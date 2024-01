Din cauza vremii foarte calde, hotelul de gheață de la Bâlea Lac este mai mic decât în alți ani. Lucrările au fost întrerupte și vor fi reluate atunci când temperaturile scad. Este al 17-lea an în care hotelul este construit.

Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac atrage în fiecare an sute de turiști din țară și de peste hotare. El a fost deschis cu doar 4 din cele 20 de camere din proiect.

Ce spun turiștii:

"E ceva ce nu am văzut până acum. E o idee foarte ok, e un experiment pe care nu l-am mai făcut până acum."

"Locul este foarte frumos. Totul este frumos, dar nu se poate dormi aici pentru că este frig."

"Dacă aș putea să experimentez pentru o noapte... adrenalină am, că am fost motociclist, am sărit cu parașuta."

Constructorii au tăiat bucățile de gheață din lacul Bâlea, le-au cărat cu ajutorul săniilor și le-au așezat apoi una peste alta.

Prețul pentru o noapte de cazare pornește în hotelul de gheață pornește de la 100 euro de persoană.

