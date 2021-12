VIDEO. O femeie i-a dat cocaină unei maimuțe și apoi a aruncat-o în toaletă

O femeie din Wordsworth Road, Newport, i-a dat cocaină unei maimuțe, animalul său de companie, iar mai apoi a aruncat-o în toaletă și a tras apa. Întreaga scenă a fost filmată iar imaginile au ajuns la autorități.

Femeii în vârstă de 38 de ani i s-a interzis pe viață să mai aibă animale de companie, a fost condamnată la închisoare cu suspendare și a trebuit să plătească o amendă de 548 de lire sterline, potrivit BBC.

„Videoclipurile de pe telefonul inculpatei o arătau oferind cocaină maimuței, în timp ce într-un alt clip maimuța era în mod clar îngrozită într-un un vas de toaletă”, a spus Sophie Daniels, de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RPSCA).

Ea a precizat că în clipuri femeia înjura, râdea și, la un moment dat, a tras apa la toaletă cu maimuța în ea, în timp ce animalul încerca disperat să se agațe de marginea vasului.

Din fericire, maimuțica Milly a fost salvată de RPSCA și adăpostită la Monkey World Sanctuary din Dorset, unde a primit îngrijirea pe care o merită.

Atenție! Imagini cu puternic impact emoțional!

Editor : I.C