Un pinguin a fost găsit pe țărmurile Noii Zeelande, la aproximativ 3.000 de kilometri distanță de habitatul său natural din Antarctica. Localnicul care l-a văzut a crezut la început că este o jucărie de pluș, notează BBC. "Brusc, pinguinul și-a mișcat capul, așa că mi-am dat seama că este real", a povestit bărbatul.

Pinguinul Adelie a fost numit de localnici Pingu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Harry Singh și soția sa se plimbau după o zi lungă de muncă pe plajă la Birdlings Flat, o așezare la sud de orașul Christchurch, atunci când au văzut prima dată pinguinul.

"Mai întâi am crezut că e vorba de o jucărie moale, din pluș, dar brusc pinguinul și-a mișcat capul, așa că mi-am dat seama că este real", a declarat Singh pentru BBC.

Din imaginile postate de bărbat pe pagina sa de Facebook, pinguinul părea pierdut și epuizat.

"Nu s-a mișcat timp de o oră și părea epuizat”, a mai spus Singh.

Acesta a apelat la specialiști, povestind că a fost îngrijorat că pinguinul nu intra în apă, făcându-l astfel o țintă potențială pentru alte animale prădătoare care cutreieră plaja.

„Nu am vrut ca acesta să ajungă în stomacul unui câine sau al unei pisici”, a spus el.

În cele din urmă, pinguinul a ajuns pe mâinile lui Thomas Stracke, un medic veterinar care a îngrijit timp de zece ani pinguinii de pe Insula de Sud a Noii Zeelande.

Cel care l-a găsit a fost șocat să afle de la specialist că este vorba de un pinguin Adelie, o specie care trăiește exclusiv în peninsula Antarctică. Pingu, așa cum a fost numit, a fost salvat în acea seară, mai scrie sursa citată.

Pinguinul era subponderal și deshidratat după călătoria sa de 3.000 de kilometri

Analizele de sânge efectuate au arătat că pinguinul este ușor subponderal și deshidratat. I s-au administrat lichide și a fost alimentat printr-un tub de hrănire. În cele din urmă, pasărea va fi eliberată pe o plajă sigură din Peninsula Banks, care nu are câini.

Doar trei astfel de incidente, în care un pinguin Adelie a fost găsit pe coastele Noii Zeelande, au avut loc. Primele două în 1993 și 1962.

În cazul în care s-ar mai repeta, ar putea fi un semn îngrijorător, spun experții.

"Cred că dacă am începe să vedem pinguini Adelie în fiecare an, înseamnă că ceva s-a schimbat în ocean și trebuie să descoperim ce", a declarat Philip Seddon, profesor de zoologie de la Universitatea Otago, pentru The Guardian.

"Studiile ne vor oferi date noi despre unde merg pinguinii, ce fac ei, cum sunt tendințele populației și vom afla mai multe despre sănătatea acelui ecosistem marin în general", a mai transmis profesorul.

Editor : A.A.