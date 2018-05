Decizie scandaloasă: urs împușcat pentru că a rănit o turistă care voia să-și facă un selfie cu animalul

Un urs care trăiește pe malul lacului Sfânta Ana ar putea fi mutat sau chiar împuşcat, după ce la sfârşitul săptămânii trecute a rănit o turistă din Ungaria. Consiliul Județean Harghita a cerut Ministerului Mediului să aprobe una din aceste două măsuri. Animalul este obişnuit ca turiştii să-i dea de mâncare, spun reprezentanţii Rezervaţiei Naturale.

Ursuleţul Şoni este mascota lacului Sfânta Ana. Are doi ani şi jumătate şi a fost lăsat să se descurce singur de către mama lui. Localnicii spun că ursul este învăţat de mic cu oamenii, care îi dau de mâncare.

- Ursul este OK. Nu este periculos. Nu au fost situaţii periculoase. Lacul este minunat, şi am am înţeles că ursul poate să înoate aici în acest lac. Nimeni nu are voie să înoate, dar ursul poate.

- Încercăm să înconjurăm lacul. Sper să nu ne întâlnim cu domnul urs sau doamna ursoaică.

Vineri, o turistă venită de la Budapesta l-a ademenit cu mâncare pentru a face o poză cu el, iar când hrana s-a terminat ursul a atacat în speranţa că mai face rost. Femeia a ajuns la Spitalulul din Miercurea Ciuc cu o rană serioasă la picior.

- Doamna a dat Kurtocs Kolacs la urs, lui Şoni. După ce nu a mai avut ce să îi dea, a ciupit.

„Nu a fost semn de atac. Dacă un urs muşcă piciorul rupe osul şi sfârtecă carnea. Selfie faci la televizor sau cu soţia, nu cu ursul”, a spus Kerstes Ladislau Ştefan, custodele rezervaţiei.

Chiar dacă acesta este primul incident grav în care ursuleţul a fost implicat, autorităţile au luat decizia de a trimite o solicitare către Ministerul Mediului.