GMCID Legal - Concluzii pe final de an

Poate părea antagonică asocierea dintre experiența îndelungată și o echipă tânără. Această afirmație rezonează însă în cadrul GMCID Legal, în care partenerii aduc cu ei un bagaj vast de cunoștințe și strategii, îmbinându-se perfect cu energia și inovarea echipei mai tinere. Acronimul GMCID este format din inițialele Partenerilor Fondatori: Guriță – Manole Cătălin și Iordache Dragoș. Alături de ei, din echipă fac parte avocați bine pregătiți, pasionați și capabili să răspundă provocărilor complexe.

Pe o parte dintre ei îi veți cunoaște în cele ce urmează, într-un material ce prezintă o retrospectivă a anului 2024.



Privind în retrospectivă anul 2024, care au fost principalele provocări și cum ați reușit sa le transformați în oportunități?

Guriță Manole Cătălin (CoManging Partner): Anul 2024 pentru echipa noastră a fost unul foarte bun astfel încât acum, privind retrospectiv, îmi este greu să mai cataloghez ceva anume ca fiind o provocare. Poate cea mai grea încercare a fost aceea de a întinde timpul peste cele 24 de ore ale zilei, aproape permanent pe parcursul anului. Însă și aici, viziunea comună pe care eu și Dragoș o împărtășim, ne-a oferit oportunitatea de a ne crește într-un ritm susținut echipa și să reușim să integrăm forțele proaspete în cel mai productiv mod în cadrul echipelor deja formate. Deci finalul este unul mai mult decât îmbucurător, cu câștiguri pe multe planuri. Pe de altă parte, numărul în creștere al mandatelor, majoritatea cu un grad deosebit de complexitate și cu o nevoie acută de răspuns și acțiune în timpi record ne-au dat posibilitatea să ne demonstrăm competitivitatea într-o profesie extrem de dinamică ce, la rândul ei, la nivel macro, se confruntă cu noile tendințe și perspective ale generațiilor tinere. Așadar, în ansamblul său, anul care se încheie ne-a adus ocazia să vedem firma noastră crescând pe toate planurile, deci toate așa-zisele dificultăți au creat cea mai bună oportunitate pentru un astfel de rezultat remarcabil.

Iordache Dragoș (CoManging Partner): Una dintre principalele provocări a fost consolidarea echipelor în cadrul organizației. În mod firesc, dezvoltarea companiei a condus și la nevoia de o mai bună definire a rolurilor și a responsabilităților. Am implementat o serie de inițiative, în sensul că am organizat discuții perioadice și sesiuni de team-building, care au facilitat o mai bună comunicare între colegi și care au contribuit la înțelegerea și respectarea diversității de abilități și specializări.

O altă măsură a fost specializarea fiecărei echipe în anumite domenii. Această abordare nu doar că a consolidat legăturile interne, dar a și permis fiecărei echipe să dezvolte abilități specifice, îmbunătățindu-și astfel performanța.

Ca rezultat al acestor eforturi, nu doar colegii au devenit mai eficienți, însă am observat și o creștere semnificativă a calității serviciilor oferite. Specializarea echipelor a dus la soluții mai inovatoare și la satisfacția crescută a clienților, ceea ce ne-a permis să ne consolidăm poziția pe piață. Finalmente, acestă provocare a fost transformată într-o oportunitate în primul rând pentru că avem alături colegi extraordinari, din toate punctele de vedere.

Popescu Rebecca (Senior Associate): Principala provocare, atât în activitatea de litigii, cât și în cea de consultanță, este aceea de a asigura o asistență și reprezentare juridică desăvârșită și completă, chiar în contextul unei legislații vulnerabile, interpretabile și lacunare și totodată în contextul unei jurisprudențe neunitare, care nu conferă accesibilitatea și predictibilitatea necesare oricărei dispoziții legale.

Cu toate acestea, căutăm de fiecare dată să facem legea aliatul nostru și printr-o interpretare consolidată, să transformăm această provocare într-o oportunitate pentru a obține soluții favorabile pentru clienții noștri.

Lascu Speranța (Associate): Anul 2024 a fost cel mai dinamic din cariera mea, marcat de o diversitate importantă a proiectelor și a clienților cu care am interacționat, incluzând arii de practică precum corporate, drept imobiliar, dreptul muncii, protecția consumatorului, media & entertainment. Implicarea în spețe din domenii variate m-a determinat să mă adaptez constant la noi contexte juridice, la nevoile punctuale ale clienților și, prin urmare, să îmi perfecționez abilitățile, cât și să dobândesc noi competențe. Astfel, prin studiul aprofundat al problemelor de drept și prin conectarea cunoștințelor juridice din diferite arii de practică am reușit să dezvolt o abordare flexibilă, să elaborez strategii juridice complexe, adaptate specificului fiecărui caz în parte.

