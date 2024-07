O femeie de 60 de ani spune că a reușit să-și scadă vârsta biologică la 35 de ani cu doar patru schimbări în stilul de viață

O femeie de 60 de ani spune că a reușit să-și scadă vârsta biologică în ultimii patru ani. Tina Woods, CEO-ul unei companii din domeniul sănătății, spune că a făcut un test potrivit căruia vârsta creierului ei e de 35 de ani, relatează Business Insider.

„Am împlinit 60 de ani și nu m-am simțit niciodată mai bine”, spune Woods.

Ea povestește că a luat decizia de a-și schimba stilul de viață când a ieșit din lumea corporațiilor și și-a început propria afacere. Copiii ei erau deja adulți, cu propriile lor vieți.

„Am decis că acela era un moment bun pentru a mă lansa într-o căutare a longevității foarte simplă, dar eficientă”, povestește ea.

A început să caute sfaturi de la experți în longevitate din întreaga lume, dar în acel moment, știința longevității era încă la început, iar multe personaje excentrice căutau soluții pentru nemurire.

A observat însă că majoritatea lucrurilor pe care le făceau acești oameni zi de zi pentru a rămâne tineri sunt destul de simple și ieftine. De obicei, implică o anumită formă de restricție calorică, o dietă sănătoasă compusă din multe vegetale, exerciții fizice și somn bun. Pe scurt, elementele de bază.

„Testele pe care le-am făcut de ziua mea, când am împlinit 60 de ani, în această primăvară, sugerează că creierul are vârsta biologică de 35 de ani, sănătatea inimii mele este ca la 40, la fel și metabolismul”, spunr Woods.

Ea a vorbit despre cele patru lucruri pe care le face pentru a-și păstra tinerețea organismului:

Ia suplimente alimentare, dar nu se așteaptă ca acestea sa facă minuni. Ia vitamina D, B12, omega-3 și colagen pentru articulații, care au cea mai înaintată vârstă biologică.

Patru zile pe săptămână mănâncă doar o masă pe zi și spune că aceasta este una dintre schimbările majore pentru o îmbătrânire sănătoasă.

Face exerciții fizice: Zumba de două ori pe săptămână, plus antrenamente de forță acasă. În plus, îi place să danseze și face acest lucru de câte ori are ocazia.

HRT: Una dintre cele mai farmacologice moduri prin care mi-am schimbat vârsta biologică de când am început această călătorie este terapia de substituție hormonală pentru menopauză. A fost o experiență care vă deschide ochii. Întotdeauna am fost destul de în formă și relativ sănătoasă, dar am observat în timpul menopauzei că începeam să mă îngraș și mă simțeam, în general, cu puțină energie, nu ca mine. Dorință sexuală scăzută, probleme urinare. Da, m-am gândit. Acest lucru este un pic plictisitor.

Face și terapie hormonală și își monitorizează nivelul hormonilor foarte îndeaproape, cu analize regulate de sânge.

Dincolo de toate acestea, spune Woods, e important să te bucuri de viața ta.

„Sper că se vor face mai multe eforturi pentru a măsura modul în care fericirea și optimismul ne pot schimba viața și ne pot ajuta să ne îmbunătățim longevitatea. A existat deja un studiu despre modul în care factorii de stres și unele evenimente biologice - cum ar fi o sarcină - pot accelera temporar îmbătrânirea biologică. Și știm că oamenii mai fericiți și mai optimiști tind să trăiască mai mult”, spune ea.

