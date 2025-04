Alegeri prezidențiale 2025. Ce știm despre Matei Păun, afaceristul cu legături în Rusia și Belarus și apropiat de Nicușor Dan

De ani de zile, implicarea lui Matei Păun - un bancher cu experiență de peste 20 de ani și care a avut, în trecut, legături de afaceri în Belarus și Federația Rusă, dar și opinii lansate în spațiul public și catalogate în presă drept pro-ruse - în campaniile electorale ale lui Nicușor Dan a stârnit controverse. Digi24.ro a strâns informațiile prezente în spațiul public despre Matei Păun și a stat și de vorbă cu acesta pentru a lămuri ce legături a avut cu Federația Rusă sau Belarus, cum explică declarațiile catalogate drept pro-ruse și cum se implică în campania lui Nicușor Dan.

Susține că a donat câteva mii de euro pentru campania lui Nicușor Dan din 2012 la Primăria Capitalei.

A coordonat campania lui Nicușor Dan (la Primăria Capitalei) și a USR (la Parlament) în 2016.

A negociat pentru același Nicușor Dan în 2024 și i-a acordat „câteva sfaturi” tot lui Nicușor Dan, de această dată candidat independent la alegerile prezidențiale, în 2025.

Aceasta este descrierea pe scurt a implicării lui Matei Păun, un bancher cu experiență de peste 20 de ani, cu legături de afaceri în Federația Rusă și Belarus și cu opinii catalogate în spațiul public drept pro-ruse, în cazul parcursului politic al lui Nicușor Dan.

„Sunt o persoană cu convingeri profund pro-europene și care își dorește ca România să-și atingă potențialul maxim”, a subliniat din start Matei Păun în răspunsurile acordate Digi24.ro.

Despre implicarea în campania lui Nicușor Dan, el a menționat că în anul 2024 l-a „sfătuit” și a „sprijinit” campania „cum a putut” și că face același lucru și în anul 2025.

Cine este Matei Păun

Matei Păun a povestit într-un interviu din 2017 că părinții lui au plecat din România când avea nouă luni și că la începutul anilor ’80 a ajuns în California.

A terminat școala, liceul și facultatea în Statele Unite ale Americii, după cum a explicat el.

În anii ’90 susține că lucra pentru un fond de investiții din New York, „primul fond american care a vrut să investească în spațiul ex-sovietic”.

Este vorba de Firebird Management, despre care Ziarul Financiar arăta în 2016 că a deținut acțiuni la Rompetrol.

Fondul de investiții încă se laudă cu rolul de „pionierat pe piețele de capital din Federația Rusă, statele baltice, zona balcanilor, Georgia, Kazahstan, etc”.

„Rolul nostru de pionierat (...) nu doar că a adus randamente mari pentru investitorii noștri, dar a contribuit și la modernizarea acestor națiuni”, potrivit descrierii de pe site-ul fondului pentru care a lucrat Matei Păun în trecut.

În cariera lui profesională, Matei Păun a ocupat diverse poziții de conducere în cadrul unor companii care se ocupau de consultanță financiară în Europa de Sud-Est și țări din Comunitatea Statelor Independente (CSI - o organizație regională formată din foste republici federale ale URSS), după cum reiese dintr-o descriere oficială.

Legăturile de afaceri cu Federația Rusă

Matei Păun a fost în trecut în acționariatul companiei Regent European Securities SA din România. O altă filială a Regent European Securities l-a avut ca director general în trecut pe oligarhul și mogulul rus Konstantin Malofeev, prezentat în media drept „unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din Rusia”.

Matei Păun a explicat pentru Digi24.ro că Regent European Securities făcea parte dintr-un grup financiar britanic, Regent Pacific Group, care avea investiții inclusiv în Federația Rusă, dar și în alte state europene. Acesta susține, însă, că răspundea doar de echipa Regent European Securities din România.

„În 1997-1998 am fost director general la RES România - nu cred ca am fost acționar, în niciun caz cu mai mult de o acțiune două. RES făcea parte din grupul financiar britanic Regent Pacific Group, deținut de miliardarul Britanic Sir Jim Mellon. Firma s-a închis în 1999. Este posibil să fi fost și el (n.r. Malofeev) angajat într-o firmă din grup în Rusia (cu câteva sute de angajați!)- eu nu am cum să știu asta, răspunzând doar de echipa din România”, a declarat Matei Păun pentru Digi24.ro.

