Efectul jafului din Olanda. Muzeul Judeţean Buzău reconsideră împrumutarea diademei de la Gherăseni

Muzeul Judeţean Buzău reconsideră împrumutarea diademei de la Gherăseni, descoperită în mormântul „Prinţesei” cu craniul alungit, pentru expoziţia „Attila the Hun”, care ar urma să se desfăşoare la sfârşitul anului în Ungaria, informează Agerpres.



Diadema descoperită la Gherăseni, piesă aflată într-un mormânt ce ar fi aparţinut unei prinţese care o purta pe cap, se regăseşte în patrimoniul Muzeului Judeţean Buzău şi este obiect aflat în categoria tezaur naţional. A fost subiectul multor studii şi expoziţii pe plan intern şi internaţional şi ar urma să se regăsească în expoziţia "Attila the Hun".



"În Ungaria a fost o solicitare pentru o expoziţie foarte interesantă ca tematică, 'Attila the Hun', expoziţie care reunea obiecte de interes arheologic, artefacte descoperite şi pe teritoriul României, în legătură cu prezenţa hunilor aici, dar şi obiecte de artă, tablouri care zugrăveau aspecte din perioadă sau portrete realizate. Muzeul Judeţean Buzău are foarte multe piese care să înfăţişeze perioada secolelor IV-V, piese care au fost descoperite pe teritoriul judeţului nostru la Gherăseni, la Grindu", a declarat pentru AGERPRES directorul Muzeului Judeţean Buzău, Daniel Costache.



Conducerea instituţiei de cultură va reconsidera împrumutul piesei la expoziţie şi va urma să poarte discuţii cu organizatorii referitor la măsurile de securitate, până la o decizie finală.



"Este vorba de celebra şi arhicunoscuta diademă de la Gherăseni, precum şi alte câteva piese unice însemnând catarame, bijuterii, cercei, elemente de podoabă în general. În actualul context, este vorba de o expoziţie de grup. Vom reconsidera. Expoziţia ar trebui să fie organizată la finele anului 2025. Vom anunţa şi partea ungară. Vom repune atât cât se poate, cel puţin la nivel instituţional, în discuţie anumite proceduri, măsuri, tot ce ţine de zona de securitate a patrimoniului cultural naţional, pentru că noi am făcut până acum tot ce este posibil să fim o instituţie sigură. Există situaţii pentru care nimeni nu te poate pregăti niciodată. Aruncarea în aer a unui perete, de aici contextualizăm, este un lucru la care nu te poţi aştepta oricând, oricum, să fie ceva la ordinea zilei. Vom reconsidera prezenţa, suntem încă sub imperiul emoţiilor a ceea ce s-a întâmplat şi o decizie categorică în acest moment privind o astfel de colaborare cred că nu este oportună", a mai precizat Daniel Costache.



Diadema de la Gherăseni este confecţionată din bronz acoperit cu foiţă de aur, are o dimensiune de 19,5 x 4,5 cm şi este decorată cu 143 de almandine având forme diferite.

