Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat, miercuri, la Interviurile Digi24.ro că a vrut să-și dea demisia pentru că nu a putut avansa cu niciuna dintre măsurile discutate. El a mai adăugat că Ministerul ține deficitul sub control cu mare greutate, explicând că deficitul bugetar ajunge la cote alarmante.

„Da, am spus acest lucru. Ministrul de Finanțe are o responsabilitate anume. A fost o discuție verbală. Am spus că dacă noi la nivel intern nu suntem în măsură să luăm aceste măsuri, atunci vom apela la ajutor extern, la FMI. În domeniul Finanțelor nu poți să te joci cu finanțele României. Chiar dacă sunt dur uneori, trebuie să spun adevărul”, a declarat Boloș.

Ministrul a recunoscut că a vrut să-și dea demisia.

„Am dorit să-mi dau demisia pentru că nu pot să avansez cu niciuna dintre măsurile discutate, astfel încât să avem această ajustare și reintrare într-o normalitate. Nu neg în continuare. E dreptul meu. Dacă nu putem să facem nimic”, a mai spus ministrul Finanțelor.

Boloș a mai adăugat că Ministerul ține deficitul sub control cu mare greutate.

„Vreau să spun apăsat că simulările făcut de Comisia Europeană pentru noi nu arată deloc bine. Deficitul bugetar ajunge la cote alarmante, ne-au spus ce ne așteaptă, suspendarea fondurilor europene, toate, și din politica de coeziune și din PNRR. Nu e o noutate. Să le suspende până intrăm în normalitate. Ticăie ceasul”, a mai explicat el.