Matei Păun mai susține, potrivit răspunsurilor acordate Digi24.ro, că nu a fost implicat în afaceri și nici nu a fost partener cu apropiați ai regimului de la Kremlin.

Matei Păun este fondator și managing partner la Balkan Advisors Company (BAC) Investment Bank Romania (înființată în 2005).

BAC Romania a ajutat mai multe companii românești să obțină finanțări în valoare de zeci de milioane de lei de la Banca Internațională de Investiții.

Banca Internațională de Investiții (BII) este o bancă cu legături cu Federația Rusă, fiind fondată în 1970 la inițiativa Uniunii Sovietice pentru a finanța state din sfera ei de influență și a concura cu Fondul Monetar Internațional.

Până în 2019, această bancă a avut sediu la Moscova, iar după declanșarea invaziei la scară largă asupra Ucrainei, BII (din care făceau parte, printre altele, Bulgaria și Ungaria, de exemplu) a fost supusă sancțiunilor. România s-a retras din BII în anul 2023.

„În acel moment statul român (împreună cu alte state din Uniunea Europeană) era acționar la Banca de Investiții cu reprezentanți în conducerea băncii. Mai multe firme importante din România au accesat împrumuturi și multiple fonduri de pensii românești au investit în obligațiuni emise de BII. Nu am avut niciodată relații contractuale cu BII și nu am primit niciun ban de la ei”, a explicat Matei Păun pentru Digi24.ro.

BAC România a mai intermediat cumpărarea uneia dintre cele mai mari firme de reclame stradale din țară (News Corp) de către un consorțiu din Federația Rusă, format de VTB (bancă deținută de statul rus) și Alfa Capital Partners.

„Am asistat managementul român care dorea să facă un management buyout. Tranzacția a fost negociată și agreată cu News Corp. Structura cerută de ei a implicat un pas intermediar prin care un grup rusesc a cumpărat mai multe țări (n.r. Filialele News Corp din mai multe țări) de la ei, cu înțelegerea ca ulterior vor vinde imediat către români firma din România. Grupul rusesc nu a deținut în proprietatea-sa compania mai mult de 30 de zile”, a afirmat Matei Păun.

Ani mai târziu, în campania electorală din 2024, presa relata că Nicușor Dan a derulat o campanie de publicitate stradală pe panourile care aparțin de firma Getica OOH (fosta News Corp). Matei Păun susține că negociat contractul pentru publicitatea stradală.

„Cunoscându-i pe cei de la Getica, am reușit să obțin locații bune și la prețuri competitive”, susține Matei Păun.

BAC Investments are, însă, operațiuni și în state precum Bulgaria și Belarus. Din presă mai reiese că BAC Bulgaria a colaborat cu GazpromBank (banca Gazprom) pentru a implementa secțiunea din Bulgaria a proiectului South Stream.

South Stream a fost un proiect prin care Federația Rusă voia să transporte gaz în Italia, via Bulgaria și Marea Neagră, dar la care s-a renunțat în 2014, pe fondul anexării peninsulei Crimeea.

Matei Păun susține că filialele BAC sunt deținute și conduse de acționari locali și că nu are nicio legătură cu filiala din Bulgaria, de exemplu.

„Colegii noștri au câștigat un proces competitiv de selecție prin care au ajuns să lucreze la acest proiect alături de alte bănci importante occidentale”, a menționat Matei Păun despre legăturile dintre BAC Bulgaria și South Stream.

Prezența în Belarus

Divizia BAC Investments din Belarus atrage, însă, atenția. În cazul filialei din Belarus, acesta susține că a „încercat să îi ajute”, asociindu-și numele în ideea de a „câștiga credibilitate”.

Belarus este o țară apropiată de Federația Rusă (înainte de invazia din 2022, de exemplu, a permis staționarea trupelor ruse la granița cu Ucraina), condusă de zeci de ani de dictatorul Aleksandr Lukașenko, un apropiat al lui Vladimir Putin.

„În 2008-2010, Belarusul era foarte curtat de SUA și de Uniunea Europeană. Anunțaseră un val important de privatizări și multe bănci veniseră să își deschidă sucursale”, a explicat Matei Păun, care subliniază că în prezent „presupune” că „nu se mai întâmplă nimic cu caracter de capital străin” în țara lui Lukașenko.

În anul 2009, un comunicat publicat pe două site-uri ale unor regiuni din Belarus anunțau că o companie - River Invest - urma să investească 23 de milioane de euro pentru a monitoriza industria jocurilor de noroc din țara lui Lukașenko.

