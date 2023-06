(P) Ce îi face pe oameni să fie fericiți și implicați la muncă. Află care este cel mai important element al fericirii în toată lumea

Siguranța, libertatea, recunoașterea, relațiile pozitive, munca cu sens, dezvoltarea personală, claritatea și susținerea pentru a implementa diferite proiecte - acestea sunt cele opt ingrediente pe care o companie trebuie să le ofere pentru ca angajatii să fie fericiți și implicați, potrivit datelor The Happiness Index, o platformă digitală bazată pe neuroștiință care ajută organizațiile să afle în timp real cum gândesc, ce simt și cum se comportă angajații.

The Happiness Index are acces la aproximativ 18 milioane de date din peste 100 de țări si este disponibilă în România datorită unui parteneriat exclusiv cu Sodexo Benefits and Rewards Services, liderul pieței de beneficii extrasalariale.

Platforma a fost lansată în 2014 în Marea Britanie de către Matthew Phelan, Tony Latter şi Chris Hyland și măsoară atât implicarea cât și fericirea angajaților prin intermediul a peste 18 sondaje create de specialiști în neuroștiință. Sondajele pot fi aplicate în diverse momente importante pentru angajat și organizație, printre care perioada de onboarding a unui angajat nou, a schimbării unuia dintre manageri, a finalului de an sau a unei fuziuni. Astfel, plaforma măsoară ce elemente îi motivează pe angajați, îi fac fericiți și îi susțin în dezvoltare la locul de muncă.

În urma sondajelor, echipele de management primesc o analiză a răspunsurilor oferite anonim de angajați și potențiale planuri de acțiune conturate în cadrul platformei cu ajutorul neuroștiinței. Pe baza acestor date, managerii pot lua decizii care să crească satisfacția, retenția și rezultatele angajaților.

Inovația apare din emoție. Fericirea și implicarea angajaților- cele două elemente cheie pentru performanța unei companii

“Majoritatea organizațiilor globale urmăresc implicarea salariaților, dar nu urmăresc cât de fericiți sunt aceștia. Dintr-o perspectivă neuroștiințifică, implicarea este ceea ce are nevoie creierul pentru a prospera la locul de muncă, iar fericirea este ceea ce are nevoie inima pentru a prospera la locul de muncă. Cu toții ne folosim foarte mult mintea la jobul pe care îl avem. Dar, adesea, când părăsim sau ne alăturăm unui nou loc de muncă, când începem o afacere nouă, decizia noastră este influențată de un element emoțional uriaș. Iar uneori emoțiile noastre sunt blocate deoarece nu ne place să le arătăm, ni se pare că sunt rele. Dar emoțiile sunt cele care conduc către inovație. Dacă blochezi emoțiile, blochezi inovația. Din datele la care am avut acces, noi am înțeles că este foarte important să împărtășești emoțiile. Astfel, în ceea ce privește viitoarea forță de muncă, cred că noi toți trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a înțelege cum gândesc, ce simt și cum se comportă ființele umane”, explică Matthew Phelan, cofondator și Co-CEO al The Happiness Index și partener al Sodexo BRS în România.

Cofondatorul The Happiness Index spune că pentru a performa și pentru a avea o cultură organizațională sănătoasă, o companie trebuie să îmbine două elemente: pe de o parte, fericirea angajaților care este legată de inimă și ne oferă energie, iar de cealaltă parte, implicarea acestora care este conectată cu creierul și care ne oferă claritate, scop. Matthew Phelan adaugă că indicele performanței crește odată cu indicele fericirii.

„Precum spune și Matthew, trebuie să vorbim despre oameni, nu doar despre angajați. Iar oamenii de peste tot, la orice vârstă și cu orice fel de venituri își doresc să fie fericiți. Ne bucurăm că pentru piața muncii există The Happiness Index, un instrument care ne ajută să aflăm ce îi face fericiți, dar și ce îi nemulțumește pe oameni fie că aceștia lucrează în companii mari, mici, private sau din companii publice. Sperăm ca acest serviciu să ajută managerii din aceste companii să își înțeleagă mai bine echipele și astfel să ia deciziile cele mai bune pentru ele”, spune Manuel Fernandez Amezaga, CEO Sodexo Benefits & Rewards Services România & Bulgaria, compania care a lansat în exclusivitate serviciul The Happiness Index în România.

Printre companiile care folosesc deja The Happiness Index se numără nume importante precum Sodexo, Rocco Forte Hotels, Fitch Ratings, Unilever, Canary Wharf Group, Sofology, Darktrace, Vivobarefoot, Fuller's și altele.

Ce ne face fericiți: siguranța psihologică, libertatea, sentimentul de recunoaștere și relațiile pozitive

“Emoțiile ne oferă energie pentru orice situație din viața noastră, indiferent că vorbim despre relațiile romantice, sport sau locul de muncă. Și ceea ce este fascinant este că emoțiile sunt legate de relații. Astfel, factorul principal pentru fericire în oricare țară a lumii, inclusiv în România, este legat de relațiile pozitive. Relațiile pozitive duc la fericire, unul dintre factorii cheie ai inovației. Atunci când apare nefericirea, dacă nu este remediată, apar probleme serioase, cum ar fi probleme de sănătate mintală, de bunăstare, lipsă de productivitate. Companiile folosesc The Happiness Index pentru a identifica aceste blocaje și pentru a le rezolva. Așadar, emoțiile sunt o sursă incredibil de importantă de inovație, dar care nu sunt luate în seamă. Ceea am învățat din datele pe care le avem din cele 100 de țări în care lucrăm este că principalele patru motoare emoționale pentru a ajunge la fericire sunt siguranța psihologică, libertatea, sentimentul de recunoaștere și relațiile pozitive”, adaugă Matthew Phelan.

