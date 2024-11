VIDEO Momentul în care solistul Coldplay, Chris Martin, cade într-o gaură din scenă în timpul unui concert, la Melbourne

Solistul trupei britanice Coldplay, Chris Martin, a căzut într-o gaură din scenă în timp ce concerta la Melbourne, potrivit The Guardian.



Chris Martin vorbea mulţimii în timpul celui de-al patrulea şi ultim concert din Melbourne de pe Marvel Stadium, care face parte din turneul „Music of the Spheres”, când a căzut pe spate într-o gaură din scenă.

Imaginile surprinse de fani îl arată pe Martin citind şi arătând spre posterele din mulţime chiar înainte de cădere. O persoană era înăuntru şi l-a prins pe Martin în ultimul moment şi se pare că i-a amortizat aterizarea, scrie News.ro.

Publicul a oftat înainte ca Martin să spună: „Asta nu e planificat, vă mulţumesc că m-aţi prins, foarte mult! Mulţumesc băieţi, la naiba!”.

Incidentul vine la doar trei săptămâni după ce vedeta pop americană Olivia Rodrigo a căzut şi ea de pe scenă în timp ce cânta pe Rod Laver Arena din Melbourne.

După câteva zile libere, Coldplay îşi va continua turneul săptămâna aceasta la Sydney, cu spectacole de miercuri până duminică la Accor Stadium.

Trupa Coldplay a susţinut în iunie, anul acesta, două concerte la Bucureşti în cadrul aceluiaşi turneu.