River Invest era, practic, divizia din Belarus a BAC Romania, după cum reiese și din comunicările oficiale ale statului aliat al Federației Ruse.

În același comunicat era menționat că președintele Lukașenko aprobase un plan de dezvoltare a industriei jocurilor de noroc din Belarus.

„River Invest ajută producătorii din Belarus să importe echipamente necesare modernizării întreprinderilor din țară”, se arată în acel comunicat.

Un alt comunicat din 2009 indica faptul că River Invest - adică BAC Belarus - a „participat” la un acord cu statul lui Lukașenko pentru a ajuta cu importul de „noi tehnologii și echipamente pentru a procesa deșeurile casnice”.

Presa de specialitate arăta faptul că Matei Păun a înființat în anul 2008 BAC Belarus Investment Banking alături de Vitalie Buzdugan și Alexandr Mironov.

„Niciodată, în niciun act, nu am fost acționar (...) A fost un marketing approach, ca să fie mai credibilă în fața unei firme occidentale. Ideea era să venim cu firme occidentale interesate să investească. Ai mai multă credibilitate dacă spui că ești partener în acea firmă”, a explicat Matei Păun pentru Digi24.ro.

Matei Păun mai susține că nu a avut „niciodată un contract semnat cu statul sau un ban încasat de la stat din această tentativă”. Despre investițiile menționate mai sus, acesta afirmă că nu știe despre ele și că nu a fost implicat.

River Invest și-a schimbat numele în 2011 în Balkan Advisers Company (BAC) LLC. Nu există multe date publice legate de activitatea BAC în Belarus.

O singură mențiune recentă apare pe site-ul Ministerului de Finanțe din țara lui Lukașenko.

În octombrie 2022, adică după ce Federația Rusă a invadat Ucraina, un comunicat al Ministerului de Finanțe indica faptul că BAC LLC a fuzionat cu o altă companie de asigurări din Belarus.

În prezent, site-uri din Belarus care prezintă firme din acea țară arată că BAC LLC are ca website oficial cel al BAC Romania.

În ceea ce privește aceste informații, Matei Păun a transmis că nu știe, nu cunoaște și că nu a mai fost implicat de 15 ani în activitatea BAC Belarus.

Numărul de telefon prezent în descrierea companiei duce către Vitalie Buzdugan și o persoană a cărui nume este același cu cel al unui fost consilier al lui Lukașenko, care a deținut și clubul de fotbal Dynamo Minsk, potrivit OCCRP. Este vorba de Alexandr Zaitsau (sau Zaytsev), inclus și pe lista sancțiunilor impuse de SUA.

Nu există, însă, o confirmare oficială că același Zaitsau (sau Zaytsev) apare și în BAC LLC.

Matei Păun a subliniat de trei ori, în discuția cu reporterul Digi24.ro, că nu îl cunoaște pe Zaytsev.

Adevărul a arătat despre Vitalie Buzdugan că reprezenta Belarus într-un fond de cooperare și parteneriat în care a fost adus de unul dintre prietenii din adolescență ai lui Vladimir Putin - Viktor Khmarin.

Aceeași sursă mai menționa că Buzdugan este implicat în mai multe organizații geopolitice în care se regăsesc și ruși. Totodată, Buzdugan a fost implicat în achiziția unor autobuze la suprapreț de către Primăria Constanța, condusă la acea vreme de Radu Mazăre.

„Eu nu m-am ocupat niciodată de BAC Belarus. Din câte știu firma nu mai are activitate de mult timp. dar s-ar putea să mă înșel”, a subliniat Matei Păun.

Postări catalogate drept pro-ruse

Revenind la Matei Păun, mai multe postări publicate de acesta pe Facebook au creat controverse, în ideea în care au fost catalogate drept pro-ruse. Încă din 2016, inliniedreapta.net publica capturi de ecran și afirma că Matei Păun este „pro-Putin”. Într-una dintre aceste postări, Păun menționa că a vizitat Moscova „în repetate rânduri”.

Sursa citată indica faptul că Matei Păun distribuia în decembrie 2014 (la 10 luni după anexarea Crimeei de către Federația Rusă) articole care menționau că dictatorul Vladimir Putin „nu este diabolic”, ci mai degrabă Occidentul, prin sancțiunile impuse atunci Federației Ruse.

