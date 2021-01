VIDEO. O vidră simpatică filmată în timp ce se joacă pe malul unui râu din Defileul Jiului

Imagini senzaționale, cu o vidră care se joacă pe malul unui râu, au fost postate pe pagina de Facebook a Romsilva.

Clipul a fost apreciat de peste 1.000 de persoane în doar câteva ore.

„O simpatică vidră jucăușă care își face siesta pe malul unui râu din Parcul Național Defileul Jiului a fost surprinsă în imagini de colegul nostru Tibi Feczko”, se spune în mesajul care însoțește imaginile.

În continuare, cei care se ocupă de pagina Romsilva de pe rețeaua socială au dat câteva detalii despre acest animal simpatic.

„Vidra este un mamifer semiacvatic din familia Mustelidae cu habitatul în jurul apelor curgătoare sau a lacurilor. Are corpul perfect adaptat mediului acvatic, cu picioare scurte și membrană interdigitală, coada lungă și musculoasă folosind-o la înaintat și schimbarea direcției. Are capul mic și urechile adaptate vieții acvatice, fiind mici și acoperite cu pliuri când se află sub apă. Are o blană închisă la culoare, densă și lucioasă, care îi oferă protecție inclusiv sub apă.

În general, masculul cântărește până la 8 kilograme iar femela are o greutate mai mică, de circa 5 kilograme, lungimea corpului putând ajunge la 1 metru. Se hrănește în special cu pește, dar consumă și crustacee, amfibieni și nevertebrate acvatice”, sunt precizările de pe Facebook Romsilva.

