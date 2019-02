Grammy 2019. Femeile şi hip-hop-ul s-au impus la gală

Femeile şi hip-hop-ul s-au impus la cea de-a 61-a gală a premiilor Grammy, care a avut loc duminică noapte la Los Angeles. Prezenţa supriză a fostei prime doamne a Statelor Unite Michelle Obama a fost cel mai apreciat moment al serii. Drake şi-a făcut şi el apariţia, în mod neaşteptat, însă, poate tocmai din acest motiv, discursul lui de mulţumire a fost oprit la jumătate, iar Jennifer Lopez a fost criticată online pentru că a făcut parte din recitalul-tribut al serii, scrie News.ro.

Foto: Gulliver/Getty Images

Cele mai multe nominalizări la premiile Grammy 2019 au fost primite de Kendrick Lamar şi Drake, cu câte şapte.

Kacey Musgraves şi Childish Gambino au obţinut câte patru trofee la gala de duminică seară, unde Lady Gaga şi Brandi Carlile au primit câte trei.

Musgraves s-a impus la cea mai importantă categorie a premiilor Grammy, „Album of the Year”, cu „Golden Hour”. Ea a mai câştigat trofee pentru „Best country album”, „Best country song” („Space Cowboy") şi „Best country solo performance” („Butterflies").

În alte categorii de top, Childish Gambino a primit Grammy pentru „Song of the Year” şi „Record of the Year”, pentru „This Is America". Este pentru prima dată când, la Grammy, un cântec hip-hop se impune la ambele categorii.

Cardi B a fost câştigătoarea „Best rap album”, devenind prima femeie premiată la această categorie, cu „Invasion of Privacy”, iar Dua Lipa a câştigat titlul de „Best new artist”.

Drake a fost câştigătorul secţiunii „Best rap song”, cu „God's Plan."

Foto: Gulliver/Getty Images

Lady Gaga a primit trei premii Grammy - „Best pop solo performance” („Joanne (Where Do You Think You're Goin'?)"), „Best song written for visual media” („Shallow") şi „Best pop duo/group performance”, pentru acelaşi cântec din filmul „A Star Is Born” (împărţit cu Bradley Cooper).

Brandi Carlile s-a impus la categoriile „Best American roots performance”, cu „The Joke", „Best American roots song” pentru acelaşi cântec şi „Best Americana album”, pentru „By The Way, I Forgive You”.

Duminică, Ariana Grande a câştigat un Grammy în categoria „Pop vocal”, iar trupa Greta Van Fleet, în „Best rock album”.

Chris Cornell a câştigat un trofeu postum pentru „Best rock performance”, cu piesa „When Bad Does Good".

Alicia Keys, premiată cu 15 trofee Grammy de-a lungul timpului, a fost gazda show-ului.

Michelle Obama a făcut o pauză în turneul de promovare a cărţii sale, „Becoming”, devenită bestseller, pentru a fi prezentă la gală. Apariţia supriză a fostei prime doamne a SUA a fost întâmpinată de public cu ovaţii. Ea a prezentat tributul adus Motown alături de Lady Gaga, J. Lo şi Jada Pinkett Smith.

În discursul ei, Obama a povestit despre dragostea din copilărie pentru Motown şi importanţa muzicii în conectarea oamenilor.

„Indiferent că ne place country, rap sau rock, muzica ne ajută să ne împărtăşim supărările, bucuriile şi speranţele. Ne permite să ne auzim unii pe alţii. Muzica ne demonstrează să totul contează, fiecare poveste, fiecare voce, fiecare notă. Este adevărat, doamnelor?”, a spus ea, iar Gaga, J Lo şi Smith au fost de acord.

Pe reţelele de socializare, prezenţa lui Jennifer Lopez în cadrul tributului a fost criticată. Ea a cântat câteva piese emblematice din era Motown alături de Smokey Robinson şi Ne-Yo. Momentul a fost criticat pentru că nu a fost condus de un artist de culoare, legătura lui Lopez cu Motown fiind pusă sub semnul întrebării de numeroşi internauţi.

Nefiind aşteptat la gală, Drake a urcat pe scenă pentru a-şi primi trofeul „Best rap song”, însă organizatorii l-au oprit în mijlocul discursului de mulţumire, după ce a făcut o pauză şi a spus „Dar...”. S-a spus apoi că fie organizatorii au crezut că a încheiat, fie s-au temut că el va aduce critici ideii de show.

Rapperul XXXTentacion nu a fost inclus în momentul „In memoriam”, aparent, din cauza acuzaţiilor de violenţă domestică aduse lui în trecut. Post Malone şi Dua Lipa şi-au arătat - în timpul recitalurilor lor - susţinerea faţă de rapperul 21 Savage, reţinut de mai bine de o săptămână de Serviciul de Imigraţie.

