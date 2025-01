Globurile de Aur 2025: „Emilia Perez” și „The Brutalist”, cel mai bune filme. Sebastian Stan, cel mai bun actor. Lista câștigătorilor

„Emilia Pérez”, regizat de Jacques Audiard, a fost desemnat cel mai bun film - musical sau comedie, în timp ce „The Brutalist” a fost ales cel mai bun film - dramă, la cea de-a 82-a ceremonie de decernare a premiilor Globurile de Aur care a avut loc la Los Angeles. „Shogun” este cel mai bun serial dramă, „Hacks” a obţinut premiul pentru cel mai bun serial TV - musical sau comedie, iar „Baby Reindeer” a fost câştigătorul la categoria cea mai bună miniserie, antologie sau film realizat pentru televiziune. Actorul american de origine română Sebastian Stan a câştigat premiul pentru cel mai bun actor într-un film comedie/ musical cu rolul din „A Different Man”, scrie News.ro.

Zoe Saldaña, Fernanda Torres, Adrien Brody, Kieran Culkin, Jean Smart, Jeremy Allen White, Colin Farrell, Anna Sawai, Demi Moore, Jodie Foster, Ali Wong, Jessica Gunnin, Hiroyuki Sanada şi Tadanobu Asano sunt câştigători de asemenea la secţiunile interpretare.

Peter Straughan a câştigat premiul pentru cel mai bun scenariu de film pentru "Conclave", în timp ce "Emilia Pérez" a fost desemnat cel mai bun film - limbă non-engleză. Melodia "El Mal" din film a câştigat premiul pentru cel mai bun cântec original, în timp ce Trent Reznor şi Atticus Ross au câştigat premiul pentru cea mai bună coloană sonoră originală pentru "Challengers". "Flow" a fost ales cel mai bun film de animaţie. "Wicked" a câştigat premiul pentru realizări cinematografice şi de box office.

Nikki Glaser a fost gazda ceremoniei, în cadrul căreia au fost acordate premii în 27 de categorii din film şi televiziune.

„Emilia Perez” a obţinut Globul de Aur pentru cel mai bun film - musical sau comedie, ultimul trofeu al serii.

Karla Sofía Gascón, care joacă rolul unui lord mexican al drogurilor care suferă o operaţie de schimbare de sex în film şi care ar putea deveni în curând primul actor deschis transsexual nominalizat vreodată la Oscar, a ţinut un discurs emoţionant.

"Am ales această culoare în această seară, culoarea budistă, pentru că am un mesaj pentru voi", a spus ea, referindu-se la culoarea portocalie a rochiei. "Lumina învinge întotdeauna întunericul. Poate că ne puteţi băga la închisoare. Ne puteţi bate. Dar niciodată nu ne veţi putea lua sufletul".

„The Brutalist”, cu Adrien Brody, a câştigat Globul de Aur pentru cel mai bun film - dramă

"Sunt incredibil de emoţionat. Am pregătit un discurs, nu două", şi-a început Brady Corbet, scenaristul, producătorul şi regizorul "The Brutalist", al doilea discurs de acceptare, de data aceasta pentru film, dramă. El a dedicat o mare parte din timpul său suplimentar pe scenă cineaştilor: "Nimeni nu a cerut un film de 3,5 ore despre un designer de la mijlocul secolului pe 70mm", a glumit el, "Dar funcţionează".

„Shogun” (FX/ Hulu) a fost desemnat cel mai bun serial - dramă

Triumful de la Globurile de Aur vine după ce "Shogun", o dramă care nu este în limba engleză, a câştigat un număr record de 18 trofee la Emmy 2024. În plus, Hiroyuki Sanada, protagonistul serialului, a primit în cursul serii Globul de Aur pentru Cel mai bun actor de dramă TV, iar Anna Sawai, coprotagonistă, a primit Globul de Aur pentru Cea mai bună actriţă de dramă TV.

„Baby Reindeer” a câştigat Globul de Aur pentru miniserie, antologie sau film realizat pentru televiziune

Creatorul Richard Gadd a avut un discurs emoţionant.

