Duminică, de Florii, peștele este alimentul care se află pe mesele celor mai mulți români. În funcție de apele în care a fost crescut poate avea diferite concentrații de metale grele precum arsenul, plumbul și mercurul. În cantități mari dăunează sănătății. Jurnaliștii Digi24 au mers în marele magazine și piețe pentru a afla ce tip de pește este cel mai dăunător.

Este dezlegare la pește de Florii, așa că am ales mai multe varietăți de pește și le-am dus la laborator, printre ele și somonul luat de la raft dintr-un lanț de supermarketuri franțuzesc.

Cumpărător: Bună ziua! Dați-mi și mie o bucată mai micuță de somon. Medie. Văd că e din Norvegia, nu? E din Norvegia?

Vânzător: Da!

Am mers și în una dintre cele mai mari piețe din România, Piața Obor din Capitală.

Mădălina Turtoi, inginer chemist laborator acreditar RENAR: „În cadrul laboratorului nostru efectuăm mai multe analize determinarea metalelor grele. Ca produse avem pește, mai multe tipuri biban macrou, dorada, somon și vom lua fiecare probă în parte și vom trece printr-un procedeu. Toate trec prin același protocol.”

Peștele din Dunăre, pericol pentru sănătate

Și, pentru ca este sezonul scrumbiei, introducem la testare scrumbia de Dunăre, respectând protocolul legal. Iar ultima probă a fost macroul proaspăt din Grecia. Iar rezultatele au venit în doar câteva ore, ne așteptam ca somonul să conțină concentrații mai mari de metale grele, însă surpriza cea mai mare, în sensul neplăcut, am avut-o la peștele de sezon, scrumbia de Dunăre.

Virgil Vrăjmașu, șef laborator acreditat RENAR: „În toate cele cinci varietăți de pește am găsit arsen, plumb și mercur. Arsenul este metalul greu care a fost detectat în cele mai mari concentrații. La nivel european nu exista cantități maxime de arsen admise, practic nu am avut termen de comparație, ceea ce este surprinzător pentru că avem de exemplu orezul pentru care nivelul e drastic. Așadar, cea mai mare a fost la scrumbia de Dunăre în care am detectat 1,65 ml pe km de arsen.”

Au fost și surprize plăcute. În dorada pescuită sau crescută în apele mediteraneene, testele de laborator nu au detectat nicio urmă de arsen sau plumb, iar alte metale erau în cantități infime, cu mult sub limita de maximă admisă.

Editor : C.L.B.