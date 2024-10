Biletele la concertele Coldplay din India se vând și cu 11.000 de dolari pe piața neagră. Sute de mii de oameni, pe lista de așteptare

Fanii care așteaptă cu nerăbdare ca trupa Coldplay să revină în India au rămas șocați să găsească bilete vândute online și cu 11.000 de dolari, în timp ce pe platforma oficială sunt sute de mii de oameni pe lista de așteptare, potrivit CNN.

Trupa britanică de muzică rock are programate trei spectacole în Mumbai în luna ianuarie ce fac parte din turneul foarte popular Music of the Spheres și reprezintă primele concerte pe care Coldplay le va susține în India din anul 2016.

Biletele au fost scoase la vânzare pe site-ul BookMyShow (BMS) la ora locală 12:00 pe data de 22 septembrie, dar, pentru mulți utilizatori, website-ul și aplicația nu au funcționat din cauza cererii foarte mari.

Când fanii au reușit să intre pe lista virtuală a cumpărătorilor au descoperit că sunt sute de mii de utilizatori în fața lor. Biletele se vindeau cu sume cuprinse între 2.500 și 35.000 de rupii (între 30 și 417 dolari).

În doar câteva minute, toate biletele s-au vândut și au reapărut pe alte platforme online, unde costau până la 960.000 de rupii (11.458 de dolari). Cel mai probabil, profitorii au folosit boți – aplicații care execută comenzi automate – ca să cumpere cât mai multe bilete.

„Nicio persoană pe care o cunosc din Mumbai și din afara Mumbaiului – am primit așa de multe apeluri de la prieteni din Delhi – nimeni nu a reușit să ia bilete”, a povestit Amit Vyas, un avocat și partener al firmei de avocatură Vertices Partners.

Vyas a făcut plângere la poliție spunând că platforma online a vândut biletele unor profitori și altor site-uri care le revând pe piața neagră.

Trupa Coldplay ar urma să susțină 3 concerte la Mumbai ce fac parte din turneul mondial Music of the Spheres. Foto: Profimedia Images

Fondatorul și directorul site-ului BookMyShow, Ashish Hemjarani, a fost chemat la poliție pentru audieri. Platforma online a anunțat pe X că nu are nicio legătură cu revânzarea biletelor pe alte site-uri și că au depus la rândul lor plângere la poliție.

Tranzacțiile de tip scalping „sunt strict condamnate și pedepsite prin lege în India”, a mai transmis vânzătorul online de bilete.

Arkatapa Basu, o jurnalistă de 26 de ani din Bengaluru, a spus că mai erau 130.000 de utilizatori înaintea ei la coadă pentru cumpărarea de bilete online.

Când a aflat că a fost adăugat un al treilea concert, Basu a intrat și pe acea listă unde a văzut că mai sunt 700.000 de persoane înaintea ei. „Atunci am decis să mă dau bătută”, a spus ea.

Un alt fan Coldplay din India a spus că biletele disponibile acum online sunt atât de scumpe încât ar fi mai ieftin să zboare patru ore până la Abu Dhabi și să vadă concertul acolo decât în țara lui.

Procesul de vânzare a biletelor pentru marile concerte a atras critici și furie din partea cumpărătorilor și în cazul altor trupe sau cântăreți.

Membrii trupei britanice de muzică rock Oasis au anunțat luna trecută că se vor reuni pentru o nouă serie de concerte, însă site-ul Ticketmaster, unde biletele au fost puse la vânzare, a fost criticat pentru că ajustează prețurile în funcție de cerere și alți factori.

Ticketmaster a fost implicat într-un scandal cu privire la prețul biletelor și în 2022, pentru felul în care a gestionat concertele extrem de populare ale cântăreței Taylor Swift.

Editor : Raul Nețoiu