Pentru a descrie succesul programului său, el a spus: "Cred că, în multe feluri, oamenii cereau ceva care să vorbească despre inconsistenţele dureroase ale fiinţei umane. Cred că, de ceva vreme, în televiziune există convingerea că poveştile prea întunecate şi complicate nu se vor vinde şi nimeni nu le va urmări. Aşadar, sper că 'Baby Reindeer' a eliminat această teorie", a spus el. "Avem nevoie de poveşti care să vorbească despre natura complicată şi dificilă a vremurilor noastre".

În timpul discursului de acceptare al lui Brady Corbet pentru Cel mai bun regizor cu "The Brutalist" la ediţia 2025 a Globurilor de Aur, acesta l-a omagiat pe scenaristul şi regizorul de filme indie şi soţul lui Aubrey Plaza, Jeff Baena, care s-a sinucis vineri la vârsta de 47 de ani. "Inima mea este alături de Aubrey Plaza şi de familia lui Jeff", a spus Corbet la finalul discursului său.

Michael Keaton i-a înmânat premiul lui Corbet, care a primit în acest an prima sa nominalizare şi prima sa victorie pentru filmul care a fost realizat timp de şapte ani.

Jodie Foster, cea mai bună actriţă într-o miniserie

Prima nominalizare la Globul de Aur a lui Jodie Foster în 1977 nu a fost pentru "Taxi Driver", pentru care a fost nominalizată la Oscar în acel an, ci pentru "Freaky Friday".

La gala de la Los Angeles, ea a câştigat premiul pentru Cea mai bună actriţă într-o miniserie cu rolul din "True Detective: Night Country".

Cel mai bun actor într-o miniserie, antologie sau într-un film realizat pentru televiziun

Colin Farrell a primit duminică seara Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-o miniserie, antologie sau într-un film realizat pentru televiziune cu rolul din "The Penguin"

După ce a primit premiul de la Miles Teller şi Anya Taylor-Joy, Farrell a glumit mai întâi spunând că nu are cui să mulţumească. "Nu trebuie să mulţumesc nimănui pentru asta când am făcut totul singur. Doar o performanţă brută, de la distanţă".

Farrell a continuat să îşi exprime aprecierea pentru toţi cei care au ajutat la realizarea serialului. "Prea mulţi oameni cărora să le mulţumesc. Ştiţi cu toţii că este nevoie de un sat, fie că este pe micul ecran sau pe marele ecran", spune el. "Sunt aici datorită talentelor atâtor oameni de-a lungul anilor. Poate că acesta mai mult decât altele datorită lui Mike Marino, care a conceput machiajul, şi echipei sale extraordinare de machiaj". "A fost nevoie doar de trei ore pe scaun dimineaţa", a continuat el. "Am băut cafea neagră, am ascultat muzică din anii '80 şi am devenit o pânză pentru strălucirea acelei echipe".

Cel mai bun actor într-un film, musical sau comedie

Actorul de origine română Sebastian Stan a obţinut prima sa victorie la Globurile de Aur pentru "A Different Man". În film, Stan joacă rolul unui bărbat cu neurofibromatoză. În discursul său de acceptare, Stan a încurajat acceptarea şi susţinerea rolurilor incluzive. "Ignoranţa şi disconfortul nostru cu privire la handicap şi desfigurare trebuie să înceteze acum", a spus el.

Stan a vorbit, de asemenea, despre primirea celuilalt rol recent al său, cel al fostului preşedinte Donald Trump în "The Apprentice".

"Acesta nu a fost un film uşor de făcut şi nici 'The Apprentice', celălalt film din care am avut norocul să fac parte şi de care sunt mândru", a spus el. "Acestea sunt subiecte dure, dar aceste filme sunt reale şi sunt necesare, şi nu ne putem teme şi nu putem privi în altă parte".

Demi Moore a câştigat primul ei Glob de Aur pentru interpretare feminină într-un film, musical sau comedie, cu rolul din „The Substance”

"Sunt pur şi simplu în stare de şoc acum. Fac asta de mult timp, de peste 45 de ani, iar aceasta este prima dată când câştig ceva ca actriţă", şi-a început ea discursul înainte de a se lansa în ceea ce va fi considerat, fără îndoială, unul dintre cele mai emoţionante momente ale serii: „În urmă cu 30 de ani, un producător mi-a spus că sunt o actriţă de popcorn şi, în acel moment, am înţeles că asta nu era ceva ce aveam voie să fac, că puteam să fac filme de succes, care aduceau mulţi bani, dar că nu puteam fi recunoscută. Şi am crezut în asta".

