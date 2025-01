Globurile de Aur au fost difuzate duminică seara, iar acest eveniment neoficial a marcat începutul sezonului premiilor de la Hollywood cu stil, râsete și câteva momente emoționante. De la cele mai bune replici ale gazdei Nikki Glaser, până la câteva discursuri de acceptare sincere și emoționante, iată câteva momente de neuitat de la cea de-a 82-a ediție a Globurilor de Aur, potrivit CNN.

Votanții Globurilor de Aur au onorat filmele și serialele care au abordat teme precum îmbătrânirea, imigrarea, acceptarea și supraviețuirea, dar tonul spectacolului a fost, în mare parte, luminos și festiv, în concordanță cu un eveniment istoric considerat cel mai mare și cel mai „alcoolic” party de la Hollywood.

Cele mai amuzante replici ale lui Nikki Glaser

Gazda Globurilor de Aur, Nikki Glaser, prima femeie care a găzduit evenimentul de una singură, a tachinat vedetele.

Nikki Glaser la cea de-a 82-a ediție anuală a premiilor Globul de Aur. Foto: Profimedia

Glaser a început monologul printr-o glumă despre faptul că show-ul este „marea noapte a Ozempic-ului,” făcând referire la medicamentul popular pentru slăbit, și mai târziu a glumit pe seama lui Timothée Chalamet (și a părului său facial), incluzându-l și pe Adam Sandler care spunea numele lui Chalamet în stilul său comic caracteristic.

Selena Gomez, nominalizată de două ori, și logodnicul ei, Benny Blanco, au fost, de asemenea, menționați în monolog. Glaser a glumit că Blanco a ajuns la eveniment „din cauza duhului care i-a îndeplinit dorința.”

În deschiderea transmisiunii, Glaser a încercat amuzant să combine „Wicked” (un musical celebru) și „Conclave” (termenul folosit pentru adunarea cardinalilor care aleg un nou papă) într-o melodie numită „Pope-ular”, purtând o pălărie de cardinal sau papă și ținând în mână bagheta lui Glinda (personajul din „Vrăjitorul din Oz”). Numai că momentul a fost scurt, deoarece în timp ce cânta, Glaser a mimat că primește un mesaj de la producători prin căști, care o informau că numărul „era prost”.

Pe la mijlocul spectacolului, Glaser a făcut un bilanț al modului în care decurgea evenimentul până atunci, prezentând o listă cu cei care au fost pomeniți în discursurile de mulțumire.

Se pare că actorii și echipa de producție au avut cele mai multe mențiuni, cu 11 mulțumiri, mamele au primit suficientă dragoste pentru a ocupa locul doi, iar prezentatorul TV, Mario Lopez, a fost menționat și el. Însă, cine nu a primit niciun fel de mențiune a fost „Dumnezeu, creatorul universului”.

„Nu e o surpriză în acest oraș fără Dumnezeu,” a glumit Glaser.

Noaptea în familie la Globurile de Aur

Adrien Brody, alături de părinții săi Sylvia Plachy și Elliot Brody. Foto: Profimedia

Ceremonia de duminică a avut cu siguranță multă emoție, parțial datorită numeroșilor nominalizați care și-au adus părinții la eveniment. Mai mulți câștigători au profitat și pentru a-i menționa pe cei dragi în discursurile lor de pe scenă.

Zoe Saldana, care a câștigat o statuetă pentru cea mai bună performanță de actriță într-un rol secundar într-un film pentru rolul „Emilia Pérez,” și-a adus mama, Asalia Nazario, ca parteneră la eveniment.

Ariana Grande, nominalizată pentru performanța ei într-un rol secundar în „Wicked,” a venit și ea cu mama sa, Joan Grande, iar actrița Margaret Qualley și-a adus tatăl, Paul.

Joan Grande și Ariana Grande. Foto: Profimedia

Părinții lui Glen Powell, Cyndy Powell și Glen Powell Sr., l-au însoțit cu mândrie pe fiul lor, sărbătorind nominalizarea sa pentru prima dată la Globurile de Aur pentru filmul Netflix „Hitman.”

Discursul câștigătorului Globului de Aur, Adrien Brody, în care își omagia părinții, și ei prezenți la eveniment, a fost unul dintre cele mai emoționante momente ale serii. El le-a mulțumit mamei sale și strămoșilor săi imigranți pentru sacrificiile lor, care au fost asemănătoare cu trăirile personajului său „Brutalist”.

Câștigătoarea surpriză, Fernanda Torres, care a luat acasă trofeul pentru cea mai bună actriță într-un film dramatic pentru filmul brazilian „I’m Still Here,” i-a adus și ea un omagiu mamei sale, dedicându-i succesul.

„Nu aveți idee că mama mea a fost aici acum 25 de ani și acest lucru este o dovadă că arta poate rezista prin viață, chiar și în momente dificile” a spus ea. „Același lucru se întâmplă acum în lume, cu atât de multă frică și acest film ne ajută să gândim cum să supraviețuim în vremuri dificile ca acestea. Așadar, mamei mele, familiei mele… vă mulțumesc foarte mult.”

