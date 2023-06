Astrud Gilberto, cântăreața devenită celebră pentru piesa "The Girl from Ipanema", a murit la 83 de ani

Astrud Gilberto, cântăreața care a devenit celebră la începutul anilor '60 pentru interpretarea emblematicei piese bossa nova "The Girl from Ipanema", a murit la vârsta de 83 de ani, scrie The Guardian.

Paul Ricci, un colaborator al artistei, a confirmat moartea acestia, după ce a discutat cu fiul ei, Marcelo.

"A fost o parte importantă a tot ceea ce înseamnă muzica braziliană în lume și a schimbat multe vieți cu energia ei", a declarat Ricci.

Astrud s-a născut în 1940, în statul brazilian Bahia și a crescut apoi în Rio de Janeiro. L-a întâlnit aici pe muzicianul Joao Gilberto, cu care s-a căsătorit în 1959.

În 1963, Astrud a mers alături de soțul său la New York, unde acesta închiriase un studio pentru a înregistra mai multe piese.

Producătorul muzical de acolo căuta o cântăreață care să știe engleză pentru a înregistra o variantă în această limbă a piesei "Garota de Ipanema" (fata din Ipanema) care era deja populară în Brazilia.

Astrud, care nu mai înregistrase nicio piesă până atunci, deși cântase de mai multe ori pe scenă alături de soțul ei, era singura vorbitoare de engleză din grup.

În prima variantă a înregistrării, aceasta a cântat în duet cu soțul ei, ea în engleză, el în portugheză.

Astrud nu a fost creditată pentru această interpretare și nici nu a primit drepturi de autor, fiind nevoită să se mulțumească doar cu un mic onorariu.

Piesa în duet nu a avut mare succes. Însă melodia a fost reeditată, fiind eliminată vocea lui Joao Gilberto, iar varianta solo, doar cu vocea feminină, a avut un succes uriaș, în 1964.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cântecul a ajuns direct în Top 5 în SUA și Top 30 în Marea Britanie, după lansare, o clasare neobișnuită pentru stilul de nișă, pe atunci, bossa nova.

În următorul an, piesa a primit premiul Grammy pentru cel mai bun cântec al anului, iar Astrud Gilberto a fost nominalizată pentru cea mai bună voce feminină.

Succesul muzical, însă, a venit într-un moment în care căsnicia dintre Astrud și Joao s-a destrămat.

Cei doi au divorțat în 1965, an în care au mers totuși în turneu, împreună.

"The Girl from Ipanema" a rămas singurul hit major al cântăreței, deși aceasta a mai ajuns în topuri și în 1984, când stilul bossa nova a devenit din nou popular.

Astrud Gilberto a continuat să cânte și să meargă în turnee până în 2002.

Editor : D.R.