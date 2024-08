WTFun revine din 2 septembrie la PRO FM, cu Bianca, Bodonea și Bogdan

Începând din 2 septembrie, emisiunea “WTFun” se întoarce la PROFM, de luni până vineri, de la 07:00 la 10:00 cu multă voie bună și o echipă pe măsură! Bianca, Bodonea și Bogdan sunt pregătiți să îi surprindă din nou pe toți cei care vor să spună un mare “DA” distracției.

Ajuns la cel de-al treilea sezon, matinalul „What The Fun” devine rapid mai revigorant decât cafeaua de la prima oră. Cu un mix perfect de energie și umor, WTFun promite să transforme diminețile ascultătorilor în cel mai bun moment al zilei. Bianca, Bodonea și Bogdan sunt gata să abordeze cele mai fierbinți subiecte, să întâmpine invitații speciali și să ofere premii cool în cele mai trăznite concursuri.

Ionuț Bodonea este responsabil cu doza de comedie de care este nevoie pentru un start al zilei cu zâmbetul pe buze și un chef nebun de viață. Între scrierea materialelor de stand-up, podcasturi și momentele de relaxare alături de motanul său, Ionuț găsește mereu timp să aducă boost-ul de amuzament la PROFM. „Dacă aș fi un supererou, m-aș numi Super Încântat, pentru că îmi voi începe diminețile împreună cu gașca asta grozavă de ascultători PROFM, într-o formulă de zile mari, foarte mari, sper eu. Bianca Purcărea este o femeie cu multe talente, o actriță de top și extrem de expresivă, așa că diminețile noastre vor fi pline de fun. Și, desigur, îl avem și pe Bogdan Ciudoiu, cel mai cool tătic pe care îl cunosc (dacă prietenii mei cu copii citesc asta, să știți că glumeam, voi sunteți cei mai cool) și un bun prieten de peste 18 ani. Iar alături de ei doi, avem și o suită de invitați unu’ și unu’, plus că eu voi aduce puțin stand-up, glume și voie bună pentru că este esențial să ne ținem de plan. Cum care plan? Păi, an după an, punem fun-ul e pe primul plan”, a transmis Ionuț.

Bianca Purcărea, solistă și influencer cu un vibe fresh, vine cu carismă și originalitate la PROFM. Cu intervenții savuroase atât în online, cât și on-air, Bianca promite dimineți pline de spontaneitate. „Noua formulă este asemănătoare cu cea veche, doar că într-o variantă remixată și remasterizată. Am mai colaborat cu Bogdan, iar Bogdan a lucrat cu Ionuț, iar acum aducem toate aceste talente laolaltă și adăugăm câte un trend captivant în mix, presărăm expresii noi și virale și obținem un matinal cum radioul românesc nu a mai auzit de la BBBurebista încoace”, a declarat Bianca.

Bogdan Ciudoiu, cel care și-a început cariera la PROFM încă din anii de liceu, se reîntoarce în echipa matinală pentru al treilea an consecutiv, împărtășind experiența, entuziasmul și pasiunea pentru radio. „Pentru mine, toamna vine de fiecare dată cu o senzație de anticipare și emoție pentru noul sezon. Anul acesta, toamna aduce și noutăți în formula matinalului PROFM! Fratele Drăcea pleacă în turneu prin toată țara cu show-urile de stand-up, iar noi îl primim în echipă cu brațele deschise pe bunul nostru prieten Ionuț Bodonea. Fun-ul o sa fie la el acasă, avem rubrici noi, concursuri nebune, învitați speciali, dar cel mai important, adunăm din nou gașca de ascultători haioși de care ne-a fost atât de dor în vacanță! Ce să mai, abia aștept dimineața de luni, 2 Septembrie, ora 7 fix! Bianca, Bodonea și Bogdan vă întâmpină cu FUN-ul pe primul plan!”, a povestit și Bogdan despre noul sezon.

Începând din 2 septembrie, publicul este invitat să nu rateze întâlnirea cu distracția la PROFM, locul unde sloganul emisiunii de dimineață rezumă perfect starea de spirit: “An după an, cu fun-ul pe primul plan!”.

PROFM este, din numeroase puncte de vedere, OPEN RADIO. Pentru matinali, umorul este ingredientul cheie al dimineților, care aduce buna dispoziție tuturor oamenilor deschiși, cu spirit tânăr, indiferent de vârstă, așa cum au fost mereu ascultătorii PROFM.