Când devine gelozia o boală periculoasă? Povestea Mariei, o femeie terorizată de soț

La fiecare 30 de secunde, o româncă este bătută, iar trei din 10 declară că au fost agresate fizic, verbal sau psihologic, potrivit unui studiu european privind violenţa asupra femeilor. În multe situaţii, de vină este gelozia. Legile deloc drastice pentru agresori nu le incurajeaza pe femei sa reclame abuzul şi astfel, se refugiază în depresie. În cazuri extreme, gelozia poate ajunge la crimă.

Maria, aşa o vom numi, l-a cunoscut pe soţul ei în urmă cu aproximativ patru ani. Îşi dorea mult să aibă o familie. Femeia nu îşi imagina că, în scurt timp, bărbatul pe care l-a ales se va schimba radical: de la un partener liniştit la unul extrem de gelos. Acum, femeia trăiește o adevărată dramă. „Fiecare clipă îţi este contorizată: Unde ai fost în locul x? Pe cine căutai tu? Este gelos. Adică o gelozie maladivă, o nevoie de control. Ai impresia că nu ai unde să te duci, nu ai la cine să ceri ajutor, nu există nicio perspectivă”, povestește Maria.

„Apare frecvent în cazul tulburărilor delirante şi poate fi o problemă, un delir de gelozie ”, explică dr. Mihai Bran, medic psihiatru.

„Am întârziat la un moment dat să-i deschid uşa de la bloc - el aşa a calculat că trebuia să ajung mai repede - subtextul pe care l-am aflat un pic mai târziu a fost că era posibil să fi fost eu cu cineva şi de-aia am întârziat. De-a lungul timpului am avut parte mereu de suspiciuni, întrebări, acuzaţii nefondate”, mărturisește Maria.

De la o zi la alta, viaţa Mariei a devenit un coşmar, trăia în teroare. Soţul o controla obsesiv în geantă, în telefon şi chiar i-a luat aparatul ca să nu poată să ceară ajutor. În plus, nu a durat mult până când bărbatul a trecut de la umilinţă la violenţă extremă.

„Am fost muşcată foarte rău. Am avut o muşcătură până la sânge şi am avut aşa o vânătaie foarte mare - se vedea muşcătura aia animalică, era vânătaia cât jumate de palmă şi urmele dinţilor”, povestește femeia.

Maria a făcut plângeri la poliţie, a scos mai multe certificate medico-legale, dar ameninţările soţului său nu s-au oprit. De fapt, autorităţile nu au ajutat-o cu nimic, iar agresorul prindea tot mai mult curaj.

„Îmi faci dosar şi intru câteva luni, 6 luni, şi vin şi te omor. Dar nu te omor. Te las schiloadă ca să mă ţii minte toată viaţa” - cam așa o amenința soțul.

Într-adevăr, persoanele care încalcă măsurile dispuse prin ordinul de protecţie riscă pedeapsa cu închisoare de la o lună la un an.

„E foarte greu să accepţi că stai în aceeaşi casă cu cineva cu care ţi-ai făcut nişte visuri, e atât de greu de crezut că ţi se întâmplă ţie asta, încât negi”, spune Maria.

Ca Maria sunt zeci de mii de românce care trăiesc în spaimă şi depresie, care rabdă în tăcere ani la rând, neputincioase. Puţine dintre ele cer ajutorul specialiştilor sau anunţă poliţia.

„De obicei, partenerul agresat alege ca strategie de a gestiona o situaţie negativă secretul, dar ştim că este cea mai puţin eficientă strategie.Cu cât timp ţin mai departe de urechile membrilor familiei această experienţă, cu atât creşte riscul să fiu abuzat din nou”, atenționază Gaspar Gyorgy, psiholog clinician şi psihoterapeut relaţional.

Asta şi pentru că trăim într-o societate care crede în continuare că bătaia este ruptă din rai şi în majoritatea situaţiilor autorităţile închid ochii. Adăposturile pentru femei abuzate sunt insuficiente. În România sunt mai puţin de 30 de astfel de locuinţe, iar legislaţia permite victimelor să stea aici doar şase luni. În plus, legea este aproape inexistentă şi nu le apără mai deloc pe victime. Cei mai mulţi agresori încalcă ordinul de protecţie şi în multe relaţii partenera este bătută sau chiar omorâtă.

În 2017 au fost peste 20 de mii de victime ale violenţei, 84 de decese, peste 3 mii de ordine de protecţie.

Numai în primele luni ale anului s-au întâmplat două crime care au tulburat o ţară întreagă.

Pe 23 ianuarie o femeie de 25 de ani din Titu a fost înjunghiată, mortal, de iubitul ei, subofiţer la o unitate militară din judeţ. Trei zile mai târziu, în Bucureşti, o altă femeie a fost omorâtă de soţ.

Imediat după crima de la Titu, bărbatul s-a autodenunţat. A sunat la 112, a urcat într-un taxi şi s-a dus la sediul Poliţiei.

„A recunoscut. A zis ca a fost un gest pe moment. Pe fond de gelozie”, a declarat procurorul.

„Nu am vrut. Eram gelos”, s-a scuzat bărbatul din Titu, militar de profesie.

Abia după aceste crime, legea a fost scoasă de la naftalină. Premierul României, Viorica Dăncilă, a urgentat adoptarea legii privind combaterea violenţei în familie.

Gelozia extremă, frica de a fi înşelat, dar mai ales cea de despărţire şi singurătate scot la suprafaţă probleme psihice grave.

Când devine periculoasă gelozia?

Gaspar Gyorgy, psiholog clinician şi psihoterapeut relaţional, explică: „Putem să dezvoltăm o adevărată obsesie şi o adevărata paranoia: verificăm de fiecare dată telefonul partenerului, îi verificăm căsuţa de Facebook, îi verificăm adresa de email să ne asigurăm că nu scăpăm lucrurile de sub control, uneori se poate ajunge la violenţă domestică. Noi ştim că cele mai multe crime pe care bărbaţii le fac într-o relaţie maritală pornesc de la o emoţie de gelozie. La nivel internaţional, dacă ne uităm la toate culturile lumii, oamenii se omoară unii pe alţii pe motive de gelozie”.

Dr. Mihai Bran, medic psihiatru: „Gelozia devine o problemă când este încadrată într-un sindrom psihiatric. Apare frecvent în cazul tulburărilor delirante şi poate fi o problemă, un delir de gelozie care atrage asupra lor un comportament deviat al respectivului individ - presupune urmărirea partenerului, influenţarea activităţii partenerului. Sunt cazuri când partenerii unor astfel de oameni ajung să fie terorizaţi, să nu mai poată ieşi din casă”.

Fără susţinerea autorităţilor, victimele intră într-un cerc vicios şi indiferent dacă sunt agresate verbal sau fizic, cele mai multe se întorc la partener. Dependenţa financiară şi mai ales cea emoţională sunt doar două dintre motivele pentru care femeile rămân în relaţii toxice.