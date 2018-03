Filmul premiat cu Oscar, „The Shape of Water”, cenzurat în China

Filmul realizatorului mexican Guillermo del Toro, 'The Shape of Water', câştigător a patru premii Oscar, a fost lansat în cinematografele chineze cu mai multe scene cenzurate şi chiar veşminte suprapuse pentru a acoperi goliciunea trupurilor, relatează EFE.





Această cenzură a fost denunţată de regizorul chinez, Feng Xiaogang, care într-un comunicat postat pe reţeaua de socializare Weibo (Twitter local) deplânge aceste modificări ce pot uneori chiar schimba intriga filmului, scrie Agrepres.

Mai multe scene cu caracter sexual au fost total tăiate, sau planul filmului a fost mărit excesiv pentru a nu se vedea unele părţi ale corpului actorilor, a denunţat Feng, care a denunţat că suprapunerea de haine nu a mai fost până acum văzută în cinematografele din China.



Unii spectatori i s-au alăturat lui Feng pe reţelele de socializare, postând, pentru a ridiculiza această decizie, scene celebre din alte filme, în care actori la bustul gol apar îmbrăcaţi în haine negre.



"The Shape of Water", laureat a patru premii Oscar la ediţia de anul acesta, a fost lansat vineri în China, care permite în fiecare an difuzarea a aproximativ 30 de filme străine, cu argumentul că promovează spiritul patriotic.