Siguranța psihologică se referă la faptul că angajații pot remarca o problemă fară a le fi teamă că ar putea fi sancționați.

“În unele organizații, dacă spui că sunt anumite probleme, poți fi concediat pentru că ești etichetat ca fiind un om toxic. Eu mereu am încurajat managerii să nu concedieze niciodată și să nu spună despre cineva că este o persoană toxică până când nu verifică cultura și mediul orgnizației. Pentru că așa cum, dacă mergi pe Marte, o să mori dacă nu ai un costum special, la fel orice om care este pus într-un mediu nepotrivit ar putea fi descris de către altcineva ca fiind toxic. Stresul are efecte incredibil de negative asupra noastră așa că antidotul este siguranța psihologică, libertatea de a-ți exprima opiniile”, explică reprezentantul The Happiness Index.

Libertatea de a profita de oportunități se referă la a trăi experiențe noi, de a vedea lucruri noi și de a face față unor provocări noi.

“Inovarea este un sport de echipă deci s-ar putea ca persoana cea mai tânără din organizație să fie cea care identifică o problemă. Apoi cineva din management trebuie să aibă libertatea de a profita și de a spune că această problemă ar putea fi cea mai mare oportunitate pe care ar putea să o aibă vreodată compania”.

Sentimentul de a fi recunoscut este o nevoie universală.

“Atunci când cineva te recunoaște, îți spune că ești viu, că ai valoare. Tehnologia și inteligența artificială nu pot face acest lucru. Este adevarat că managerii pot automatiza un e-mail pe care să îl trimită zilnic echipei cu mesajul «Apreciez munca pe care ați depus-o », dar după ce au făcut de două ori acest lucru, nu va mai funcționa. Recunoașteți meritele celor din jur, este gratuit și v-aș încuraja să o faceți constant”, spune cofondatorul The Happiness Index.

Factorul principal al fericirii este reprezentat însă de relațiile pozitive.

“Indiferent de cât de uimitoare este tehnologia, oamenii trebuie să se gândească cum putem avea relații mai bune. Tehnologia este minunată pentru că rezolvă o parte dintre sarcinile repetitive, dar este foarte important să înlocuim acest timp salvat cu oportunități de a construi relații pozitive”, afirmă Matthew Phelan.

El crede că este esențial ca managerii și specialiștii în HR să vadă echipele ca oameni, ființe, nu doar ca pe angajați.

“Toți acești patru factori sunt surse de fericire și inovație. Dar nu doar pentru angajați, ci pentru toate ființele umane. Pentru că fiecare persoană care lucrează este o ființă umană. Ceea ce am observat prin intermediul datelor este că, dacă ești fericit acasă, ești fericit și la serviciu. Și invers, dacă ești fericit la serviciu, ești fericit acasă. Astfel, nu cred că angajații fericiți inovează afacerile. Dar știu și cred că ființele umane fericite inovează”, spune antreprenorul britanic.

Ce trebuie să predea universitățile. Cum arată o companie care inovează și are o cultură organizațională sănătoasă

Studiile The Happiness Index arată că implicarea angajaților, al doilea element esențial alături de fericire pentru ca o companie să inoveze și să aibă o cultură organizațională sănătoasă, este determinată de: scopul muncii, dezvoltare personală, claritate și susținerea pentru a implementa diferite proiecte.

“Acestea sunt lucruri care trebuie îmbunătățite la locul de muncă. Dacă sunteți manager într-o companie sau lucrați în HR, puteți influența acest lucru. Totodată, există și viața personală a oamenilor pe care nu o puteți influența. Dar ceea ce puteți face este să educați oamenii, să vorbiți despre aceste lucruri importante oamenilor pentru ca ei să știe de ele. Acestea sunt lucruri care ar trebui predate la universitate - pentru un lider să știe aceste lucruri este la fel de important precum a ști să facă un calcul contabil”.

Impactul diferențelor culturale asupra modului de lucru

Cofondatorul The Happiness Index a oferit un exemplu despre cât de mult contează diferențele culturale între angajații din țări diferite chiar dacă relațiile pozitive sunt principalul factor al fericirii peste tot în lume.

“Există teme universale, dar există și diferențe așa cum sunt și între gemenii identici. Știm că relațiile pozitive sunt principalul factor de fericire în fiecare țară a lumii. Dar, dacă luăm în considerare SUA și Canada - țări despre care am putea spune că sunt similare - o să aflăm că în Canada al doilea factor care îi face pe oameni să evolueze în carieră este sentimentul de recunoaștere, în timp ce în SUA este claritatea. Astfel, dacă aș fi părinte și aș lucra în America, aș ști că dacă mi-aș pierde slujba - ceea ce este mult mai ușor decât în Canada - mi-aș pierde și asigurarea medicală. O astfel de situație probabil mă va determina ca cel puțin o dată pe săptămână să îi cer managerului meu feedback prin care să îmi fie clar că îmi fac bine treaba”, a explicat Matthew Phelan, cofondatorul The Happiness Index și partenerul Sodexo BRS în România.