Al șaptelea pacient vindecat de HIV. De ce oamenii de știință sunt atât de încântați

Un bărbat în vârstă de 60 de ani din Germania a devenit cel puțin a șaptea persoană infectată cu HIV care a fost declarată liberă de virus după ce a primit un transplant de celule stem. Dar bărbatul, care nu mai are virusul de aproape șase ani, este doar a doua persoană care primește celule stem care nu sunt rezistente la virus.

"Sunt destul de surprins că a funcționat", spune Ravindra Gupta, microbiolog la Universitatea din Cambridge, Marea Britanie, care a condus echipa care a tratat una dintre celelalte persoane care acum nu mai are HIV. "Este un lucru important".

Prima persoană care s-a dovedit a fi liberă de HIV după un transplant de măduvă osoasă pentru tratarea cancerului de sânge a fost Timothy Ray Brown, cunoscut sub numele de pacientul din Berlin. Brown și o mână de alte persoane au primit celule stem de la un donator special . Acestea purtau o mutație în gena care codifică un receptor numit CCR5, care este utilizat de majoritatea tulpinilor virusului HIV pentru a intra în celulele imunitare. Pentru mulți oameni de știință, aceste cazuri au sugerat că CCR5 este cea mai bună țintă pentru vindecarea HIV.

Cel mai recent caz - prezentat la cea de-a 25-a Conferință internațională privind SIDA de la München, Germania - inversează această situație.

Pacientul, denumit “următorul pacient din Berlin”, a primit celule stem de la un donator care avea o singură copie a genei mutante, ceea ce înseamnă că celulele sale exprimă CCR5, dar la niveluri mai scăzute decât în mod obișnuit.

Cazul trimite un mesaj clar că găsirea unui remediu pentru HIV "nu se rezumă doar la CCR5", spune medicul specializat în boli infecțioase Sharon Lewin, care conduce The Peter Doherty Institute for Infection and Immunity din Melbourne, Australia.

În cele din urmă, descoperirile extind grupul de donatori pentru transplantul de celule stem, o procedură riscantă oferită persoanelor cu leucemie, dar care este puțin probabil să fie aplicată majorității persoanelor cu HIV. Aproximativ 1% dintre persoanele de origine europeană sunt purtătoare de mutații în ambele copii ale genei CCR5, dar aproximativ 10% dintre persoanele cu astfel de ascendență au o singură copie mutată.

Cazul "lărgește orizontul a ceea ce ar putea fi posibil" pentru tratarea HIV, spune Sara Weibel, un medic-cercetător care studiază HIV la Universitatea din California, San Diego. Aproximativ 40 de milioane de persoane trăiesc cu HIV la nivel mondial.

Șase ani fără HIV

„Următorul pacient din Berlin” a fost diagnosticat cu HIV în 2009. În 2015 a dezvoltat un tip de cancer al sângelui și măduvei osoase cunoscut sub numele de leucemie mieloidă acută. Medicii săi nu au putut găsi un donator compatibil de celule stem care să aibă mutații în ambele copii ale genei CCR5. Au găsit însă un donator de sex feminin care avea o singură copie mutantă, similară pacientului. “Următorul pacient din Berlin” a primit transplantul de celule stem în 2015.

"Tratamentul împotriva cancerului a decurs foarte bine", spune Christian Gaebler, medic-cercetător și imunolog la Charité - Berlin University Medicine, care a prezentat lucrarea. În decurs de o lună, celulele stem din măduva osoasă a pacientului au fost înlocuite cu cele ale donatorului.

Pacientul a încetat să mai ia medicamente antiretrovirale, care suprimă HIV, în 2018. Și acum, după aproape șase ani, cercetătorii nu pot găsi dovezi ale replicării HIV la pacient.

Istorie

Încercările anterioare de a transplanta celule stem de la donatori cu gene CCR5 normale au dus la reapariția virusului la săptămâni sau luni după ce persoanele infectate cu HIV au încetat să urmeze terapia antiretrovirală, la toate persoanele cu excepția uneia. În 2023, Asier Sáez-Cirión, cercetător în domeniul HIV la Institutul Pasteur din Paris, a prezentat date referitoare la o persoană numită pacientul din Geneva, care nu a mai urmat terapia antiretrovirală timp de 18 luni. Sáez-Cirión spune că persoana rămâne liberă de virus, după aproximativ 32 de luni.

Cercetătorii încearcă acum să afle de ce aceste două transplanturi au reușit, în timp ce altele au eșuat.

Ei propun mai multe mecanisme. În primul rând, tratamentul antiretroviral face ca cantitatea de virus din organism să scadă considerabil. În plus, chimioterapia dinaintea transplantului de celule stem ucide multe dintre celulele imunitare ale gazdei, unde se ascunde HIV rezidual. Celulele donatorului transplantat ar putea apoi să marcheze celulele gazdă rămase ca fiind străine și să le distrugă, împreună cu orice virus care se află în ele. Înlocuirea rapidă și completă a celulelor stem din măduva osoasă a gazdei cu cele ale donatorului ar putea contribui, de asemenea, la eradicarea rapidă. "Dacă puteți reduce suficient rezervorul, puteți vindeca oamenii", spune Lewin.

Faptul că atât „următorul pacient din Berlin”, cât și donatorul său de celule stem aveau o copie a genei CCR5 cu o mutație ar fi putut crea o barieră suplimentară la intrarea virusului în celule, spune Gaebler.

Cazul are, de asemenea, implicații pentru terapiile aflate în prezent în faza incipientă a studiilor clinice, în care receptorul CCR5 este eliminat din propriile celule ale unei persoane cu ajutorul CRISPR-Cas și al altor tehnici de editare a genelor, spune Lewin. Chiar dacă aceste terapii nu ajung la fiecare celulă în parte, ele ar putea avea totuși un impact, spune ea.

