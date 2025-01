Sebastian Stan, actorul american de origine română, premiat recent cu Globul de Aur pentru rolul din „A Different Man”, este nominalizat la Premiile acordate de Academia britanică de film (BAFTA) pentru cealaltă producție recent a sa, „The Apprentice”, unde joacă rolul lui Donald Trump.

Stan concurează la categoria „cel mai bun actor în rol principal” cu nume celebre precum Adrien Brody (“The Brutalist”), Timothée Chalamet (“A Complete Unknown”), Colman Domingo (“Sing Sing”), Ralph Fiennes (“Conclave”) sau Hugh Grant (“Heretic”).

Filmul în care joacă Sebastian Stan are trei nominalizări, printre care se numără și cea a lui Jeremy Strong, pentru categoria Actor în rol secundar.

Categoria „cel mai bun film” numără producțiile “Anora”, “The Brutalist”, “A Complete Unknown”, “Conclave”, “Emilia Pérez”.

Categoria similară pentru film britanic are printre nominalizați producțiile: “Bird”, “Blitz”, “Conclave”, “Gladiator II”, “Hard Truths”, “Kneecap”, “Lee”, “Love Lies Bleeding”, “The Outrun” , “Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ceremonia de decernare a premiilor Bafta va avea loc în 16 februarie la Royal Festival Hall din Londra, cu David Tennant, starul din „Doctor Who”, din nou gazdă.

Editor : S.S.