Un tablou cu o "istorie extraordinară" găsit într-o pungă de plastic s-a vândut la licitaţie pentru 17,5 milioane de lire sterline

Un tablou descris ca fiind o capodoperă, care a fost găsit într-o pungă de plastic după ce a fost furat, a fost vândut la licitaţie pentru suma de 17,6 milioane de lire sterline, scrie BBC.

"Rest On The Flight Into Egypt", pictat de maestrul veneţian Tiţian la vârsta de doar 20 de ani, în 1510, a fost vândut la licitație în Londra.

Lucrarea a fost furată din salonul casei Longleat din Wiltshire în 1995, dar a fost găsită şapte ani mai târziu fără ramă într-o pungă de plastic la Londra.

Vânzarea sa stabileşte un nou record mondial de licitaţie pentru artist, au declarat organizatorii licitaţiei.

Lord Bath, care i-a succedat tatălui său ca marchiz de Bath în 2020, moştenind moşia Longleat, a declarat că tabloul are o "istorie extraordinară".

Îainte de vânzare, el a spus: "Avem o strategie considerabilă de investiţii pe termen lung la Longleat şi am decis să vindem acest activ pentru a promova această agendă într-un moment în care piaţa pentru picturi de o raritate atât de unică este atât de puternică".

Tabloul, care o înfăţişează pe Maria legănându-l pe Iisus în timp ce Iosif îl priveşte, are o lăţime de 60 cm şi este pictat pe un panou de lemn.

De-a lungul anilor, a avut mai mulţi proprietari, inclusiv împăratul austriac Iosif al II-lea, înainte de a fi expus la Palatul Belvedere din Viena.

Trupele franceze au furat tabloul în 1809 pentru Muzeul Napoleon, care a fost înfiinţat de familia Bonaparte. Ulterior, a fost deţinut de un proprietar scoţian, înainte de a fi cumpărat de al patrulea marchiz de Bath în 1878, la o licitaţie Christie's. După ce a fost furat în 1995, a fost recuperat în 2002 de fostul detectiv de la Scotland Yard Charles Hill, după ce a fost oferită o recompensă de 100.000 de lire sterline pentru informaţii.

Tabloul a avut o estimare la licitaţie între 15-20 milioane de lire sterline.

