„Floarea cadavru” este pe cale să înflorească în Sydney, după 15 ani. Mii de oameni sunt conectați online, pentru a vedea momentul rar

O plantă pe cale de dispariție cunoscută sub numele de „floarea cadavrului” din cauza mirosului său de putrefacție este pe cale să înflorească în Australia. Acest lucru a atras atenția internetului, iar mii de oameni urmăresc un stream live înainte de debutul grandios, scrie BBC.

Planta Titan Arum, care se găsește în Grădinile Botanice Regale din Sydney, înflorește doar o dată la câțiva ani și rămâne înflorită doar 24 de ore.

Alintată cu numele „Putricia”, planta va elibera un miros asemănător cu „șosete ude, mâncare pentru pisici încălzită sau carne de opossum putrezită”.

Așteptarea lungă și incertitudinea legată de momentul în care va înflori Putricia au dat naștere la glume și chiar un limbaj unic în chat-ul live stream-ului, mii de oameni comentând: „WWTF”, adică „We Watch the Flower” (Noi Privim Floarea).

Momentan, nu este o priveliște spectaculoasă: Putricia stă tăcută și înaltă, în fața unei cortine maro și împrejmuită cu frânghie roșie de catifea. Uneori, un vizitator apare în cadru pentru a face un selfie cu planta.

Însă, când va înflori, Putricia va deschide o floare mare, de culoare maronie, care înconjoară un vârf mare din mijlocul plantei.

Grădinile au spus că este „dificil de prezis exact când” va înflori, dar acest lucru nu a împiedicat miile de oameni adunați online.

„M-am întors din nou să văd cum mai stă Putricia și văd că încă mai are nevoie de timp, ca o regină ce este, respect!” a scris un comentator. „Aceasta este cea mai lentă reprezentație de burlescă,” a spus altcineva.

Altă persoană a scris: „Peste noapte am urmărit, am adormit, m-am trezit, am urmărit, am adormit. Sunt slab, dar Putricia este puternică. WWTF.”

Alte acronime populare printre spectatori sunt WDNRP (We Do Not Rush Putricia – N-o grăbim pe Putricia) și BBTB (Blessed Be The Bloom – Binecuvântată fie floarea).

Floarea cadavrului, cunoscută și sub numele de bunga bangkai, este cea mai mare floare din lume, având o structură florală care poate ajunge la 3 metri înălțime și cântări până la 150 kg. Este o plantă rară, găsită doar în pădurile tropicale din Sumatra, Indonezia, și este pe cale de dispariție din cauza defrișărilor.

Putricia a înflorit ultima dată acum 15 ani. În ultimii ani, au înflorit și alte flori cadavru în grădinile botanice din Melbourne și Adelaide, atrăgând mii de vizitatori. Există și câteva plante în Grădinile Kew din Londra, unde una a înflorit în iunie anul trecut. Titan arum a înflorit pentru prima dată în Sumatra în 1889, la Kew.

