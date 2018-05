Un nepot al lui Meghan Markle a încercat să intre cu un cuţit într-un club: "Trump a spus că Londra e ca o zonă de război"

Unul dintre nepoţii lui Meghan Markle a primit un avertisment din partea Poliţiei britanice, după ce a încercat să intre cu un cuţit într-un club din sudul Londrei, duminică dimineaţă, unde dorea să sărbătorească nunta mătuşii sale cu prinţul Harry, au anunţat luni jurnaliştii de la Sky News, citaţi de Reuters și Agerpres.

Foto: Gulliver/Getty Images



Poliţiştii londonezi spun că au fost chemaţi la un club din districtul Kingston-on-Thames la primele ore ale dimineţii de duminică, după ce un bărbat "a declarat în mod deschis că avea asupra lui un cuţit şi a încercat să intre în acel club".



Doi bărbaţi, cu vârste cuprinse între 20 şi 30 de ani, care efectuau o vizită în Marea Britanie, au fost chestionaţi într-un hotel din apropiere. Ei au primit un avertisment din partea Poliţiei metropolitane, însă nu au fost arestaţi. Unul dintre cei doi tineri a predat poliţiştilor din proprie iniţiativă şi un spray paralizant.



Potrivit presei britanice, unul dintre tineri este Tyler Dooley, în vârstă de 25 de ani, fiul lui Thomas Markle Jr., unul dintre fraţii vitregi ai lui Meghan Markle.

Tyler Dooley i-a spus unui prieten că luase cu el cuțitul pentru protecție. „L-am luat pentru că Donald Trump a spus că Londra e ca o zonă de război. Era pentru protecție,” a explicat tânărul, citat de The Sun.

Tyler Dooley este cunoscut și pentru că se ocupă de cultivarea canabisului. Afacerea a fost pusă pe picioare imediat după legalizarea marijuanei în 2015. Acum, Tyler și prietenul lui au o seră care se întinde pe 2.000 de metri pătraţi, iar cifra de afaceri a fost estimată la peste 5 milioane de dolari.

El se afla în club alături iubita lui, mama sa, și fratele lui mai mare, TJ.

Poliția a fost chemată imediat la club de către bodyguarzi, iar apoi oamenii legii au recuperat cuțitul, dar Tyler Dooley nu a fost arestat deoarece a fugit de la fața locului.



Meghan Markle, care a primit titlul de ducesă de Sussex, nu l-a invitat pe Tyler Dooley la nunta ei.



Thomas Markle, tatăl ducesei de Sussex, are alţi doi copii, care provin din prima lui căsătorie (cu Roslyn Loveless) - Thomas Markle Jr. şi Samantha Grant. Thomas Markle Jr., născut în 1966, a fost căsătorit cu Tracy Dooley, cu care are doi fii: Thomas şi Tyler Dooley. La rândul ei, Samantha Grant, născută în noiembrie 1964, are trei copii. Cei doi fraţi vitregi ai lui Meghan Markle şi copiii lor nu au participat la nunta regală.