Înainte de ceremonie, Torres a spus că este a doua braziliană nominalizată, mama sa, Fernanda Montenegro, fiind prima pentru filmul „Central Station” din 1998.

Discursuri emoționante

Globurile de Aur au avut un amestec de discursuri amuzante, pline de recunoștință și emoționante.

Demi Moore, câștigătoare pentru prima dată a unui Glob de Aur pentru cea mai bună actriță principală într-o comedie sau muzical pentru performanța sa din comedia horror „The Substance,” a ținut un discurs plin de lacrimi despre autoacceptare, care i-a ridicat în picioare pe mulți dintre cei aflați în sala Beverly Hilton.

„Chiar nu mă așteptam la asta. Sunt pur și simplu șocată în acest moment,” a spus Moore când a urcat pe scenă. „Am făcut asta de mult timp, cam 45 de ani, și aceasta este prima dată când câștig ceva ca actor și sunt atât de umilită și atât de recunoscătoare.”

Moore, în vârstă de 62 de ani, a rememorat o discuție cu un producător de film acum aproximativ 30 de ani, care a numit-o „actriță de popcorn.”

„În acel moment, am făcut din asta un semn că nu aveam dreptul să am așa ceva,” a spus ea despre victoria sa. „Și am crezut în asta și am lăsat ca acea credință să mă roadă în timp, până când acum câțiva ani am ajuns să cred că poate asta a fost. Poate că am terminat, poate că am făcut ce trebuia să fac.”

Ea a spus că scenariul pentru „The Substance” i-a venit în „această perioadă dificilă” din viața ei.

„(Apoi) am primit un scenariul magic, îndrăzneț, curajos, ieșit din tipare, absolut nebun numit ‘The Substance,’ și universul mi-a spus că nu am terminat încă,” a continuat Moore.

Colin Farrell i-a mulțumit artistului său de machiaj și echipei de craft services pentru victoria sa pentru rolul din „The Penguin.”

„Nu am cui să mulțumesc pentru asta, am făcut totul singur,” a glumit Farrell în timp ce accepta premiul. A adăugat că „este nevoie de un sat” pentru a crea un serial și le-a mulțumit actorilor și echipei, inclusiv artiștilor de proteze și „Carolinei” de la craft service, care i-a oferit băuturi necesare în timp ce se supraîncălzea pe platou din cauza machiajului greu.

Când echipa din „Wicked” a câștigat premiul pentru realizările cinematografice și de box-office, regizorul Jon Chu a vorbit despre bucuria de a aduce oamenii împreună pentru a promova înțelegerea și conexiunea prin filme.

Splendoarea Globurilor

Zendaya la cea de-a 82-a ediție anuală a premiilor Globul de Aur, la Beverly Hilton. Foto: Profimedia

Mulți dintre cei mai strălucitori invitați au luminat Globurile de Aur cu ținute cu adevărat aurii. Printre vedetele care au purtat rochii de culoare aurie se numără gazda Nikki Glaser, Ariana Grande, Cate Blanchett, Kristen Bell, Mikey Madison, Mindy Kaling și Elle Fanning.

Glaser a apărut pe covorul roșu purtând o rochie personalizată de Prabal Gurung, spunând pentru Women’s Wear Daily că micuța ei geantă sferică aurie era doar pentru decor. Ea a adăugat că geanta este goală, dar a glumit că poate fi folosită drept armă.

Kaling a fost văzută purtând o rochie metalică aurie semnată Ashi Studio, în timp ce câștigătoarea premiului Oscar, Blanchett, a întors privirile într-o rochie aurie Louis Vuitton.

Mindy Kaling la cea de-a 82-a ediție anuală a premiilor Globul de Aur. Foto: Profimedia

În plus, au fost expuse multe rochii din satin lucios și materiale metalizate, inclusiv creația din mărgele argintii a lui Angelina Jolie, semnată Alexander McQueen, și rochia reflectorizanta de culoarea șampaniei a lui Julianne Moore. Dar, în timp ce mulți dintre participanți au ales siluete clasice în nuanțe subtile, au existat și accente de culoare vie, în special roșu.

Angelina Jolie la cea de-a 82-a ediție anuală a premiilor Globul de Aur. Foto: Profimedia

Dakota Fanning, nominalizată pentru rolul ei din „Ripley”, a atras toate privirile purtând o rochie roșie fără bretele de la Dolce & Gabbana, cu un decolteu adânc și un decupaj îndrăzneț pe coapsă. Pe de altă parte, comedianta Ali Wong (în Balenciaga), Sheryl Lee Ralph (în creație personalizată St. John) și Emma Stone (în Louis Vuitton) au impresionat și ele cu rochii în nuanțe care variau de la rubin la burgundy.

Editor : Andreea Stanciu