Siegfried Mureșam a vorbit joi, în exclusivitate la „Interviurile Digi24.ro”, despre bugetul multianual al Uniunii Europene. Europarlamentarul a spus că o revizuire a acestuia este „necesară și urgentă”. „În momentul de față, în 4 din cele 7 capitole ale bugetului UE avem o marjă de zero euro pe anul următor. Ca atare, dacă se întâmplă ceva anul următor, în 4 domenii, inclusiv în domeniul migrației, sau al securității, nu avem niciun cent la dispoziție”, a precizat Mureș.

Alexandru Rotaru, jurnalist Digi24.ro: Președintele țării, aflat la Consiliul European, spune că printre temele discutate astăzi se numără și renegocierea bugetului multianual. De ce era nevoie de o renegociere? Există probleme, sau lacune, din punct de vedere al construcției bugetare a celei mai importante alianțe financiare de pe glob?

Siegfried Mureșan, europarlamentar, vicepreședinte PPE: Mesajul președintelui României este unul foarte important și extrem de binevenit.

Bugetul UE se agreează în principiu pe 7 ani. Fiindcă, mai ales pentru mari proiecte de infrastructură, este nevoie de o planificare pe mai mult de un an de zile.

În 2020 am agreat, în principiu, bugetul pe 7 ani - 2021-2027. Însă de când am agreat acest buget, și până acum, s-au întâmplat o serie de lucruri neprevăzute - invazia ilegală și ilegitimă a Rusiei în Ucraina, a trebuit să ajutăm Ucraina, să ajutăm milioane de refugiați ucraineni, a trebuit să reducem dependența de gazul rusesc, să întărim și să îmbunătățim infrastructura energetică la noi, a trebuit să investim în protecția frontierelor externe, în siguranța cetățeanului, în apărare, în securitate, în mobilitate militară, a trebuit să facem față la prețurile crescute la energie, inflației mari, am ajutat Ucraina, am ajutat Republica Moldova cu peste un miliard de euro în peste doi ani de zile.

Ca atare, rezervele existente în bugetul UE s-au epuizat. Toți banii pe care vrem să îi plătim fermierilor din România pentru subvenția la hectar, banii pentru construcția de autostrăzi, reabilitările de căi ferate, de drumuri, modernizări de școli, extinderi ale rețelelor de canalizare, apă, toți banii sunt siguri, vor veni, nu sunt în pericol deloc.

Dar ce trebuie să facem, este să renegociem acest buget și să alocăm bani suplimentari pentru noile priorități. Trebuie să alocăm mai mulți bani în domeniul apărării și mobilității militare, în domeniul ajutorului umanitar, vrem să alocăm 50 de miliarde de euro pentru Ucraina, pe următorii 4 ani, o treime fonduri nerambursabile, două treimi bani pe care Ucraina să îi dea înapoi după ce războiul se încheie.

Deci, trebuie să facem mai mult în aceste domenii care au devenit noi priorități, și trebuie să avem și o rezervă în bugetul UE, care să fie suficientă de acum, până în 2027, dacă vor mai apărea alte situații neprevăzute - am vazut atacul terorist al Hamas asupra Israelului -, și de aceea este necesar ca acest buget multianual să fie revizuit, și este necesar ca această revizuire să se încheie până la finalul acestui an, pentru a putea intra în anul următor cu suficiente resurse.

În momentul de față, în 4 din cele 7 capitole ale bugetului UE avem o marjă de zero euro pe anul următor. Ca atare, dacă se întâmplă ceva anul următor, în 4 domenii, inclusiv în domeniul migrației, sau al securității, nu avem niciun cent la dispoziție, de aceea această revizuire menționată de domnul președinte. Este pe deplin justificată, e necesară și e urgentă.