La un moment dat, a crezut că şi-a încheiat cariera - până când "The Substance" a ajuns pe biroul ei. "O femeie mi-a spus: 'Să ştii că nu vei fi niciodată suficientă, dar poţi să-ţi cunoşti valoarea dacă laşi deoparte instrumentul de măsurare'. Aşa că astăzi sărbătoresc acest lucru ca pe un semn al integrităţii mele şi al iubirii care mă animă"

Cea mai bună interpretare a unui actor într-un serial de televiziune - musical sau comedie

Jeremy Allen White a reuşit o performanţă rară la ediţia 2025 a Globurilor de Aur, după ce a câştigat premiul pentru cea mai bună interpretare a unui actor într-un serial de televiziune - musical sau comedie.

White a fost nominalizat alături de Adam Brody ("Nobody Wants This"), Ted Danson ("A Man on the Inside"), Steve Martin ("Only Murders in the Building"), Jason Segel ("Shrinking") şi Martin Short ("Only Murders in the Building").

Trofeul a marcat a treia victorie consecutivă a lui White, după ce a fost nominalizat şi a câştigat în aceeaşi categorie la ultimele două gale. Odată cu această victorie, White se alătură lui Michael J. Fox şi Alan Alda în realizarea rarisimei performanţe de a câştiga la categoria Cel mai bun actor într-un serial de televiziune - comedie în trei ani consecutiv, după victoriile sale din 2023 şi 2024. Alda a reuşit acest lucru timp de patru ani la rând, câştigând pentru "M*A*S*H" între 1980-1983.

Hiroyuki Sanada a câştigat premiul pentru Cel mai bun actor în rol principal într-un serial dramă la Globurile de Aur din 2025 pentru „Shogun”

Succesul actorului japonez vine după ce a câştigat trofeul la aceeaşi categorie la Emmy 2024.

"Vă mulţumesc Globurilor de Aur pentru că m-aţi recunoscut. Sunt atât de fericit să fiu aici cu aceşti nominalizaţi extraordinari. Mulţumesc FX, Disney+ şi tuturor membrilor distribuţiei şi echipei din Shogun pentru că aţi împărtăşit această călătorie uimitoare. Aş vrea să le mulţumesc tuturor celor care au fost în viaţa mea. Voi toţi m-aţi adus aici. Şi aş vrea să le spun tinerilor actori şi creatori din lume: Vă rog să fiţi voi înşivă. Credeţi în voi înşivă şi nu renunţaţi niciodată. Mult noroc!", a spus Sanada când a acceptat premiul.

Cel mai bun actor în rol secundar într-un film

Kieran Culkin a fost relaxat când şi-a acceptat premiul Globul de Aur 2025 - dintr-un motiv întemeiat. "Soţia mea şi cu mine am băut un shot de tequila cu Mario Lopez. Categoric simt asta. Întregul discurs a dispărut", a spus Culkin râzând. "Minunat Kieran, te descurci bine".

Culkin a luat acasă statueta pentru Cel mai bun actor în rol secundar într-un film pentru rolul din "A Real Pain", regizat de Jesse Eisenberg. Actorul a menţionat că prima recunoaştere pe care a primit-o vreodată a fost o nominalizare la Globuri pe care a primit-o "când eram practic un copil".

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un film la Globurile de Aur 2025

Zoe Saldaña, vedetă în „Emilia Pérez”, a plâns în timp ce îşi accepta premiul pentru Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un film la Globurile de Aur 2025

„Inima mea este plină de recunoştinţă”, a spus Saldaña de pe podium la ceremonia de duminică despre prima sa victorie la Globurile de Aur. Ea a continuat să mulţumească distribuţiei şi echipei filmului Netflix, inclusiv regizorului Jacques Audiard, vedetei Karla Sofía Gascón şi colegei Selena Gomez: „Aceasta este prima dată pentru mine şi sunt atât de binecuvântată că împart acest lucru cu Selena şi Karla şi Jacques şi toţi colegii mei nominalizaţi”.