Sima Luminița (Junior Associate): Privind în retrospectivă, fiecare dosar gestionat în decursul acestui an a constituit o nouă provocare, fiind tratate toate cu același grad de responsabilitate. Ca o consecință firească a implicării profesionale active și a sprijinului constant primit din partea echipei GMCID, în anul 2024 am reușit să transform orice provocare juridică într-o oportunitate de creștere și dezvoltare, activând în diverse arii de practică, precum proprietatea intelectuală, insolvență și restructurare, dreptul familiei și malpraxis medical.

Olteanu Costin (Junior Associate): Pentru mine, anul 2024 a reprezentat începutul unui nou capitol pentru dezvoltarea mea personală și profesională. Finalul anului 2023 a fost marcat de încununarea succesului și rezultatul muncii din anii facultății, dobândind titulatura de avocat. Dacă anul 2023 m-a prins încă pe băncile facultății, anul 2024 a reprezentat tranziția către pasul următor, începând chiar din prima lună a anului colaborarea cu GMCID Legal. Începutul a fost marcat de necunoscut, de emoție, de nesiguranță și de speranța că mă voi ridica la nivelul așteptărilor. Acum, la finalul anului, privesc înapoi și realizez că totul a căpătat sens și cursivitate. Am dobândit multe cunoștințe și am deprins nenumărate skills-uri în cadrul profesiei cu ajutorul echipei și al mentorilor, care și-au rupt din timpul lor pentru a ne ajuta pe noi să devenim mai buni.

2. GMCID Legal activează în mai multe domenii principale : insolvență și restructurare, drept medical, industria divertismentului și real estate. Din perspectiva voastră, de specialiști care activează în recuperarea crențelor, insolvență & restructurare, cum ați simțit evoluția acestor domenii în anul 2024?

GMC (CoManging Partner): A fost în mod vizibil o creștere a numărului de mandate pe zona insolvenței și asta nu doar pentru firma noastră, ci la modul general, statisticile disponibile până acum demonstrând acest lucru. Însă ceea ce este oarecum îngrijorător, dintr-o perspectivă, pentru mediul economic, este faptul că anul acesta am văzut mult mai multe firme de impact confruntându-se cu dificultăți financiare. Cu toate acestea, la nivel legislativ, ca țară, suntem mult mai bine pregătiți decât acum câțiva ani în privința mecanismelor de prevenție, avem deja instrumente, nu doar testate, dar și îmbunătățite relativ recent. Așadar, din perspectiva noastră de avocați, de consultanți, am avut mult mai multe opțiuni de pus în practică, mai bine adaptate cerințelor actuale și cu rate de succes mult mai bune. Per ansamblu, lipsa de predictibilitate la nivel fiscal și întreg contextul în care țara noastră se află în prezent au generat și cu siguranță vor mai genera momente dificile pentru companii, dar noi suntem încrezători că experiența noastră vastă în acest domeniu poate să le întărească reziliența și de ce nu, dacă intervenim la timp, le putem readuce într-o poziție de funcționalitate în circuitul economic.



3. Coordonați una dintre echipele specializate în litigii din cadrul GMCID. Cum ați simțit interacțiunea cu instanțele din acest an și care a fost rata de succes în soluționarea litigiilor înregistrată de echipa dumneavoastră?

PR (Senior Associate): În calitatea noastră de avocați, interacțiunea cu instanțele de judecată este percepută din două perspective principale, respectiv, din perspectiva relației avocat – instanțele de judecată și din perspectiva relației instanțele de judecată – avocat – client. Cea mai însemnată parte când vine vorba despre interacțiunea cu instanțele de judecată se referă la durata termenelor de judecată. Or, principala problemă constă în durata îndelungată a termenelor de judecată, chestiune care îi afectează în mod direct pe clienții noștri. Prin comparație cu anul 2023, un an care a fost marcat de proteste de lungă durată organizate de corpul magistraților și ulterior de personalul auxiliar de specialitate, fapt care a condus la amânarea cauzelor fără discuții și stabilirea unor termene de judecată îndelungate, anul 2024 a fost un an care din această perspectivă nu a mai fost afectat de astfel de proteste, însă în cele mai multe cazuri durata îndelungată a termenelor de judecată s-a menținut, argumentul principal fiind gradul excesiv de încărcare a instanțelor de judecată.

Astfel, durata îndelungată a termenele de judecată, timpul de așteptare în sala de ședință și durata îndelungată până la pronunțarea soluției și ulterior a motivării hotărârii, rămân încă punctele nevralgice ale interacțiunii cu instanțele de judecată.

În ceea ce privește rata de succes în soluționarea litigiilor înregistrată de echipa noastră, în funcție de poziția procesuală și specificitatea fiecărei spețe, au fost obținute cele mai bune soluții pentru clienții noștri. Ceea ce interesează nu este doar soluția de tipul admite sau respinge cererea, ci reprezentarea deplină a clienților noștri, prin invocarea argumentelor care nuanțează și susțin poziția procesuală, astfel încât să fie obținută cea mai bună soluție pentru cazul dat.

