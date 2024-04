Doi jurnaliști ruși au fost arestați pentru „extremism”, fiind acuzați că au lucrat pentru Fundația lui Aleksei Navalnîi

Cei doi jurnaliști arestați în Rusia, Konstantin Gabov și Serghei Karelin, riscă cel puțin doi ani de închisoare pentru acuzații de „extremism”, pe care le neagă, pe fondul represiunii continue împotriva disidenței. Aceștia sunt acuzați că au lucrat pentru Fundația Anticorupție a lui Aleksei Navalnîi.

Doi jurnaliști ruși au fost arestați sub acuzația de „extremism” și vor rămâne în arest în așteptarea anchetei și judecății, sub acuzația că au lucrat pentru Fundația regretatului politician al opoziției ruse, Aleksei Navalnîi, scrie The Guardian.

Konstantin Gabov și Serghei Karelin au negat ambii acuzațiile pentru care au fost reținuți cu cel puțin două luni înainte de începerea oricăror anchete. Fiecare riscă cel puțin doi ani de închisoare și maximum șase ani pentru presupusa „participare la o organizație extremistă”, potrivit instanțelor ruse.

Cei doi sunt doar cei mai recenti jurnaliști arestați pe fondul represiunii guvernului rus asupra disidenței și a presei independente, care s-a intensificat după invadarea pe scară largă a Ucrainei în urmă cu mai bine de doi ani.

Guvernul de la Moscova a adoptat legi care incriminează ceea ce consideră informații false despre armată sau declarații considerate ca discreditând armata, interzicând efectiv orice critică la adresa războiului din Ucraina sau discurs care se abate de la narațiunea oficială.

Un jurnalist al ediției ruse a revistei Forbes, Serghei Mingazov, a fost reținut sub acuzația de răspândire de informații false despre armata rusă, a declarat vineri avocatul său.

Gabov și Karelin sunt acuzați că au pregătit materiale pentru un canal YouTube condus de Fundația Anticorupție, care a fost scoasă în afara legii de autoritățile ruse. Navalnîi a murit într-o colonie penală în februarie.

Gabov, care a fost reținut la Moscova, este un producător independent care a lucrat pentru mai multe organizații, inclusiv pentru Reuters, se spune într-un comunicat de presă.

Karelin, care are dublă cetățenie, rusă și israeliană, a fost reținut vineri seara în regiunea Murmansk, din nordul Rusiei.

Karelin, în vârstă de 41 de ani, a lucrat pentru o serie de publicații și agenții de presă, inclusiv pentru Associated Press. A fost cameraman pentru Deutsche Welle până când Kremlinul a interzis agenției să opereze în Rusia, în februarie 2022.

„Associated Press este foarte îngrijorată de detenția jurnalistului rus Serghei Karelin”, a declarat agenția de presă într-un comunicat. „Căutăm informații suplimentare.”

Reprimarea disidenței de către Rusia vizează personalitățile opoziției, jurnaliștii, activiștii, membrii comunității LGBTQ+ și rușii obișnuiți care critică Kremlinul. O serie de jurnalişti au fost închişi în legătură cu materialele lor despre Navalnîi, inclusiv Antonina Favorskaia, care rămâne în arest preventiv cel puţin până pe 28 mai, după o audiere luna trecută.

Favorskaia a fost reținută și acuzată de autoritățile ruse pentru că a participat la o „organizație extremistă” printr-o postare pe platformele de socializare ale Fundației Navalnîi. Ea a relatat despre Navalnîi ani de zile și a filmat ultimul videoclip cu acesta înainte de a muri în colonia penală.

Kira Iarmiș, purtătorul de cuvânt al lui Navalnîi, a declarat că Favorskaia nu a publicat nimic pe platformele Fundației și a sugerat că autoritățile ruse au vizat-o pentru că își făcea meseria de jurnalist.

Evan Gershkovich, un reporter american în vârstă de 32 de ani pentru Wall Street Journal, așteaptă un proces pentru acuzații de spionaj în renumita închisoare Lefortovo din Moscova. Atât Gershkovich, cât și angajatorul său au negat vehement acuzațiile.

Gershkovich a fost reținut în martie anul trecut în timpul unei călătorii de raportare și a petrecut mai mult de un an în închisoare. Autoritățile nu au detaliat ce dovezi, dacă există, au pentru a susține acuzațiile de spionaj.

Guvernul SUA l-a declarat pe Gershkovich reținut pe nedrept, oficialii acuzând Moscova că îl folosește pe jurnalist ca pion în scopuri politice.

De asemenea, guvernul rus a luat măsuri represive împotriva personalităților din opoziție. Un activist proeminent, Vladimir Kara-Murza, a fost condamnat la 25 de ani.

