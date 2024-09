La cine merge animalul de companie după despărțirea stăpânilor? Se poate ajunge chiar în instanță, iar custodia să fie decisă la fel ca în cazul copiilor. O premieră a apărut la Oradea: foștii soți au fost nevoiți să demonstreze în fața judecătorului cine s-a ocupat mai mult de câinele familiei. Decizia judecatorului: partaj.

Timp de 4 ani, Ioko a fost crescută atât de Oana, cât și de partenerul ei. Chiar dacă ei s-au despărțit, cățelușa este o norocoasă, pentru că cei 2 au reușit să se înțeleagă și acum Ioko are 2 case..

Oana: Când i-am făcut carnetul de sănătate, l-am pus pe el proprietar pentru că el o găsise. Când ne-am despărțit, am hotărât să facem partaj... să o ținem cu rândul, să împărțim custodia.

Victoria, în schimb, a fost nevoită ca, după 24 de ani de relație în Italia, să plece și să-și împartă animalele cu fostul partener. El n-a vrut, nici în ruptul capului, să renunțe la pisică.

Victoria: Când am plecat, i-am zis că iau pisica. A zis nu, ia ce vrei din casă, dar nu pisica. Și am lăsat-o acolo. Dar șoriceii trebuia să îi am. Aveam un porc de Guineea, 2 dihori și 23 de gerbili.

Cei care nu se înțeleg în niciun fel ajung să apeleze la avocați. În premieră în Oradea, un cățel a fost încredințat în instanță asemenea unui copil.

Cristian Rusu, avocat: Cei 2 soți nu aveau copil. Relațiile pe care le aveau cu acest cațel erau deosebite, de afecțiune. Din start nu s-a pus în discuție o atribuire asemenea bunurilor, ci aici era vorba de o ființă vie. Am primit mutiple solicitări pe aceste chestiuni. Se va înrădăcina o practică judiciară.

Claudia Romocea, avocat: Ne orientăm spre care stăpân duce animalul la veterinar, care stăpân se ocupă. Că nu ducem animalul în instanță să vedem către care stăpân se orientează să fugă.

Spania este prima țară care a introdus custodia alternativă pentru animalele de companie în caz de divorţ. Ele sunt considerate acum "fiinţe vii înzestrate cu sensibilitate".