4. Echipa Dvs. este specializată și în domenii precum malpraxisul medical și dreptul penal. Care au fost provocările anului 2024 în aceste arii de practică?

ID (CoManging Partner): Provocările cu care ne-am confruntat au fost specifice atât domeniilor în discuție, cât si clientelei cu care lucrăm. Am întâmpinat cazuri din ce în ce mai complexe, cu implicații legale și medicale profunde, care ne motivează să ne pregătim continuu. În ambele domenii, am gestionat clienți care treceau prin experiențe traumatizante. A fost o provocare să oferim nu doar sprijin juridic, ci și empatie, care să îi ajute să navigheze prin etapele stresante ale unui proces.

Presiunea publicității și cea mediatică a fost în sine o provocare, pentru că dosarele gestionate au fost adesea subiect de interes public. Managementul imaginii și comunicarea eficientă cu mass-media au fost esențiale pentru a proteja atât reputația clienților, cât și a noastră.

5. Ne îndreptăm privirile spre anul ce tocmai se încheie, un an cu suișuri și coborâșuri, cu provocări și reușite. Care a fost momentul, evenimentul sau realizarea care v-a marcat? Și dacă ar fi să rezumați într-o singură propoziție esența acestui an, care ar fi aceea?

GMC (CoManging Partner): Cred că aș putea spune că momentul care m-a marcat este chiar cel prezent pentru că un an foarte bun se încheie, dar realizările acestui an, pentru că au fost multe, vor fi o bază solidă pentru 2025. Foarte greu de rezumat în doar o propoziție, dar voi încerca: am evoluat mult dar ne-am păstrat esența!

ID (CoManging Partner): 2024 a fost o călătorie în care ne-am adaptat, am crescut și ne-am pregătit pentru viitoarele provocări.

PR (Senior Associate): Câștigarea cazurilor de o complexitate deosebită reprezintă de fiecare dată o sărbătoare pentru noi, fiind realizări care ne marchează în activitatea noastră, atunci când instanțele de judecată își însușesc argumentele noastre și le invocă în motivarea soluției pronunțate. Totodată un impact deosebit îl are și câștigarea dosarelor în etapa finală a apelului sau recursului, când fie se menține, fie se schimbă soluția primelor instanțe de judecată, astfel încât soluția finală să fie una favorabilă clienților noștri. Esența acestui an se rezumă la impactul deosebit pe care un management excepțional îl are asupra calității activității noastre profesionale.

LS (Associate): Cele mai importante momente de anul acesta au constat în finalizarea cu succes a unor proiecte ce depășeau cadrul obișnuit, care m-au determinat să ies din zona mea de confort, să îmi testez limitele și să-mi demonstrez că sunt capabilă să fac față situațiilor dificile. Aceste experiențe mi-au consolidat încrederea în mine și mi-au arătat că pot atinge orice obiectiv îmi propun. Aș descrie anul 2024 ca fiind un an de creștere și dezvoltare atât personală, cât și profesională.

SL (Junior Associate): Experiența unui avocat la început de drum poate fi definită de mai multe momente marcante, începând cu prima interacțiune cu un client, emoțiile primei pledoarii în fața instanței, și până la sentimentele de fericire ale primului dosar câștigat ori deznădăjduirea primului dosar pierdut. Cu siguranță anul care se încheie mi-a oferit multe momente speciale și marcante care au condus la perfecționarea personală și profesională.

Echipa GMCID a creat un mediu propice dezvoltării mele, mediu ce mi-a impulsionat dorința de perfecționare în profesia aleasă. Toate experiențele trăite au construit profesionistul de astăzi, aflat într-o evoluție constantă care are în continuare o sete nebună de cunoștințe și de dezvoltare.

Pentru mine anul 2024 se poate rezuma prin responsabilizare și evoluție constantă.

OC (Junior Associate): Un moment care mi-a marcat parcursul profesional a fost reprezentat de gratitudinea venită din partea unui client, în momentul în care dosarul în care era implicat a luat final, iar acesta a răsuflat în sfârșit liniștit. Acest fapt mi-a reamintit țelul nobil pe care îl are profesia, acela de a-i sprijini, ajuta și reprezenta pe cei care au nevoie și de a ne asigura că toate drepturile le sunt respectate. Satisfacția profesională a fost cu atât mai mare atunci când am simțit încrederea primită din partea echipei, cât și din partea clientului și realizarea că am contribuit, chiar și ca stagiar, la soluționarea unei probleme juridice reale.

Aș putea să rezum acest an ca fiind un an al începuturilor, în care fiecare provocare a fost o lecție și fiecare reușită, o confirmare a pasiunii pentru această profesie.