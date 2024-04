Alejandra Marisa Rodríguez, avocată și jurnalistă în vârstă de 60 de ani, din Buenos Aires, a câștigat de curând titlul de Miss Buenos Aires și astfel s-a calificat la concursul național de frumusețe Miss Argentina.

La sfârșitul anului trecut, concursul Miss Univers a devenit mai incluziv prin eliminarea unei limită de vârstă care era impusă din 1958. Începând cu acest an, competiția nu se mai adresează doar femeilor cu vârste cuprinse între 18 și 28 de ani. Astfel, regulile spun că pot participa doar concurentele care au împlinit vârsta legală, de 18 ani. Decizia a deschis ușa pentru mai multe femei mature, inclusiv pentru avocata de 60 de ani cu un aspect uimitor de tânăr.

Alejandra Marisa Rodríguez FOTO: Instagram/ Alejandra Marisa Rodríguez Deschide galeria foto

Alejandra Marisa Rodríguez a devenit virală pe rețelele sociale latino după ce a câștigat titlul Miss Buenos Aires, în ciuda concurenței acerbe, la concurs fiind înscrise zeci de femei foarte tinere, potrivit La Vanguardia.

„Sunt foarte încântată și onorată că am câștigat titlul de Miss Buenos Aires 2024. Vreau să le arăt tuturor femeilor că frumusețea nu are vârstă și că putem sparge bariere”, a declarat Rodríguez pe scenă, când a primit premiul. „M-am antrenat fizic, am lucrat la încrederea mea și mi-am îmbunătățit abilitățile pentru scenă. Am vrut să arăt că puterea feminină nu are limite”, a mai spus ea.

Aspectul tineresc al femeii de 60 de ani a stârnit deja o dezbatere aprinsă online, mulți declarându-se uluiți și spunând că arată mai tânără cu cel puțin 20 de ani față de vârsta pe care o are. De asemenea, oamenii spun că are șanse mari în următoarea etapă în cursa pentru Miss Univers, concursul Miss Argentina. Competiția va avea loc pe 25 mai și vor participa candidate din celelalte teritorii argentiniene.

Vorbind despre aspectul ei și despre cum reușește să arate atât de bine la vârsta ei, Alejandra Marisa Rodríguez a spus că se antrenează de trei ori pe săptămână, practică postul intermitent, încearcă să mănânce cât mai sănătos posibil și folosește creme bune pentru piele. Rodríguez este divorțată și în momentul de față nu este implicată în nicio relație, fiind de părere că și acest lucru a contribuit oarecum la succesul ei pe scenă.

„Cred că judecătorii mi-au văzut încrederea și pasiunea de a reprezenta femeile din generația mea. Sunt hotărâtă să lupt pentru coroana de Miss Univers Argentina 2024”, a spus ea. „Frumusețea nu are termen de valabilitate, pentru a fi frumoasă trebuie doar să ai încredere în tine și să fii autentică”, a mai declarat ea.

Editor : D.C.