Un bărbat din Teleorman și-a transformat grădina într-un colț de rai exotic. De 16 ani, în curtea casei lui cresc palmieri, bananieri, dar și alte plante tropicale. Ca să-i protejeze de gerul de la noi, iarna bărbatul înfășoară palmierii în folie și furtunuri luminoase pe becuri. Fotografiile cu grădina din Olteni fac furori pe rețelele sociale. "Mulți nu cred că este din România și mă sună pe video", a declarat Mircea Cătană pentru Observatorul Prahovean.

Povestea grădinii tropicale din Olteni, județul Teleorman, a început în 2008, odată cu o vacanță de iarnă petrecută în Bulgaria, la Plovdiv. Acolo Mircea Cătană, de profesie electrician, a văzut cum erau protejați palmierii de frig.

"Am zis că pot să încerc și eu la mine în curte. Nu am studii de specialitate. Am cules informații despre palmieri de la localnicii unde am călătorit, în Spania și Turcia. Eu sunt de profesie electrician, dar cred că atunci când îți place un lucru nimic nu te împiedică să-l realizezi", spune Mircea Cătană.

De la an la an, colecția din grădina casei a crescut. Astăzi, are peste 12 arbori tropicali.

"Ca și specii am șase bucăți de "trahicarpus fortunei" (n.red palmierul-morișcă), aceștia fiind și cei mai cunoscuți și care rezistă cel mai bine la frig. În ultima iarnă, de exemplu, au rezistat la temperaturi de până la -11 grade mai multe nopți. Mai am doi washingtonia filifera, doi phoenix canariensis, un cycas, un leandru și mai mulți bananieri", povestește bărbatul.

Ca să protejeze arborii de temperaturile scăzute de la noi, bărbatul are, la începtul fiecărei ierni, un adevărat ritual.

"Înfășor fiecare palmier cu câte un furtun luminos pe becuri, nu pe leduri, care poate fi cumpărat la metru de la orice magazin de bricolaj. Înainte de asta, strângem frunzele palmierului în sfoară, apoi montăm de sus până jos în spirală acest furtun luminos (distanța între spire este de aproximativ 20 cm). Apoi înfășurăm pe palmier folie normală pentru solarii, în două trei straturi, strângem bine folia cu sfoară și lăsăm în vârf un gol pentru aer. Eu conectez furtunul luminos la curent doar când temperatura scade sub zero grade", povestește Mircea Cătană.

Bărbatul își amintește și că, în urmă cu 10 ani, un viscol puternic i-a dat mari bătăi de cap.

"S-a ars transformatorul care alimenta furtunul luminos cu care încălzeam palmierii. Atunci, timp de trei nopți la rând, am pus alarma pe telefon și, din oră în oră, porneam generatorul. Din cauza gerului, –18 grade, au avut de suferit, iar atunci i-am protejat cu toate macatele de lână ale bunicii", spune bărbatul.

O grădină din Teleorman, plină cu palmieri, face furori pe internet. Sursa foto: Observatorul Prahovean Deschide galeria foto

Fotografiile cu grădina din Teleorman a familiei Cătană fac furori pe internet. Printre miile de aprecieri și sutele de comentarii de la postări, sunt și numeroși sceptici, care îl acuză că minte.

"Mulți nu cred că este în Romania.. De altfel, m-au și sunat mulți pe video să vadă live imaginile, pentru a se convinge. Bineînțeles că am avut și reacții de genul 'Mincinosule, nu este în România, se vede și după arhitectura casei', dar asta este. Sunt oameni și oameni… Eu am realizat grădina ca să mă bucur de ea, nu pentru publicitate. De mic am avut o atracție față de palmieri și plante tropicale", mai spune bărbatul.

Mircea Cătană îi încurajează pe români să încerce și ei să-și planteze în curți palmieri.

"Mai ales că acum avem ierni blânde, așa că nu e foarte greu să-i treacă peste sezonul rece. Celor care locuiesc în zona montană le recomand Trachycarpus Fortunei, care sunt cei mai rezistenți la frig și care au nevoie doar să fie bine protejați cu o folie antiîngheț", spune bărbatul.

Și în ceea ce privește gazonul din curte, bărbatul are câteva ponturi pentru cei care locuiesc la casă.

"Secretul este irigarea. Îi trebuie foarte multă apă în perioada asta de secetă. Eu doar primăvara îi administrez un îngrășământ pe bază de azot, în rest nu-i fac nimic. Doar apă și tuns", mai spune Mircea Cătană.

Editor : Izabela Zaharia