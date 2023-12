Kate Middleton şi Prinţul William încheie 2023 cu o recapitulare, împărtășind pe rețelele sociale un scurt montaj video cu mai multe imagini care evidențiază cele mai importante momente ale anului pentru familia regală. Ei au transmis, de asemenea, un mesaj de mulţumire "tuturor celor care au făcut parte din anul nostru".

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Videoclipul a început cu fotografii din culisele cuplului regal pregătindu-se pentru încoronarea istorică a regelui Carol, alături de copiii lor, prinţul George, 10 ani, prinţesa Charlotte, 8 ani, şi prinţul Louis, 5 ani. În videoclip, aceştia urcă o scară în ţinuta lor regală în timp ce intră în maşina care îi va duce la ceremonia de încoronare.

Mai multe fotografii realizate cu familia regală de-a lungul ultimelor luni sunt apoi intercalate cu piesa "As It Was" a lui Harry Styles. Printre momentele marcante prezentate în videoclip se numără William şi Kate alături de copiii lor la balcon după încoronarea lui Charles în luna mai, cuplul regal făcându-şi prima apariţie la Royal Ascot 2023 în iunie şi perechea urmărind încoronarea regelui în Scoţia, în iulie.

Postarea prezintă, de asemenea, triumfurile individuale ale cuplului, inclusiv faptul că Kate a cântat la pian în filmul ceremoniei de deschidere a concursului Eurovision 2023 şi discursul ei în timpul unei conferinţe organizate pentru Centrul Fundaţiei dedicate copilăriei din Londra. William este prezent prin călătoria sa în Singapore pentru Premiul Earthshot şi promovarea iniţiativei sale Homewards pentru a învinge lipsa de adăpost.

Cei trei copii ai cuplului şi-au făcut apariţia în videoclip, care conţine imagini ale copiilor cu tatăl lor făcând plajă la Castelul Balmoral şi fotografii de la ziua lor de naştere de-a lungul anului.

Videoclipul prezintă, de asemenea, fotografii ale copiilor la cea de-a treia ediţie anuală "Royal Carols: Împreună de Crăciun" la Westminster Abbey, aprinzând lumânări şi lăsând scrisori pentru Moş Crăciun în interiorul unei cutii poştale.

Filmuleţul se încheie cu o fotografie alb-negru de pe felicitarea de Crăciun a familiei lor din acest an, înainte de a apărea pe ecran simbolul Palatului Kensington.