Un alt articol distribuit de Matei Păun arăta, potrivit sursei citate, că „Federația Rusă apără creștinismul, în timp ce America și Occidentul (..) îl atacă”. Același articol, potrivit sursei citate, punea la îndoială afirmații de tipul Putin e corupt, vrea să refacă URSS sau că este autoritar.

Păun distribuia și la începutul protestelor din Ucraina (înăbușite sângeros de fostul președinte al Ucrainei, Viktor Yanukovich) articole care menționau că ar fi fost provocate de Occident, nu din dorința ucrainenilor de a se alătura Uniunii Europene.

Matei Păun a menționat în răspunsurile transmise Digi24.ro că „foarte mulți oameni interpretează greșit ceea ce a vrut să spună”.

„Am distribuit un articol. Am ieșit eu cu laudă vreodată, l-am lăudat pe Putin? Eu am fost antrenat să fac analiză financiară, economică, politică, fiind manager de fond de investiții. Eu sunt învățat să mă uit, să am o perspectivă.. a contrarian view (n.r. Să aibă opinii cu care alți oameni sunt în dezacord)”, a declarat Matei Păun pentru Digi24.ro.

În 2016 (la doi ani după anexarea Crimeei), Matei Păun a intervenit în direct la Realitatea TV unde cita un alt articol care „atrăgea atenția asupra faptului că sancțiuni care ar putea să ducă la o degringoladă economică în Rusia ar putea însemna o nouă dictatură”.

„Poate să fie o posibilitate. Ideea că Putin poate să fie dictator e evidentă, dar dacă regimul Putin pică, s-ar putea să vină cineva și mai rău”, sublinia, atunci, Matei Păun la Realitatea TV.

„E ca și cum am spune despre Xi Jinping. Să spunem să avem grijă că dacă America impune sancțiuni asupra Chinei, s-ar putea să vină un Xi mult mai rău, mai aproape de Mao. În mintea mea, asta nu mă face să fiu pro-Putin, eu zic că dacă mergem pe o anumită cale, s-ar putea să generăm un efect economic care să rezulte într-o hiperinflație, care duce într-o sărăcie, care mai apoi duce la o revoltă care să îl înlocuiască pe Putin cu unul mai nebun”, a explicat Păun, în 2025, pentru Digi24.ro.

Ulterior, în 2017 (adică la trei ani după anexarea Crimeei), Matei Păun a acordat un amplu interviu publicației Vice, unde a vorbit despre Federația Rusă. Atașăm câteva dintre declarațiile acordate atunci:

„Noi uităm că rușii, mult timp, în anii 90 și chiar în prima parte a anilor 2000, își doreau să fie primiți în familia occidentală. Dacă citiți discursurile lui Putin, lui Lavrov, din perioada respectivă, vom vedea că în mod repetat ei și-au manifestat această intenție. Din păcate, eu cred că Occidentul a greșit”

„Rusia a trecut printr-o perioadă extrem de traumatică în anii 90. Această schimbare de la un stat comunist la unul capitalist – Rusia e stat capitalist – a fost extrem de traumatizantă. Eu tot timpul am fost izbit de cât de asemănătoare sunt, de fapt, aceste țări: Rusia și SUA”

„Mi se pare absurd să pretindem că Putin este Maica Teresa. Departe de el asta. El a fost un om care a făcut ceva foarte dificil. Să oprești această dezintegrare masivă a Rusiei este ceva. Nu poți pretinde să fie un sfânt”

Plasarea informațiilor într-un context temporal a fost făcută pentru că Nicușor Dan a afirmat într-un interviu din martie 2025 că postările/opiniile catalogate drept pro-ruse ale lui Matei Păun au fost făcute înainte de invazia Federației Ruse în Crimeea.

„Cel mai mult îmi place să înțeleg un fenomen. Deseori, ca să înțeleg, trebuie să explic. Am făcut asta de multe ori pe Facebook. Am scris păreri prin care explicam anumite fenomene. Pentru mine, a explica un fenomen nu înseamnă un endorsement (n.r. A aproba un anumit politician). Faptul că înțeleg ce se întâmplă cu Trump, nu înseamnă că sunt un fan sau un mare admirator al lui Trump, dar înțeleg bine fenomenul, de ce o face, înțeleg logica din spate, pot să fac la fel cu Xi din China sau cu Mertz din Germania, dar nu înseamnă că validez acești oameni”, a subliniat Matei Păun pentru Digi24.ro.