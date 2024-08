Alain Delon și Romy Schneider, o mare iubire, încheiată cu o scrisoare de despărțire

La despărțirea de Alain Delon, lumea își amintește, desigur, și de marile lui iubiri. Căci nu puține au fost femeile care au suspinat după frumosul actor francez, dar câteva au reușit să-i intre în inimă și viață. O mare iubire a fost actrița germano-franceză Romy Schneider, iar povestea lor este amintită de publicația britanică The Independent.

Pe lângă cariera sa cinematografică ilustră, în care a fost adesea distribuit în roluri principale atrăgătoare, a avut o serie de relații amoroase cu femei precum Brigitte Bardot, Dalida și Mireille Darc.

Una dintre aceste relații a fost cea cu regretata actriță germano-franceză Romy Schneider, pe care a cunoscut-o la aeroportul Orly în 1958, înainte de a juca împreună în filmul ”Christine”.

Îndrăgostiți pe platourile de filmare

Actorii au ajuns să se îndrăgostească pe platourile de filmare ale dramei de dragoste a lui Pierre Gaspard-Huit, un remake al filmului ”Liebelei” din 1933, în care mama lui Schneider, Magda Schneider, jucase același rol.

Născută la Viena în 1938, Shcneider și-a început cariera la vârsta de 15 ani în ”When the White Lilacs Bloom Again” (1953).

Rolul care a marcat-o a venit în 1955, datorită interpretării sale stelare a împărătesei Elisabeta a Austriei în filmul biografic romantic ”Sissi”. Ea a reluat rolul în două continuări: ”Sissi - The Young Empress” (1956) și ”Sissi - Fateful Years of an Empress” (1957).

După ce s-au îndrăgostit pe platoul de filmare al filmului ”Christine”, în 1958, Schneider a părăsit Germania de Vest pentru a se alătura lui Delon la Paris. Ei și-au anunțat logodna după un an.

Relația a durat cinci ani, timp în care cei doi au devenit un cuplu de aur al cinematografiei franceze.

În acest timp, Schneider s-a bucurat de o carieră stabilă în Franța, lucrând cu Orson Welles la ”The Trial” (1962) și cu John Ford pentru piesa sa de teatru 'Tis Pity She's a Whore” în 1961. În anul următor, ea a jucat rolul Annei în producția lui Sacha Pitoeff a spectacolului ”Pescărușul” de Cehov.

Scrisoarea

În 1963, Schneider a primit o scrisoare de despărțire de la Delon, iar cei doi nu au mai format un cuplu.

Chiar dacă a considerat-o marea lui iubire, Delon a ales să o părăsească. Actorul a suferit enorm când Schneider s-a stins din viață în 1982, la doar 43 de ani, şi s-a învinovăţit pentru moartea ei.

El şi-a exprimat regretul pentru tratamentul pe care i-l aplicase într-o scrisoare publicată în revista Paris Match.

”Ei îmi spun că eşti mortă. Mă gândesc la tine, la mine, la noi. Ma Puppelé mă uit la tine iar şi iar. Vreau să te devorez cu privirea şi să-ţi spun, încă o dată, că nu ai fost niciodată atât de frumoasă şi de calmă. Odihneşte-te. Sunt aici. Am învăţat puţină germană cu tine. Ich liebe dich. Te iubesc! Te iubesc, ma Puppelé!”.

În anul următor, Delon s-a logodit cu modelul, actorul și regizorul francez Nathalie Delon, care era însărcinată la acea vreme. Cei doi s-au căsătorit, iar Nathalie a dat naștere fiului lor în același an. Au divorțat după patru ani, în 1969.

După despărțirea de Delon, Schneider a avut o scurtă, dar productivă carieră la Hollywood, care a inclus un rol în ”Good Neighbour Sam” din 1964 alături de Jack Lemmon și ”What's New Pussycat?” în 1965, în care a jucat alături de Peter O'Toole, Peter Sellers și Woody Allen.

Prieteni după despărțire

Ea și Delon au rămas prieteni apropiați după despărțirea lor și au continuat să lucreze împreună în filme precum ”La Piscine” în 1968 și ”The Assassination of Trotsky” în 1972.

În 1966, ea s-a căsătorit cu regizorul și actorul german Harry Meyen în 1966, dar au divorțat în 1975.

Schneider a continuat să lucreze în Franța de-a lungul anilor șaptezeci și a colaborat cu regizorul Claude Sautet la cinci filme, printre care ”The Things of Life”, care i-a adus aprecieri. Filmul său din 1975, ”That Most Important Thing: Love”, a fost lăudat în mod special, aducându-i premiul inaugural César pentru cea mai bună actriță.

În 1975, s-a căsătorit cu secretarul ei particular Daniel Biasini; au divorțat în 1975.

Fiul lui Schneider, pe care l-a avut cu Meyen, a murit în 1981, la vârsta de 14 ani, după ce a încercat să escaladeze un gard cu țepi și și-a perforat accidental artera femurală.

