat că „se observă și o schimbare de tactică a serviciilor rusești”.

„Rusia a devenit mai brutală. A bătut palma pe față cu crima organizată, cu fugari, cum ar fi Ilan Șor și cu alți reprezentanți ai lumii interope, care sunt fugari, o încercare brutală de corupere a alegătorilor, a implicat tranzacții și mișcări de sume enorme pentru realitățile Republicii Moldova, implicarea televiziunilor, rețelele sociale sunt folosite pe larg, dar am reușit să dejucăm multe din aceste încercări. Ne ajută faptul că am investit la timp în instituțiile noastre, în special cele de inteligență, de protejarea spațiului nostru informațional, prietenii noștri ne-au ajutat, inclusiv din România și nu doar și asta ne face să credem că vom reuși în continuare să dejucăm toate încercările Rusiei de a compromite procesul electoral, securitatea energetică. Aici e o altă realizare, de un an de zile stăm bine fără niciun metru cub de gaz rusesc”, a mai adăugat el.

Igor Grosu spune că Rusia nu a renunțat niciodată la fostele republici care făceau parte din URSS

Întrebat dacă este Republica Moldova o țintă a Rusiei, acesta a explicat că nu a renunțat niciodată la fostele republici care făceau parte din URSS.

„Rusia niciodată nu a renunțat la fostele republici care erau în componența Uniunii Sovetice, ba mai mult, interesele lor s-au extins mult mai departe, vorbim de Siria, de alte destinații. De aceea, evident că nu a renunțat. Pe lângă alianța cu interlopii mai observăm o inovație: așa-zișii pro-europeni care sunt deghizați în pro-europeni, gen primarul general al Chișinăului, care era un promotor al agendei Kremlinului”, a mai spus el.

Igor Grosu a mai explicat că Rusia încearcă să acapareze curentul pro-european prin „coloana a cincea”.

„Încearcă să-i plaseze și pe centru, centru dreapta chiar. Pentru asta e nevoie de multă comunicare, noi le explicăm cetățenilor că este o agendă ascunsă, care nu are nimic în comun cu procesul de integrare europeană”, a mai spus președintele Parlamentului din R. Moldova.

De asemenea, a mai fost întrebat și dacă va încerca Rusia să organizeze lovituri de stat la Chișinău.

„Nu au renunțat. O să observăm o intensificare a mișcărilor prin intermediul coloanei a cincea și nu doar, în primăvară, și, bineînțeles, în cadrul scrutinului electoral din 2024 și 2025. De obicei, este perioada când astfel de acțiuni se intensifică. Suntem foarte atenți, analizăm, urmărim și pregătim instituțiile noastre pentru a răspunde unor astfel de încercări”, a conchis Igor Grosu.

