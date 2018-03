Filmul față de care s-a protestat cu icoane în România, marele câștigător al premiilor César 2018

Lungmetrajul „120 Battements par minute” (120 de bătăi pe minut), de Robin Campillo, a fost desemnat cel mai bun film, vineri seară, la cea de-a 43-a gală de decernare a premiilor César, considerate Oscarurile franceze. Producţia controversată în România s-a impus şi la alte categorii, precum "cel mai bun scenariu original”, scrie hollywoodreporter.com, preluat de News.ro.

Aceste premii sunt cele mai importante distincţii din cinematografia franceză, iar gala a avut loc cu doar două zile înaintea Oscarurilor americane.

Actrița și cântăreața Vanessa Paradis a deschis gala premiilor César cu un discurs emoţionant despre campania fundelor albe, lansată recent de Academie cu hashtagul „#NowWeAct”, pentru combaterea violenţei împotriva femeilor.

Actriţa spaniolă Penélope Cruz a fost recompensată cu un trofeu onorific pentru întreaga carieră.

Premiul pentru „cel mai bun film” a fost câştigat de „120 Battements par minute”, de Robin Campillo, recompensat cu marele premiu al juriului la Cannes în 2017, care, de altfel, a avut și cele mai multe nominalizări la această gală a premiilor César.

La această categorie au mai fost nominalizate: „Au revoir là-haut”, de Albert Duponte, „Barbara”, de Mathieu Amalric, „Le Brio”, de Yvan Attal, „Patients”, de Grand Corps Malade şi Mehdi Idir, „Petit paysan”, de Hubert Charuel, „Le Sens de la fête", de Eric Toledano şi Olivier Nakache.

La începutul lunii trecute, mai multe persoane care purtau pancarte, icoane și steaguri tricolore au întrerupt proiecția filmului „120 de bătăi pe minut”, care rula la Muzeul Țăranului Român. Motivul: filmul, care a primit marele premiu al juriului la Cannes, era despre homosexuali, spuneau protestatarii.

Titlul de „cel mai bun regizor” i-a revenit lui Albert Dupontel, pentru „See You Up There”. La această categorie au mai fost nominalizaţi Robin Campillo („120 BPM”), Mathieu Amalric („Barbara”), Julia Ducournau („Raw”), Hubert Charuel („Bloody Milk”), Michel Hazanavicius („Redoubtable”) şi Eric Toledano şi Olivier Nakache („C'est la Vie!”).

Premiul pentru „cel mai bun actor” a fost câştigat de Swann Arlaud, pentru „Petit paysan/ Bloody Milk”. La această categorie au mai fost nominalizaţi Daniel Auteuil („Le Brio”), Jean-Pierre Bacri („Le Sens de la fête”), Guillaume Canet („Rock'n Roll”), Albert Dupontel (Au revoir là-haut”), Louis Garrel („Le Redoutable”) şi Reda Kateb („Django”).

Titlul de „cea mai bună actriţă” i-a revenit lui Jeanne Balibar, pentru „Barbara”. Au mai fost nominalizate: Juliette Binoche, pentru „Un beau soleil intérieur”, Emmanuelle Devos, pentru „Numero Une”, Marina Foïs, pentru „L'Atelier”, Charlotte Gainsbourg, pentru „La Promesse de l'aube”, Doria Tillier, pentru „Monsieur & Madame Adelman”, şi Karin Viards, pentru „Jalouse”.

Premiul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar i-a revenit Sarei Giraudeau pentru interpretarea sa din „Bloody Milk”. La această categorie au mai fost nominalizate actriţele Laure Calamy pentru „Ava”, Anais Demoustier pentru „La Villa”, Adele Haenel pentru „120 BPM” şi Melanie Thierry pentru „See You Up There”.

Trofeul pentru cel mai bun actor în rol secundar i-a fost acordat lui Antoine Reinartz pentru „120 BPM”. Nominalizaţi au mai fost Niels Arestrup şi Laurent Lafitte, pentru interpretările lor din „See you Up There”, şi Gilles Lellouche şi Vincent Macaigne, pentru „C’est la Vie!”.

Cea mai bună actriţă debutantă a fost desemnată Camelia Jordana, pentru performanţa ei din „Le Brio”, iar cel mai bun actor debutant a fost ales Nahuel Perez Biscayart, pentru apariţia sa în „120 BPM”. Cel mai bun film de debut a fost ales „Bloody Milk”, regizat de Hubert Charuel.

La categoria „cel mai bun film străin” a triumfat „Loveless”, de Andrey Zvyagintsev (Rusia). Acest film este nominalizat și la premiile Oscar pentru cel mai bun film într-o limbă străină. Au mai fost nominalizate pentru Cesar filmele: „The Nile Hilton Incident”, de Tarik Saleh, „Dunkirk”, de Christopher Nolan (aflat în cărți pentru cel mai bun film la premiile Academiei Americane), „The Royal Exchange”, de Marc Dugain, „La La Land”, de Damien Chazelle (recompensat cu Oscar pentru regie anul trecut), „Noces/ A Wedding”, de Stephan Streker, şi „The Square”, de Ruben Ostlund (și acesta din urmă nominalizat la premiile Oscar de anul acesta).

Premiul pentru cel mai bun scenariu original a fost câştigat de Robin Campillo, pentru „120 BPM”, iar premiul pentru cel mai bun scenariu adaptat a fost câştigat de Albert Dupontel şi PIerre Lemaitre pentru „See You Up There”.

„120 BPM” s-a mai impus la categoriile „cel mai bun montaj” (Robin Campillo) şi „cea mai bună coloană sonoră” (Arnaud Rebotini).

Cel mai bun documentar a fost desemnat „I Am Not Your Negro”, de Raoul Peck, iar la categoria „cea mai bună animaţie” a câştigat filmul „The Big Bad Fox and Other Tales”, regizat de Benjamin Renner şi Patrick Imbert.

Cel mai bun scurtmetraj a fost desemnat „Les Bigorneaux”, regizat de Alice Vial, iar cel mai bun scurtmetraj animat a fost desemnat „Pepe le Morse”, regizat de Lucrece Andreae.