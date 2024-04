Ministrul Digitalizării, Bogdan Ivan, a declarat miercuri, la Interviurile Digi24.ro, despre timpul de livrare a coletelor de către Poșta Română că este „aberant”. El a explicat că potențialul Poștei de a se dezvolta cu noi servicii este uriaș și că își dorește ca aceasta să concureze cu firmele de curierat.

Ministrul Digitalizării a fost întrebat de ce durează livrarea unui colet de către Poșta Română atât de mult timp.

„Sunt aberații. Eu, după ce am reușit să închid proiectele mari sau să le pun pe făgaș în segmentul de digitalizare, am ajuns în subiectul ăsta, pe care l-am luat foarte temeinic, cu pixul în mână și cu hârtia, și am luat segment de segment atunci când vine vorba de veniturile Poștei Române și despre cum putem găsi soluții pentru a crește salarizarea pentru oameni și am descoperit lucrurile pe care nu mă gândeam că le voi vedea”, a spus el.

Ministrul spune că e șocat de potențialul Poștei Române de a se dezvolta cu noi servicii este uriaș.

„M-a șocat faptul că potențialul de a se dezvolta cu noi servicii este uriaș. De exemplu, atunci când vine factorul poștal acasă și livrează pensia sau bonul de pensie poate veni și cu facturile, în același timp, cu un singur drum, poate face și plata acestor facturi, poate veni și cu o asigurare de sănătate, viață, locuintă și automat să câștige bani în plus. Vorbim despre servicii complementare și ține mult de modul în care se organizează lucrurile. Nimic nu se întâmplă de la sine, ai nevoie de oameni pregătiți, care să creeze aceste fluxuri. Oamenii care lucrează astăzi în Poștă, mare parte dintre ei, au condiții precare”, a explicat Bogdan Ivan.

Ministrul vrea ca Poșta Română să fie o concurență reală a firmelor de curierat

De asemenea, Bogdan Ivan a adăugat că își dorește ca Poșta Română să fie o concurență reală a firmelor de curierat.

„Eu îmi doresc ca Poșta Română să fie o concurență reală a firmelor de curierat. În prezent, când ai opțiunea de a alege să-ți fie livrat un colet în 24-48 de ore, să plătești 30 de lei, sau să-ți fie livrat în cinci zile și să plătești doar nouă lei, evident că îl alegi pe cel care e livrat mult mai rapid și cred că de asta și dinamica de prețuri poate să aibă o flexibilitate. Una este ceea ce dai direct ca și prestații pentru milioane de oameni, e un segment care are și caracter social, și alta e pentru zona privată. Trebuie să fii competitiv acolo, un jucător important pe piață”, a mai spus ministrul Digitalizării.

Întrebat când va livra Poșta Română mai rapid, Bogdan Ivan a răspuns că „e greu să spună”, dar că speră să fie într-un termen rezonabil.

„Mi-e greu să vă spun, sper ca într-un termen rezonabil. Le-am cerut aceste lucruri, aștept de la ei să văd previziunile foarte clare, atât ale consiliului de administrație, cât și ale managementului, cu punct și virgulă, că nu merge cu mine cu povești”, a mai spus ministrul.

Editor : B.C.