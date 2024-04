Sacha Baron Cohen și Isla Fisher au divorțat după 13 ani de căsătorie

Sacha Baron Cohen și Isla Fisher au anunțat că au divorțat, după două decenii împreună și 13 ani de căsătorie. Cei doi actori au împreună trei copii.

Unul dintre cele mai elegante cupluri de la Hollywood, așa cum a fost numit adeseori de presă, a anunțat despărțirea într-o postare pe Instagram Stories. Actorii au spus că au depus o cerere comună de divorț anul trecut, scrie BBC.

Cei doi actori, care au împreună trei copii, s-au cunoscut în 2001 și s-au logodit în 2004.

Actorii ai împărtășit știrea divorțului cu o fotografie a lor, purtând haine albe sport. Cei doi au transmis că „după un meci lung de tenis care a durat peste 20 de ani, în sfârșit lăsăm jos rachetele”.

În postarea, publicată vineri în de Baron Cohen și Fisher pe Instagram, ei au mai scris că au „lucrat în liniște la această schimbare”.

„Vom împărtăși pentru totdeauna devotamentul și dragostea noastră pentru copiii noștri. Apreciem sincer că respectați dorința familiei noastre de intimitate”, au scris cei doi actori.

Cohen și Fishet s-au întâlnit pentru prima dată la o petrecere în Sydney, Australia. Baronul Cohen a povestit mai târziu The New York Times despre prima lor întâlnire, spunând că Isla Fisher este „hilară”.

"Am fost la o petrecere foarte pretențioasă, iar eu și ea am creat o legătură după ce le-am luat microfonul celorlalți oameni de la petrecere. Eu am știut imediat. Nu știu dacă și ea a simțit la fel", declara actorul.

Sasha Baronul Cohen a devenit faimos în anii 1990 cu personajul său Ali G, infamul gangster care a devenit un star de comedie.

De asemenea, a jucat rolul lui Borat, un jurnalist din Kazahstan, și a jucat rolul extravagantului fashionist austriac Bruno.

Isla Fisher a apărut în rolul lui Shannon Reed în telenovela australiană „Home and Away”, înainte de a trece la roluri pe marele ecran.

Rolul ei inovator a venit în „„Wedding Crashers” în 2005 și a jucat și în „Confessions of a Shopaholic”. De asemenea, a publicat o serie de cărți pentru copii.

Luna trecută, Baron Cohen și actrița australiană Rebel Wilson s-au certat înainte de lansarea cărții ei de memorii.

Cartea include acuzații împotriva lui Cohen, care a amenințat cu procese.

Wilson a scris că i s-a cerut să facă unele lucruri „derogative pentru femei sau pentru dimensiunea mea”, iar unele scene au făcut-o să se simtă „umilită” și „hărțuită sexual”.

Ea l-a asemănat pe comediant cu „un bătăuş de clasa a IV-a care o tachinează pe fata grasă pe locul de joacă şi încearcă să-i facă din viaţă un iad”.

Cohen a negat vehement orice acuzație, declarând că descrierea lui Wilson despre ce s-a întâmplat în perioada filmărilor din 2016, pentru filmul său „Grimsby”, a fost „demonstrat falsă”.

Cartea de memorii urma să fie lansată în Marea Britanie joi, dar data a fost mutată la 25 aprilie, însă a fost deja lansată în SUA.

