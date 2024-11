Queijo de Ovelha Amanteigado, care este o brânză moale de oaie, a fost desemnată vineri câștigătoarea anului 2024 la un concurs pentru cea mai bună brânză din lume. În cadrul evenimentului „World Cheese Awards”, care a fost cel mai mare de la înființarea sa în 1988, au fost aduse 4.786 de brânzeturi din 47 de țări. Acesta s-a desfășurat în orașul portughez Viseu, unde brânzeturile au fost examinate de 240 de experți adunați din întreaga lume, relatează CNN.

Brânza, produsă de Quinta do Pomar, cu 10 angajați, din Soalheira, Portugalia, a obținut cel mai mare punctaj din 14 finaliști care au inclus nu mai puțin de cinci brânzeturi elvețiene, plus articole din Brazilia, Statele Unite, Norvegia, Italia, Germania și Spania.

Făcut cu cheag vegetarian creat din ciulini, câștigătorul de anul acesta este descris ca fiind o brânză lipicioasă, lucioasă, untoasă, cu o amărăciune ierboasă, care este de obicei servită după ce sunt tăiate marginile, cu lingura în centru.

„O brânză fantastică”

„Este destul de echilibrat, voluptuos”, a spus exportatorul portughez de brânză Manuel Maia, care a făcut parte din juriu. „Este o combinație cu adevărat sublimă de proteine ​​și grăsimi. Este cu adevărat o brânză fantastică.”

În urma unui spectacol susținut de toboșari locali, echipe de experți au fost repartizate la 104 mese din sala principală din arena Pavilhão Multiusos de Viseu, fiecare gustând aproximativ 40 de brânzeturi de toate formele, culorile, mărimile, vârstele și texturile.

Adunarea a mii de brânzeturi la temperatura camerei într-o încăpere produce inevitabil o aromă intensă. „Este foarte puternic”, așa a descris John Farrand, directorul general al The Guild of Fine Food, organizatorul concursului din Marea Britanie, atmosfera de la eveniment.

Pentru a permite micilor producători să aducă marfa lor, au fost înființate 20 de puncte de colectare în întreaga lume în țări precum India, Australia, Brazilia, Columbia și Ucraina. Unele brânzeturi călătoresc mai bine decât altele. În edițiile când evenimentul a avut loc în Spania în 2021 și în Norvegia în 2023 , au fost desemnate câștigătoare produse locale, însă, de obicei, localnicii nu câștigă.

„Dar aș dori să precizez că au fost mulți ani când o brânză din altă parte a câștigat”, a spus John Farrand.

Cum s-a desfășurat evenimentul

Vineri, echipe de doi sau trei arbitri de la fiecare dintre mese au evaluat fiecare brânză în ceea ce privește aspectul, senzația, mirosul, gustul și textura. Fiecare echipă a selectat patru finaliști la categoriile bronz, argint, aur și super-aur - aceștia din urmă au fost înscriși în degustarea finală a brânzei pentru a decide câștigătorul din 2024.

De asemenea, se acordă premii pentru cele mai bune brânzeturi în funcție de țara de origine și de stilul de brânză.

Anul trecut, concursul a fost câștigat de Nidelven Blå, o brânză veche, cremoasă, albastră, semisolidă, din lapte de vacă, produsă de Gangstad Gårdsysteri din Norvegia. În 2022, un gruyère elvețian a luat premiul principal.

Deși există și alte competiții internaționale, World Cheese Awards pretinde a fi cea mai mare de acest gen, atrăgând înscrieri de la producători mari și mici din întreaga lume. Deși evenimentul are loc de obicei într-o altă țară europeană în fiecare an, Guild of Fine Food spune că speră să-l organizeze într-un loc mai îndepărtat la un moment dat.

„Este o sărbătoare a comunității mondiale de brânzeturi”, a spus Farron. „Orice premiu este important, mai ales pentru micii producători, deoarece lumea devine un loc din ce în ce mai dificil pentru a „plimba” o brânză.

„Este un punct de referință pe întreaga planetă, în 47 de țări. Și dacă ești un producător de brânză, într-o vale undeva, cu 12 capre, pentru a obține acel sigiliu de aprobare, acea palmă pe spate, este grozav. Și, desigur, îi va ajuta să-și vândă brânza și să rămână în afaceri”.

Editor : C.S.