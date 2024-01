Președintele Parlamentului din Republica Moldova, Igor Grosu, a declarat vineri, la Interviurile Digi24.ro, că în Transnistria situația este calmă, explicând că cetățenii moldoveni din stânga Nistrului înțeleg și nu vor să fie implicați. El a mai adăugat că serviciile secrete din Rusia care se află acolo mai recurg la provocări pentru a încerca să-și justifice prezența și să transmită un mesaj către Kremlin că ei sunt activi. De asemenea, a mai explicat că 70% din ceea ce se produce în Transnistria se exportă pe piața din UE.

„Periodic, ceea ce numim noi componența Federației Ruse, mă refer la serviciile secrete care sunt în stânga Nistrului, și noi știm lucrul ăsta, mai recurg la astfel de provocări, încercând să-și justifice prezența acolo și încercând să transmită un mesaj către Kremlin că ei sunt activi, dar în linii generale situația este calmă, cunoaștem foarte bine cum stau lucrurile acolo și cel mai important este că cetățenii noștri din stânga Nistrului înțeleg și nu vor să fie implicați în această aventură și în această crimă pe care o comite Putin. Oamenii de afaceri de acolo înțeleg riscurile și avantajele procesului de integrare europeană”, a declarat Igor Grosu.

Președintele Parlamentului din Republica Moldova a mai explicat că 70 de procente din tot ce produc întreprinderile de acolo se exportă pe piața din UE.

„70 de procente din tot ce produc întreprinderile de acolo este exportat pe piața UE și e un avantaj și un argument în plus de ce Republica Moldova a ales calea corectă și că pe această cale va merge în continuare. În plus, mai e și faptul că pe 14 decembrie am realizat un lucru foarte important, decizia politică a UE de deschidere a negocierilor. O să ne mișcăm foarte rapid, avem avantajul că avem România alături, cu experiența și experții ei”, a mai explicat acesta.

Întrebat despre încercările Moscovei de a forța liderii de la Tiraspol să acționeze în virtutea destabilizării, Igor Grosu a explicat că „există un pragmatism și o înțelegere din partea celor de acolo”, adăugând că „probabil și instinctul de supraviețuire și gândire critică determină comportamentul într-o situație sau alta.”

„Ei înțeleg care ar putea fi consecințele. Noi, la rândul nostru, ne dăm seama, apropo de tot felul de scenarii că ar fi acum momentul prielnic pentru soluționarea rapidă a conflictului transnistrean. Nu este opțiunea pe care noi o împărtășim. Vorbim de cetățenii noștri. Deci, trebuie să asigurăm minimul necesar de confort ca lumea să stea acasă, lângă familiile lor, întreprinderile să funcționeze. Această regiune depinde totalmente de importurile din frontiera de Vest. Acum, noi putem spune că cunoaștem 100% ce bunuri ajung acolo și ce se exportă. E un avantaj care trebuie folosit”, a mai spus el.

Autoritățile de la Chișinău acuză trupele ruse din Transnistria că încalcă angajamentele asumate

Aşa-zisele forţe ale Federaţiei Ruse de menţinere a păcii în Transnistria sunt acuzate că au încălcat flagrant angajamentele asumate în cadrul Comisiei Unificate de Control (CUC), potrivit publicaţiei Ziarul Naţional din Chişinău.

Militarii ruşi, cu acordul regimului separatist de la Tiraspol, au desfăşurat, la finele anului 2023, exerciţii militare la posturile Forţelor Mixte de Menţinere a Păcii, cu folosirea armelor şi tehnicii militare, fără a notifica CUC.

Membrii delegaţiei Republicii Moldova în această comisie, condusă de Sergiu Golovaci, au semnat joi la Tighina, în cadrul primei şedinţe din acest an a CUC, o declaraţie prin care au denunţat acest incident.

„Acţiunile datează din 22 decembrie 2023 la posturile Forţelor Mixte de Menţinere a Păcii, în afara punctelor de dislocare, cu utilizarea armelor, tehnicii şi echipamentelor militare. Despre unele echipamente nici nu am fost notificaţi că ar fi în dotarea contingentului militar. La faţa locului erau prezenţi doi comandanţi militari, care, la fel, au încălcat regulamentul, întrucât nu dispuneau de aprobarea Comandamentului Militar Întrunit. Concomitent, reprezentanţii Federaţiei Ruse şi regiunii transnistrene au blocat deplasarea observatorilor militari pentru documentarea incidentelor”, susţin reprezentanţii Chişinăului.

Potrivit Chişinăului, antrenamentele respective „au avut un ecou negativ asupra cetăţenilor din localităţile apropiate”, care şi-au exprimat îngrijorarea în legătură posibile tensiuni nedorite în Zona de Securitate.

Editor : B.C.