Celelalte nominalizate la această categorie au fost Gomez, Ariana Grande ("Wicked"), Felicity Jones ("The Brutalist"), Margaret Qualley ("The Substance") şi Isabella Rossellini ("Conclave"). Actorii care şi-au împrumutat vocile în "Moana 2", Auli'i Cravalho şi Dwayne Johnson, au prezentat premiul.

Ceremonia a fost prezentată de Nikki Glazer

Nikki Glaser a fost gazda ceremoniei, în cadrul căreia vorau fost acordate premii la 27 de categorii. Înaintea spectacolului, "Emilia Pérez" conducea detaşat în topul nominalizărilor, cu un total de 10, mai multe decât orice alt titlu din film sau televiziune. Aceasta a doborât recordul deţinut anterior de "Barbie", care a obţinut anul trecut un total de nouă nominalizări. "The Bear" conduce în topul nominalizărilor TV cu cinci.

Deoarece gala este transmisă de CBS, utilizatorii de cablu pot să o transmită live pe orice serviciu de streaming TV live care transmite CBS, inclusiv DirecTV Stream, Hulu + Live TV şi Fubo. Evenimentul este, de asemenea, transmis în direct pe Paramount+ cu Showtime. Transmisia cu sosirea vedetelor pe covorul roşu a fost asigurată de E!.

În fruntea nominalizărilor la secţiunile pentru cinematografie se află "Emilia Pérez" cu 10, urmată de "The Brutalist", "Conclave", "Anora" şi "The Substance". "The Bear" conduce în topul nominalizărilor TV, urmat de "Only Murders in the Building" şi "Shogun".

Timothee Chalamet, Sebastian Stan, Selena Gomez, Ariana Grande şi Angelina Jolie se numără printre vedetele care candidează la categoriile de interpretare.

Câştigătorii trofeelor sunt aleşi de 334 de jurnalişti de divertisment din 85 de ţări, comparativ cu aproximativ 9.000 de votanţi care aleg premiile Oscar. Corpul de votanţi ai Globurilor a fost extins în ultimii ani, iar organizatorii au instituit reforme după ce au fost criticaţi pentru lacune etice şi lipsa de diversitate.

Vineri seara, Viola Davis a primit Premiul "Cecil B. DeMille", iar Ted Danson a acceptat Premiul "Carol Burnett" în cadrul Galei inaugurale a Globurilor de Aur. Aceste două premii au fost prezentate anterior în timpul transmisiunii în direct, dar anul acesta au fost decernate în cadrul unei ceremonii speciale la care au participat vedete precum Jane Fonda, Meryl Streep, Mary Steenburgen, Carol Burnett, Anthony Anderson şi Babyface. Premiile lui Danson şi Davis vor fi, de asemenea, recunoscute în timpul transmisiunii de duminică.

Lista câştigătorilor premiilor Globul de aur 2025

FILM

Cel mai bun film - dramă: "The Brutalist" (A24)

Cel mai bun film - comedie/ musical: "Emilia Perez"

Cea mai bună actriţă într-un film - dramă: Fernanda Torres ("I’m Still Here")

Cel mai bun actor într-un film - dramă: Adrien Brody ("The Brutalist")

Cea mai bună actriţă într-un film - comedie/ musical: Demi Moore ("The Substance")

Cel mai bun actor într-un film - comedie/ musical: Sebastian Stan ("A Different Man")

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un film: Zoe Saldaña ("Emilia Perez)

Cel mai bun actor în rol secundar într-un film: Kieran Culkin ("A Real Pain")

Cel mai bun regizor: Brady Corbet ("The Brutalist")

Cel mai bun scenariu: Peter Straughan ("Conclave")

Cel mai bun film de animaţie: "Flow"

Cel mai bun film într-o limbă străină: "Emilia Perez" (Franţa)

Cea mai bună coloană sonoră: Trent Reznor and Atticus Ross ("Challengers")

Cel mai bun cântec: "El Mal" ("Emilia Perez")

Realizări cinematografice şi de Box office - "Wicked" (Universal Pictures)

TELEVIZIUNE